Pankotai Lili csatlakozott a francia diáktüntetésekhez, heves vitát váltott ki a bejelentése

Pankotai Lili ezúttal Franciaországból jelentkezett be, ahol saját beszámolója szerint csatlakozott a francia diáktüntetőkhöz. Az aktivista korábban is határozottan állította, hogy a Franciaországban zajló megmozdulások résztvevői elsősorban diákok, nem pedig bevándorlók. Párizsi szerepvállalásáról a közösségi oldalán számolt be, méghozzá egy sokak számára ismerős kijelentéssel.
Csatlakoztam a francia diáktüntetőkhöz. Még mindig tartom, amit 2022-ben mondtam: mi vagyunk a jelen és a kib*szott jövő”
– írta Pankotai Lili, francia és magyar zászlóval kiegészítve bejegyzését.
A hangzatos kijelentés azonban ezúttal sem nyerte el mindenki tetszését. A hozzászólások között valósággal záporoztak a csípős megjegyzések, és a kommentelők egy része éppen az aktivista saját szavait fordította ellene.
„Maradj is ott!” – záporoztak a beszólások Pankotainak
A kommentelők közül többen nem is próbálták leplezni, mit gondolnak Pankotai Lili kijelentéséről.
De miért lesz »kib*szott« a jövő, amit ti építetek?”
– tette fel a kérdést az egyik hozzászóló. Egy másik kommentelő ennél is keményebben fogalmazott:
Ha te vagy a jövő, akkor már régen rossz a világnak.”
Akadt, aki mindössze egyetlen szóval reagált: „Agyhalott”, míg másvalaki úgy vélte, éppen Pankotaiék jelentik azt a bizonyos „elbaszott jövőt”.
A politikai kritikák mellett a szarkasztikus megjegyzésekből sem volt hiány. Többen ugyanis úgy döntöttek, ha Pankotai Lili már Franciaországban jár, akár ő is kifoszthat boltokat, ahogyan a tüntetők tették:
Ha már ott vagy, hozz már légyszi néhány Birkin táskát meg egy Samsung TV-t”
– írta az egyik hozzászóló.
A kívánságlistához mások is csatlakoztak:
- „Egy TV-t hozz haza nekem is...”
- „Kell néhány új márkás ruha????”
- „Esetleg dolgozni?”
- „Akkor most már nekünk is van egy Greta Thunbergünk? XD”
- „Maradj is ott! Köszönjük!”
Mások az aktivista tanulmányait és jövőbeli terveit vették célba.
Elkezdted a tanulmányaidat az NKE-n? Ti és a jövő köszönő viszonyban sem vagytok! Mi lenne, ha nem jönnél vissza?”
– fogalmazott egy hozzászóló.
Egy másik kommentelő pedig arra volt kíváncsi, hogy a 22 éves aktivista miért foglalkozik ennyit a politikával, és nem unja-e még az Orbán Viktorral, Seszták Miklóssal, Magyar Péterrel és más közéleti szereplőkkel kapcsolatos vitákat.