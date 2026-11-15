Pankotai Lili csatlakozott a francia diáktüntetésekhez, heves vitát váltott ki a bejelentése

Pankotai Lili ezúttal Franciaországból jelentkezett be, ahol saját beszámolója szerint csatlakozott a francia diáktüntetőkhöz. Az aktivista korábban is határozottan állította, hogy a Franciaországban zajló megmozdulások résztvevői elsősorban diákok, nem pedig bevándorlók. Párizsi szerepvállalásáról a közösségi oldalán számolt be, méghozzá egy sokak számára ismerős kijelentéssel.

Pankotai Lili csatlakozott a párizsi tüntetőkhöz, a kommentszekció pedig valósággal felrobbant a posztja alatt (Fotó: Mediaworks)

Csatlakoztam a francia diáktüntetőkhöz. Még mindig tartom, amit 2022-ben mondtam: mi vagyunk a jelen és a kib*szott jövő”

– írta Pankotai Lili, francia és magyar zászlóval kiegészítve bejegyzését.

A hangzatos kijelentés azonban ezúttal sem nyerte el mindenki tetszését. A hozzászólások között valósággal záporoztak a csípős megjegyzések, és a kommentelők egy része éppen az aktivista saját szavait fordította ellene.