Alkotmánybíróság elé kerül az Otthon Start kivezetése: több száz család kerülhetett kilátástalan helyzetbe

Alkotmánybírósági beadványban támadják az Otthon Start program kivezetésének körülményeit – jelentette be Facebook-bejegyzésében Panyi Miklós. A politikus szerint a Magyar Péter vezette kormány nem biztosított megfelelő átmeneti időszakot a korábbi kedvezményes hitelkonstrukció lezárásakor, amivel számos lakásvásárlót és építkezés előtt álló családot hozott nehéz helyzetbe. A beadvány célja, hogy az Alkotmánybíróság hívja fel a jogalkotót a kialakult problémák rendezésére.

Panyi Miklós szerint az Otthon Start kivezetése összességében több milliárd forintnyi kárt okozhat a családoknak és az építőiparnak (Fotó: Teknős Miklós)

Sok Otthon Startot igénylő vásárló kerülhetett nehéz helyzetbe

Panyi Miklós felidézte, hogy a Tisza-kormány eredetileg mindössze 12 órát biztosított az Otthon Start program lezárására. A bejelentés szerinte sokkolta az érintetteket és az ingatlanpiaci szereplőket, ezért Magyar Péter néhány órával később további négy nappal meghosszabbította a határidőt. A politikus szerint azonban ez sem jelentett érdemi megoldást.

A program kivezetésekor ugyanis több ezer adásvételi szerződés állt előkészítés alatt, amelyek közül számos ügyletet adminisztratív vagy egyéb gyakorlati akadályok miatt nem lehetett időben lezárni.

A politikus több olyan élethelyzetet is felsorolt, amelyekben szerinte különösen súlyos következményekkel járt a döntés:

Félbemaradt lakásvásárlások : egyes családok nem tudták határidőre megkötni az adásvételi szerződésüket, így akár több millió forintos veszteséget is elszenvedhettek.

Veszélybe került építkezések : többen már megvásárolták az építési telket, elkészíttették a terveket, sőt kivitelezővel is megállapodtak, de a hiteligénylésig nem jutottak el.

Megváltozott jogosultsági feltételek : Panyi szerint olyan családok is kiszorulhatnak az új programból, akik a korábbi háromszázalékos konstrukcióra még jogosultak lettek volna.

Jelentős anyagi veszteségek: az érintettek egy részének kizárólag a piaci hitel maradhat, ami akár a már megkezdett beruházás feladásához is vezethet.

Panyi Miklós becslése szerint a családokat és az építőipart ért kár összességében a több milliárd forintot is elérheti.

A politikus úgy véli, a jogalkotónak megfelelő átmeneti rendelkezésekkel kellett volna kezelnie ezeket az élethelyzeteket. Éppen ezért az Alkotmánybíróságtól azt kérik, hogy hívja fel a kormány figyelmét az alkotmányos követelményeknek megfelelő szabályozás szükségességére.