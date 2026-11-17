A Paksi Atomerőmű új vezzérigagatója, Vigh Károly több mint 22 éve dolgozik az atomerőműben, ahol a ranglétrát végigjárva jutott el a legmagasabb pozícióig. Pályafutása során reaktoroperátorként és blokkügyeletesként is dolgozott, 2024 óta pedig az erőmű üzemviteli igazgatójaként több mint 800 munkavállaló munkáját irányította.

Vigh Károly lett a Paksi Atomerőmű új vezérigazgatója Horváth Péter János menesztése után (A képen Kapitány István, Magyarország gazdasági és energetikai minisztere) Fotó: Mediaworks

A Paksi Atomerőmű vezérigazgatója: Vigh Károly

Kapitány István Facebook-bejegyzése szerint Vigh Károly vezetése alatt javult az erőmű működési hatékonysága, a főjavításokat határidőre fejezték be, és csökkentek a blokkok visszaindításához kapcsolódó késedelmek.

Az új vezérigazgató gépészmérnöki, atomerőművi üzemeltetési szakmérnöki és közgazdász végzettséggel rendelkezik.

Szakmai tapasztalatot szerzett a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség és a Nukleáris Üzemeltetők Világszövetsége nemzetközi programjaiban is.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a Paksi Atomerőmű biztonságos, megbízható és gazdaságos működése kiemelt jelentőségű Magyarország energiaellátása szempontjából. Kapitány István gratulált Vigh Károly kinevezéséhez, és sok sikert kívánt új feladatához.