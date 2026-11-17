Vezetőváltást jelentett be kedden Kapitány István. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatójának megbízatása azonnali hatállyal megszűnt, utódját hamarosan bemutatják.
Azonnali hatállyal megszűnt Horváth Péter János, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatójának megbízatása – jelentette be kedden Facebook-oldalán Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter.
Hamarosan bemutatják a Paksi Atomerőmű új vezérigazgatóját
A mai napon azonnali hatállyal megszűnt Horváth Péter János az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatójának megbízatása. Hamarosan bemutatom az új vezérigazgatót!
– írta Kapitány István.
A tárcavezető egyelőre nem nevezte meg Horváth Péter János utódját, és a vezetőváltás okáról sem közölt részleteket.