Néhány nap múlva végleg megszűnik az Otthon Start – ezt kell tudniuk az ingatlanvásárlóknak

Már csak néhány napjuk maradt azoknak az ingatlanvásárlóknak, akik még az Otthon Start program keretében szeretnének kedvezményes, fix 3 százalékos lakáshitelt igényelni. A Magyar Péter vezette kormány október végén jelentette be a program gyorsított megszüntetését, amelyet a Wekerle Plusz váltott fel. Az új konstrukció elsősorban a használt lakások vásárlóinak jelent kedvezőtlenebb feltételeket, miközben az elmúlt napok ingatlanpiaci adatai már a kereslet jelentős visszaesését mutatják.

Ezek a legfontosabb különbségek az Otthon Start és a Wekerle Plusz között (Fotó: Mediaworks)

November 15-én lejár az utolsó határidő

Az Orbán-kormány által 2025 szeptemberében elindított Otthon Start az első saját ingatlan megszerzését segítette, legfeljebb 50 millió forintos, fix 3 százalékos kamatozású lakáshitellel. A konstrukció egyik legfontosabb előnye az volt, hogy az új és a használt ingatlanokat vásárlók számára egyaránt azonos kedvezményes kamatot biztosított.

A Tisza-kormány október 19-én jelentette be az új Wekerle-programot, a piaci szereplők azonban ekkor még azzal számoltak, hogy a váltásra 2027. január 1-jén kerül sor. Október 27-én viszont kiderült, hogy az új hitelprogram már másnap elindul. A hirtelen döntés bizonytalanságot okozott az ingatlanpiacon. Ahogyan az Origo korábban beszámolt róla,

az ügyfelek és a bankok is kapkodásra kényszerültek, sok lakásvásárló pedig attól tartott, hogy elveszíti a kedvezményes hitel lehetőségét.

A kormány végül átmeneti időszakot biztosított. Ennek értelmében az Otthon Start feltételeivel még azok igényelhetnek hitelt, akik:

legkésőbb 2026. október 31-ig megkötötték az ingatlan adásvételi szerződését;

építkezés esetén október 31-ig megindították az engedélyezési eljárást, vagy megtették az előírt egyszerű bejelentést;

legkésőbb november 15-ig benyújtják hitelkérelmüket a bankhoz.

A november 15-i határidő jogvesztő, a korábban megkötött Otthon Start-hitelszerződések ugyanakkor továbbra is érvényben maradnak. A programot szabályozó rendelet november 16-án veszti hatályát. A gyakorlatban azonban jelen információink szerint november 13-án, pénteken igénylehetjük utoljára az Otthon Startot, hiszen november 14-e és 15-e hétvége, amikor jellemzően a bankok zárva tartanak.