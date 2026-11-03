Parkolás, pénz és vita: elege lett a Belvárosnak, bíróság elé citálják Karácsonyékat

Bár csaknem egy hónap telt el Karácsony Gergely és a Tisza-kormány megállapodásának bejelentése óta, még mindig az egyik legforróbb téma a fővárosi politikában. Az egyezség értelmében a kormány egyszeri 120 milliárd forintos támogatást nyújt az fővárosi önkormányzatnak, létrehoznak egy regionális BKK-t, és a parkolás kerületi bevételeit a városrészek helyett a főváros kapná meg. Utóbbi nagy vitát váltott ki: rendkívüli közgyűlést hívtak össze, Karácsony Gergellyel szembefordultak szövetséges kerületi polgármesterei, aki végül nyilvánosan bocsánatkérésre kényszerült.
Sőt, a főpolgármestert több év után rákényszerítették arra is, hogy összehívja a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének (BÖSZ) ülését, amelyen végül nem született egyértelmű állásfoglalás az egységes budapesti parkolási rendszer mellett. A szövetség szerint ehhez előbb a bevételek felhasználásának, a lakossági kedvezményeknek és a végrehajtás részleteinek ismerete szükséges. Az ülésen ráadásul nem vett részt valamennyi kerületi polgármester.
Az V. kerület jogi úton lép fel a parkolás átalakítása ellen
Szentgyörgyvölgyi Péter V. kerületi vezető például egy másik megoldást választott: kijelentette, jogi úton lép fel „a mostani döntéssel szemben az önkormányzat érdekeinek és jogainak védelme érdekében”, és a kérdést szakjogászok bevonásával vizsgálják. Egyben kezdeményezi, hogy a kerületek közösen álljanak ki az önkormányzati autonómia megőrzéséért, és tegyenek közös jogi kezdeményezést a jogaik és forrásaik védelméért. Az Origo megkeresésére a városvezető azt mondta, további konkrét lépéseket a tárgyalások eredményének, illetve jogszabálytervezet ismeretének függvényében tesznek majd.
Úgy gondoljuk, hogy a kerületek jogainak és önállóságának védelmében akár alkotmányos jogi eszközöket is igénybe kell venni. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a kerületek bevonása nélkül alakítsanak át egy olyan rendszert, amelynek működtetéséért maguk a kerületek felelnek, és amelynek színvonalát, infrastruktúráját és szolgáltatásait hosszú évek munkájával, jelentős saját forrásokból fejlesztettük ki
– hangsúlyozta.
Az V. kerület ugyanis az elmúlt években magas színvonalú parkolási rendszert épített ki, amelynek egyik fontos eleme a saját fejlesztésű Parker okosparkolási rendszer. A parkolóhelyek alatt elhelyezett szenzorok segítik az autósokat a szabad helyek megtalálásában, csökkentve a felesleges forgalmat és a károsanyag-kibocsátást. Emellett az akadálymentes közlekedés érdekében az utcafelújítások során folyamatosan számolják fel a járdaszegélyeket ott, ahol ez műszakilag lehetséges. Ezt a szolgáltatási színvonalat nem elég egyszer létrehozni: folyamatosan fenn kell tartani, karban kell tartani és tovább kell fejleszteni. Mindez pedig jelentős munkával és a parkolási bevételek visszaforgatásával jár.
Évek munkáját venné el a főváros
Szentgyörgyvölgyi Péter fontos körülménynek nevezte azt is, hogy az V. kerületben található parkolóhelyek több mint 90 százaléka kerületi tulajdonú területen van, és kevesebb mint 10 százaléka tartozik a Fővárosi Önkormányzathoz. Ezért különösen aggályosnak tartják, hogy a kerületi tulajdonú területeken működtetett rendszerből származó bevételek elvonása felmerült. A bevételek mögött ugyanis a kerület által végzett munka, a fenntartási költségek, a fejlesztések és a folyamatos üzemeltetés állnak.
A parkolás kérdésében tehát nem pusztán a bevételek elosztásáról, hanem egy jól működő, folyamatos fejlesztést igénylő szolgáltatás jövőjéről van szó
– hangsúlyozta.
Szűkülne az önkormányzati autonómia
Szerinte ahhoz, hogy egyáltalán érdemben lehessen tárgyalni az egységesítésről, először világos garanciákra van szükség arra, hogy a szolgáltatások színvonala nem csökken, a karbantartás és a fejlesztések finanszírozása biztosított marad, és a kerületi tulajdonból származó bevételek felhasználása is méltányos módon rendeződik. Az érdemi egyeztetéshez először világosan látni kell
- a főváros terveit
- a parkolási bevételek tervezett felhasználását
- a lakossági kedvezmények jövőjét és a rendszer működtetésének részleteit.
– Elvárjuk a főváros vezetésétől, hogy időben ismertesse konkrét elképzeléseit, és a döntések előkészítése során érdemben vegye figyelembe a kerületi lakosság szempontjait és érdekeit is – mondta.
A BÖSZ ülését ugyan az egyeztetés egy fontos állomásának nevezte, ugyanakkor szerinte a napirend alapján továbbra is kérdéses, hogy a kerületek szempontjai és kérései milyen mértékben érvényesülhetnek a közös megoldások kialakításában. Ugyanis már nemcsak a parkolási bevételek kérdése van napirenden, hanem az iparűzési adóból és az idegenforgalmi adóból származó bevételek elvonása is felmerült.
Mindez együtt már egyértelműen túlmutat egy-egy bevételi forrás sorsán: azt a kérdést veti fel, hogy mennyi mozgástér marad a kerületeknek saját ügyeik intézésére és a helyi közösségek érdekeinek képviseletére
– mutatott rá. A polgármester szerint ugyanis amennyiben a helyi önkormányzatoktól egyre több forrást és döntési lehetőséget vonnak el, az lépésről lépésre az önkormányzati autonómia szűküléséhez vezethet. Ezért a mostani folyamat nem pusztán pénzügyi vita, hanem a budapesti kerületek önállóságának és a helyi önkormányzatiság jövőjének kérdése is.