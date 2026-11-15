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pankotai lili

Pankotai Lili csatlakozott a francia diáktüntetésekhez, heves vitát váltott ki a bejelentése

35 perce
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Pankotai Lili a francia diáktüntetőkhöz csatlakozva ismét elővette a 2022-ben elhíresült kijelentését, miszerint az ő generációjuk a jelen és a „kib*szott jövő”. A bejegyzés azonban nem mindenkiből váltott ki lelkesedést: a kommentelők között akadtak, akik kemény kritikával, mások maró gúnnyal reagáltak a fiatal aktivista szavaira.
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Pankotai Lili ezúttal Franciaországból jelentkezett be, ahol saját beszámolója szerint csatlakozott a francia diáktüntetőkhöz. Az aktivista korábban is határozottan állította, hogy a Franciaországban zajló megmozdulások résztvevői elsősorban diákok, nem pedig bevándorlók. Párizsi szerepvállalásáról a közösségi oldalán számolt be, méghozzá egy sokak számára ismerős kijelentéssel.

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Pankotai Lili csatlakozott a párizsi tüntetőkhöz, a kommentszekció pedig valósággal felrobbant a posztja alatt (Fotó: Mediaworks)

Csatlakoztam a francia diáktüntetőkhöz. Még mindig tartom, amit 2022-ben mondtam: mi vagyunk a jelen és a kib*szott jövő”

 – írta Pankotai Lili, francia és magyar zászlóval kiegészítve bejegyzését.

A hangzatos kijelentés azonban ezúttal sem nyerte el mindenki tetszését. A hozzászólások között valósággal záporoztak a csípős megjegyzések, és a kommentelők egy része éppen az aktivista saját szavait fordította ellene.

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„Maradj is ott!” – záporoztak a beszólások Pankotainak

A kommentelők közül többen nem is próbálták leplezni, mit gondolnak Pankotai Lili kijelentéséről.

De miért lesz »kib*szott« a jövő, amit ti építetek?”

 – tette fel a kérdést az egyik hozzászóló. Egy másik kommentelő ennél is keményebben fogalmazott: 

Ha te vagy a jövő, akkor már régen rossz a világnak.”

Akadt, aki mindössze egyetlen szóval reagált: „Agyhalott”, míg másvalaki úgy vélte, éppen Pankotaiék jelentik azt a bizonyos „elbaszott jövőt”.

A politikai kritikák mellett a szarkasztikus megjegyzésekből sem volt hiány. Többen ugyanis úgy döntöttek, ha Pankotai Lili már Franciaországban jár, akár ő is kifoszthat boltokat, ahogyan a tüntetők tették:

Ha már ott vagy, hozz már légyszi néhány Birkin táskát meg egy Samsung TV-t”

 – írta az egyik hozzászóló.

A kívánságlistához mások is csatlakoztak:

  • „Egy TV-t hozz haza nekem is...”
  • „Kell néhány új márkás ruha????”
  • „Esetleg dolgozni?”
  • „Akkor most már nekünk is van egy Greta Thunbergünk? XD”
  • „Maradj is ott! Köszönjük!”

Mások az aktivista tanulmányait és jövőbeli terveit vették célba.

Elkezdted a tanulmányaidat az NKE-n? Ti és a jövő köszönő viszonyban sem vagytok! Mi lenne, ha nem jönnél vissza?”

 – fogalmazott egy hozzászóló.

Egy másik kommentelő pedig arra volt kíváncsi, hogy a 22 éves aktivista miért foglalkozik ennyit a politikával, és nem unja-e még az Orbán Viktorral, Seszták Miklóssal, Magyar Péterrel és más közéleti szereplőkkel kapcsolatos vitákat.

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