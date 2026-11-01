Pankotai Lili már nemcsak a meghiúsult lakásvásárlása miatt panaszkodik, a fiatalok helyzetét is kilátástalannak tartja

A politikai aktivista elmondása szerint még szerette volna kihasználni az Otthon Start Program nyújtotta 3 százalékos hitelt és abból lakást venni. Azonban erre már nem lesz lehetősége, ugyanis a Tisza-kormány meglepő hirtelenséggel kaszálta el a Fidesz-kormány által bevezetett segítségnyújtást és vezette be a saját, rosszabb feltételeket kínáló Wekerle-programját.

Pankotai Lili már a Fideszt is hibáztatja, amiért nem tud lakást venni a Tisza új Wekerle-programja miatt Fotó: Fotó: Ladóczki Balázs

Pankotai Lili az ATV Egyenes Beszéd című műsorában beszélt arról, hogy a lakásvásárlási projektje most nem valósul meg, ugyanis Magyar Péterék nagyon rövid határidővel megszüntették az Otthon Start Programot, a helyébe lépő Wekerle Plusszal pedig már csak 5 százalékos hitel érhető el a használt lakásokra.

Pankotai Lili a

A tegnapi történésekre, a korábban a Tiszát hangosan támogató aktivista egy újabb videóban reagált. Szerinte az Otthon Start miatt felmentek az árak, de azért az neki sem mindegy, hogy 3 vagy 5 százalékos hitelt tud felvenni.

Pankotai Lili azt is kijelentette, hogy szerinte

a fiatalok itt maradtak ugyanolyan kilátástalansággal, mint eddig.

Emellett a videóban reagált még azokra a hangokra is, akik azt kérdezték, miből van pénze arra, hogy lakást vegyen. Az influenszer kifejtette, hogy szerencséjére a szülei tudják támogatni, és egyébként a piacon dolgozva szerezte meg azt a pénzt, ami miatt lehetősége nyílhatott volna lakást venni.