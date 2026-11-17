Azonnali hatállyal megszűnt Horváth Péter János, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatójának megbízatása – jelentette be kedden Facebook-oldalán Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter.

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatójának megbízatása november 17-én megszűnt - Fotó: MW Archív

Hamarosan bemutatják a Paksi Atomerőmű új vezérigazgatóját

A mai napon azonnali hatállyal megszűnt Horváth Péter János az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatójának megbízatása. Hamarosan bemutatom az új vezérigazgatót!

– írta Kapitány István.

A tárcavezető egyelőre nem nevezte meg Horváth Péter János utódját, és a vezetőváltás okáról sem közölt részleteket.