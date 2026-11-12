Néhány nap múlva végleg megszűnik az Otthon Start – ezt kell tudniuk az ingatlanvásárlóknak

Már csak néhány napjuk maradt azoknak az ingatlanvásárlóknak, akik még az Otthon Start program keretében szeretnének kedvezményes, fix 3 százalékos lakáshitelt igényelni. A Magyar Péter vezette kormány október végén jelentette be a program gyorsított megszüntetését, amelyet a Wekerle Plusz váltott fel. Az új konstrukció elsősorban a használt lakások vásárlóinak jelent kedvezőtlenebb feltételeket, miközben az elmúlt napok ingatlanpiaci adatai már a kereslet jelentős visszaesését mutatják.
November 15-én lejár az utolsó határidő
Az Orbán-kormány által 2025 szeptemberében elindított Otthon Start az első saját ingatlan megszerzését segítette, legfeljebb 50 millió forintos, fix 3 százalékos kamatozású lakáshitellel. A konstrukció egyik legfontosabb előnye az volt, hogy az új és a használt ingatlanokat vásárlók számára egyaránt azonos kedvezményes kamatot biztosított.
A Tisza-kormány október 19-én jelentette be az új Wekerle-programot, a piaci szereplők azonban ekkor még azzal számoltak, hogy a váltásra 2027. január 1-jén kerül sor. Október 27-én viszont kiderült, hogy az új hitelprogram már másnap elindul. A hirtelen döntés bizonytalanságot okozott az ingatlanpiacon. Ahogyan az Origo korábban beszámolt róla,
az ügyfelek és a bankok is kapkodásra kényszerültek, sok lakásvásárló pedig attól tartott, hogy elveszíti a kedvezményes hitel lehetőségét.
A kormány végül átmeneti időszakot biztosított. Ennek értelmében az Otthon Start feltételeivel még azok igényelhetnek hitelt, akik:
- legkésőbb 2026. október 31-ig megkötötték az ingatlan adásvételi szerződését;
- építkezés esetén október 31-ig megindították az engedélyezési eljárást, vagy megtették az előírt egyszerű bejelentést;
- legkésőbb november 15-ig benyújtják hitelkérelmüket a bankhoz.
A november 15-i határidő jogvesztő, a korábban megkötött Otthon Start-hitelszerződések ugyanakkor továbbra is érvényben maradnak. A programot szabályozó rendelet november 16-án veszti hatályát. A gyakorlatban azonban jelen információink szerint november 13-án, pénteken igénylehetjük utoljára az Otthon Startot, hiszen november 14-e és 15-e hétvége, amikor jellemzően a bankok zárva tartanak.
Miben különbözik a Wekerle Plusz az Otthon Startnál?
Az új lakáshitelprogram egyik legjelentősebb változása a kamatokat érinti. Míg az Otthon Start valamennyi jogosult lakásvásárlónak fix 3 százalékos hitelt biztosított, a Wekerle Plusz már különbséget tesz az ingatlanok között. Új építésű lakás vásárlásakor vagy építésekor továbbra is legfeljebb 3 százalékos kamattal lehet számolni, használt ingatlanok esetében azonban ez 5 százalékra emelkedett. A maximálisan felvehető hitelösszeg változatlanul 50 millió forint, legfeljebb 25 éves futamidővel. Ez jelentős többletterhet róhat a lakásvásárlókra. Egy 50 millió forintos, 25 évre felvett hitel esetében a 3 százalékos kamat hozzávetőleg havi 237 ezer forintos törlesztőrészletet jelent, míg 5 százalékos kamat mellett ez már mintegy 292 ezer forintra emelkedik.
A különbség havonta közel 55 ezer forint, a teljes futamidő alatt pedig több mint 16,5 millió forint lehet.
A számítás azonos hitelösszeggel és futamidővel, járulékos költségek nélkül készült.
Nem csupán a kamatok változtak. A Wekerle Plusz már kizárólag a 18 és 45 év közötti igénylőknek szól. Szigorodtak a korábbi lakástulajdonra vonatkozó feltételek is, és az igénylőknek az első öt évben életvitelszerűen a megvásárolt ingatlanban kell lakniuk. Ez idő alatt az ingatlan bérbeadása sem megengedett.
A program új négyzetméterár-korlátokat is meghatároz: új építésű lakásoknál legfeljebb 1,5 millió, használt ingatlanoknál 1,2 millió forintos négyzetméterár engedélyezett.
Valóságos roham indult az Otthon Start megszüntetése előtt
A gyorsított kivezetés bejelentése után jelentősen megugrott az ingatlanpiaci érdeklődés. Az ingatlan.com adatai szerint szerint október 26. és 30. között 38 százalékkal több telefonos érdeklődés érkezett az eladó lakásokra és házakra, mint szeptember átlagos napjain.
A legnagyobb élénkülést a fővárosban mérték.
