Utolsó roham az Otthon Startért: rendkívüli intézkedést vezetett be az MBH

Özönlenek az új igénylések a kifutó Otthon Start programért, van olyan bank, amelyik a nyitvatartást is meghosszabbította – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet.

Özönlenek az új igénylések a kifutó Otthon Start programért, van olyan bank, amelyik a nyitvatartást is meghosszabbította (Fotó: Kallus György)

Mint ismeretes, már csak néhány napjuk maradt azoknak az ingatlanvásárlóknak, akik még az Otthon Start program keretében szeretnének kedvezményes, fix 3 százalékos lakáshitelt igényelni. A Magyar Péter vezette kormány október végén jelentette be a program gyorsított megszüntetését november 15-ei céldátummal, helyette már a Wekerle Pluszt lehet majd igényelni.

Jelentősen megugrott az Otthon Start iránti érdeklődés

A gyorsított kivezetés bejelentése után jelentősen megugrott az ingatlanpiaci érdeklődés. Az ingatlan.com adatai szerint szerint október 26. és 30. között 38 százalékkal több telefonos érdeklődés érkezett az eladó lakásokra és házakra, mint szeptember átlagos napjain. A legnagyobb élénkülést a fővárosban mérték.

Az Otthon Start feltételeinek megfelelő budapesti lakások iránt 55 százalékkal, a megyeszékhelyeken pedig 46 százalékkal nőtt az érdeklődés a program megszüntetésének bejelentése nélkül várható szinthez képest. A csúcspont október 28-án következett be, amikor országosan 41 százalékkal haladta meg a telefonos érdeklődések száma a becsült alapértéket.

Bár a hitel hivatalosan november 15-éig igényelhető, de mivel ez vasárnapra esik, a legtöbb ügyfélnek péntekig kell benyújtania az igénylést. A pénzintézetek nagy többsége ugyanakkor egyelőre nem látja indokoltnak extra intézkedések – például hosszabbított nyitvatartási idő – bevezetését a megugró érdeklődés és igénylés miatt.

Az MBH hosszabb nyitvatartási idővel számol

A Magyar Nemzet kiemelte, ez alól kivételt jelent az MBH Bank. – Az igénylési határidő bejelentését követően fokozódott az ügyfélforgalom az MBH Bankban, ezért annak érdekében, hogy minden ügyfelünk számára biztosítsuk a hitelkérelem határidőben történő benyújtásának lehetőségét,

november 6. és 15. között országszerte 46 bankfiókunkban és három Partner Centrumunkban hosszabbított nyitvatartási idővel segítjük az ügyintézést – közölték a pénzintézetnél.

Az OTP Banknál pedig arra hívták fel a figyelmet, hogy az ügyfelek több csatornán keresztül is benyújthatják az igénylésüket. – A kérelmek benyújthatók a bankfiókokban a nyitvatartási időben,

az online személyi bankároknál és a mobilbankároknál a banki nyitvatartási időn túl is, vagy az együttműködő pénzügyi partnereken keresztül – emlékeztettek a pénzintézetnél.

A BiztosDöntés.hu értesülései szerint emellett a hitelközvetítőktől még a hétvégén is befogadnak kérelmeket egyes bankok. Fontos ugyanakkor, hogy ez csak abban az esetben történhet meg, ha az igénylők Otthon Start hitelre való jogosultságát igazoló dokumentumok is hiánytalanul rendelkezésre állnak.