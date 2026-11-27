A Gidrán és a Nomád típusú páncélozott járművek magyarországi gyártásáról tárgyalt Törökországban Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter – derült ki a tárcavezető Facebook-oldalán közzétett videójából.

A Gidrán és a Nomád típusú páncélozott járművek hazai gyártásáról tárgyalt a honvédelmi miniszter (A kép illusztráció)

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A miniszter elmondta, hogy a török Nurol Makina vállalat és a HM EI Zrt. között együttműködési megállapodás született, amely alapot teremthet a magyarországi gyártás részleteinek kidolgozásához.

Már jövőre megkezdődhet a páncélozott járművek gyártásának előkészítése

Ruszin-Szendi Romulusz reményét fejezte ki, hogy a két vállalat vezetői néhány hónapon belül a kormány elé terjeszthetik a szerződést, amelynek aláírását követően már 2027-ben megkezdődhet a hazai gyártás előkészítése.

Több mint száz Gidrán áll a Magyar Honvédség rendelkezésére

A honvédelmi miniszter felidézte, hogy az első Gidrán típusú járműveket 2018-ban rendelték meg, és a Magyar Honvédség jelenleg több mint száz ilyen járművel rendelkezik.

Hozzátette, hogy már a megrendelés idején is az volt a cél, hogy a gyártási lánc Magyarországra kerüljön.