Az Otthon Start feltételeinek megfelelő budapesti lakások iránt 55 százalékkal, a megyeszékhelyeken pedig 46 százalékkal nőtt az érdeklődés a program megszüntetésének bejelentése nélkül várható szinthez képest. A csúcspont október 28-án következett be, amikor országosan 41 százalékkal haladta meg a telefonos érdeklődések száma a becsült alapértéket.
Október egészében mintegy 250 ezer telefonos érdeklődést regisztrált az ingatlan.com, miközben a hónap végén több mint 150 ezer eladó lakóingatlan-hirdetésből válogathattak a vevők. A Duna House adatai is megerősítik az utolsó napokban tapasztalt rohamot. Október utolsó tíz napjában munkanaponként több mint kétszer annyi adásvétel jött létre a társaság hálózatában, mint a hónap elején, a vételi ajánlatok száma pedig másfélszeresére emelkedett. A számok arra utalnak, hogy sokan előrehozták lakásvásárlásukat, hogy még kihasználhassák az Orbán-kormány által biztosított kedvezőbb hitelfeltételeket.
Máris visszaesett az ingatlanvásárlási kedv
A határidő előtti roham után november elején látványosan megtorpant a piac. A Duna House november 10-én közzétett adatai szerint a társaság hálózatában munkanaponként mintegy 40 százalékkal kevesebb ingatlanmegtekintés történt, mint október elején. A vállalat keresletindexe 20–25 százalékkal csökkent, a vevők pedig munkanaponként harmadával kevesebb vételi ajánlatot tettek. Az adásvételek száma egyelőre nagyjából az október eleji szintre tért vissza, ezeknek az ügyleteknek jelentős része azonban még korábban megkezdett vásárlási folyamatokból származik.
Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője szerint az előrehozott vásárlások miatt a következő hetekben kevesebb adásvételre lehet számítani, mint októberben. A szakember arra is figyelmeztetett, hogy
a Wekerle Plusz szűkebb jogosultsági köre és a használt lakásokra vonatkozó magasabb kamat miatt a kereslet egy része tartósan eltűnhet a piacról.
A fiatal első lakásvásárlók ugyanakkor a bankok átállása után visszatérhetnek, ami decembertől némi élénkülést hozhat. A kedvezőtlenebb hitelfeltételek tehát már most érezhető bizonytalanságot okoznak, a lakáspiaci forgalom további alakulása pedig a következő hónapokban mutatkozhat meg igazán.
Az új lakások többsége sem felel meg a Wekerle Plusz feltételeinek
További problémát jelenthet, hogy a Wekerle Plusz által meghatározott értékhatárok miatt az új építésű ingatlanok jelentős része sem vásárolható meg a kedvezményes hitel segítségével. Országosan az új építésű lakásoknak mindössze 42 százaléka felel meg az új program feltételeinek.
Budapesten ennél is kedvezőtlenebb a helyzet:
a fővárosi új építésű ingatlanok csupán 16 százaléka fér bele a meghatározott keretekbe. Ez mindössze 916 lakást és házat jelentett az elemzés idején.
A fővárosi új építésű ingatlanok medián négyzetméterára ugyanis 1,71 millió forint volt, miközben a Wekerle Plusz felső értékhatára 1,5 millió forint. Vidéken valamivel kedvezőbbek az arányok, de az új feltételek ott is szűkítik a támogatott hitelből megvásárolható ingatlanok körét.
Mi várható az Otthon Start végleges megszűnése után?
A Wekerle Plusz várhatóan jóval kevesebb lakásvásárlót vonz majd, mint az Otthon Start. A BiztosDöntés.hu szakértőinek számításai szerint a támogatott lakáshitelek súlya 2026 első kilenc hónapjában rendkívül magas volt: az új lakáshitel-szerződések összegének 78,5 százalékát adták, szemben az előző év azonos időszakában mért 22,3 százalékkal. Ebben meghatározó szerepe volt az Otthon Startnak, amely jelentős lendületet adott az ingatlanpiacnak.
A Tisza-kormány az új Wekerle-program mellett azzal érvel, hogy célzottabbá kívánja tenni az otthonteremtési támogatásokat, és mérsékelni szeretné a lakásárak emelkedését. Az átfogó program részeként bérlakás- és kollégiumépítéseket, energetikai felújítási támogatásokat és a lakástakarékok állami támogatásának visszaállítását is bejelentette.
A lakásvásárlók szempontjából azonban az egyik legfontosabb változás már most egyértelmű: a használt ingatlanok finanszírozása drágábbá vált, miközben a támogatott hitelhez hozzáférők köre is szűkült.
A következő hónapok dönthetik el, hogy az új Wekerle Plusz képes lesz-e ellensúlyozni az Otthon Start megszüntetése után tapasztalt keresletcsökkenést, vagy a lakásvásárlások tartós visszaesése következik.