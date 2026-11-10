Magyar Péter jutalmat ígért a paksi védekezés résztvevőinek, azonban a kifizetés még mindig várat magára

A paksi védekezésben részt vevő vízügyi dolgozók közül többen még november elején sem kapták meg a számukra ígért egyhavi juttatást és elismerést. A kormány korábban azt ígérte, hogy az érintettek október 23-án részesülnek jutalomban, a kifizetések azonban késnek.

A paksi védekezésben közreműködő vízügyi dolgozók egyhavi juttatásra jogosultak (A képen: A paksi védekezés munkálatai 2026. augusztus 15-én)

Fotó: Markovics Gábor

Magyar Péter miniszterelnök szeptember 5-én jelentette be, hogy a paksi atomerőmű biztonságát szolgáló munkálatokban részt vevő dolgozók kitüntetését és jutalmazását javasolja a kormánynak.

Az október 9-i kormányszóvivői sajtótájékoztatón közölte, hogy a kormány összesen 1083 embernek biztosít elismerést és egyhavi juttatást. Erre a célra 889 millió forintot különítettek el a központi költségvetésben.

A jutalmazás a paksi védekezésben és a Duna medrében kialakított fenékküszöb építésében részt vevő belügyi dolgozókat, rendőröket, közutasokat, az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF), a paksi atomerőmű és a Műszaki Egyetem munkatársait érinti.

A paksi védekezés résztvevői még várnak a jutalomra

A Telex információi szerint az elmúlt napokban az Országos Vízügyi Főigazgatóság több munkatársa is jelezte, hogy november elejéig sem kapták meg az ígért elismerést és pénzbeli juttatást. Elmondásuk szerint a késedelem okáról sem tájékoztatták őket.

A lap megkeresésére az Élő Környezetért Felelős Minisztérium sajtókapcsolatokért felelős osztálya először csak annyit közölt, hogy a kérdéseket továbbították az illetékeseknek.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság később megerősítette, hogy a paksi munkálatokban részt vevő vízügyi dolgozók a miniszterelnöki bejelentésnek megfelelően megkapják az október 23-ra ígért egyhavi illetményüket.

A szervezet tájékoztatása szerint a késedelmet az okozza, hogy a munkálatok továbbra is zajlanak, ezért az érintettek körének pontos meghatározása és az adatok feldolgozása a vártnál több időt vesz igénybe. Emiatt a szükséges forrásátcsoportosítás is csak később kezdődhetett meg.

Az OVF válaszából ugyanakkor nem derült ki, hogy a dolgozók pontosan mikor számíthatnak a jutalom kifizetésére.