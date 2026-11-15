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Otthon Start Program

Alkotmánybíróság elé kerül az Otthon Start kivezetése: több száz család kerülhetett kilátástalan helyzetbe

15 perce
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Alkotmánybírósági beadványban támadják az Otthon Start program kivezetésének körülményeit – jelentette be Facebook-bejegyzésében Panyi Miklós. A politikus szerint a Magyar Péter vezette kormány nem biztosított megfelelő átmeneti időszakot a korábbi kedvezményes hitelkonstrukció lezárásakor, amivel számos lakásvásárlót és építkezés előtt álló családot hozott nehéz helyzetbe. A beadvány célja, hogy az Alkotmánybíróság hívja fel a jogalkotót az Otthon Start kivezetése körül kialakult problémák rendezésére.
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Alkotmánybírósági beadványban támadják az Otthon Start program kivezetésének körülményeit – jelentette be Facebook-bejegyzésében Panyi Miklós. A politikus szerint a Magyar Péter vezette kormány nem biztosított megfelelő átmeneti időszakot a korábbi kedvezményes hitelkonstrukció lezárásakor, amivel számos lakásvásárlót és építkezés előtt álló családot hozott nehéz helyzetbe. A beadvány célja, hogy az Alkotmánybíróság hívja fel a jogalkotót a kialakult problémák rendezésére.

Otthon Start
Panyi Miklós szerint az Otthon Start kivezetése összességében több milliárd forintnyi kárt okozhat a családoknak és az építőiparnak (Fotó: Teknős Miklós)

Sok Otthon Startot igénylő vásárló kerülhetett nehéz helyzetbe

Panyi Miklós felidézte, hogy a Tisza-kormány eredetileg mindössze 12 órát biztosított az Otthon Start program lezárására. A bejelentés szerinte sokkolta az érintetteket és az ingatlanpiaci szereplőket, ezért Magyar Péter néhány órával később további négy nappal meghosszabbította a határidőt. A politikus szerint azonban ez sem jelentett érdemi megoldást.

A program kivezetésekor ugyanis több ezer adásvételi szerződés állt előkészítés alatt, amelyek közül számos ügyletet adminisztratív vagy egyéb gyakorlati akadályok miatt nem lehetett időben lezárni.

A politikus több olyan élethelyzetet is felsorolt, amelyekben szerinte különösen súlyos következményekkel járt a döntés:

  • Félbemaradt lakásvásárlások: egyes családok nem tudták határidőre megkötni az adásvételi szerződésüket, így akár több millió forintos veszteséget is elszenvedhettek.
  • Veszélybe került építkezések: többen már megvásárolták az építési telket, elkészíttették a terveket, sőt kivitelezővel is megállapodtak, de a hiteligénylésig nem jutottak el.
  • Megváltozott jogosultsági feltételek: Panyi szerint olyan családok is kiszorulhatnak az új programból, akik a korábbi háromszázalékos konstrukcióra még jogosultak lettek volna.
  • Jelentős anyagi veszteségek: az érintettek egy részének kizárólag a piaci hitel maradhat, ami akár a már megkezdett beruházás feladásához is vezethet.

Panyi Miklós becslése szerint a családokat és az építőipart ért kár összességében a több milliárd forintot is elérheti.

A politikus úgy véli, a jogalkotónak megfelelő átmeneti rendelkezésekkel kellett volna kezelnie ezeket az élethelyzeteket. Éppen ezért az Alkotmánybíróságtól azt kérik, hogy hívja fel a kormány figyelmét az alkotmányos követelményeknek megfelelő szabályozás szükségességére.

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Akár 16 millió forinttal is többet fizethetnek a fiatalok az új lakásprogramban

A politikus nemcsak a kivezetés körülményeit, hanem az Otthon Start helyébe lépő lakásprogram feltételeit is kifogásolta. 

Állítása szerint az egyik legjelentősebb változás, hogy használt lakás vásárlásakor a korábbi fix háromszázalékos kamat ötszázalékosra emelkedik.

Panyi számításai szerint egy 50 millió forintos, 25 éves futamidejű hitel esetében a változás a következő terheket jelenti:

  • Korábbi Otthon Start: körülbelül 237 ezer forintos havi törlesztőrészlet.
  • Új lakásprogram: körülbelül 292 ezer forintos havi törlesztőrészlet.
  • Havi többletteher: mintegy 55 ezer forint.
  • Teljes többletkiadás 25 év alatt: megközelítőleg 16 millió forint.

A politikus szerint a változtatás különösen az alacsonyabb jövedelmű, pályakezdő fiatalokat érinti hátrányosan, hiszen ők jellemzően olcsóbb, használt ingatlanok megvásárlására törekednek.

Panyi bejelentette, hogy a költségvetési vitában is napirendre kívánják venni a kérdést, és módosító indítványokkal kezdeményezik a korábbi Otthon Start-szabályok visszaállítását, valamint az ötszázalékos kamat háromszázalékosra csökkentését.

A politikus Magyar Péter kampányígéretét is felidézte, amelyben a miniszterelnök emberséges és működő Magyarországot ígért. Panyi szerint az Otthon Start kivezetése éppen ennek az ígéretnek mond ellent.

Az alkotmánybírósági eljárás tétje így már nem pusztán a korábbi hitelkonstrukció sorsa, hanem az is, hogy születhetnek-e utólagos átmeneti szabályok azoknak a családoknak a védelmére, akik a program megszüntetésekor már megkezdték lakásvásárlásukat vagy építkezésüket.

A korábbi parlamenti vitában Magyar Péter azzal indokolta a rövid határidőt, hogy szerinte a hosszabb átmeneti időszak újabb, befektetési célú hiteligénylések tömegét eredményezhette volna.

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