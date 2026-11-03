Parkolás, pénz és vita: elege lett a Belvárosnak, bíróság elé citálják Karácsonyékat

Bár csaknem egy hónap telt el Karácsony Gergely és a Tisza-kormány megállapodásának bejelentése óta, még mindig az egyik legforróbb téma a fővárosi politikában. Az egyezség értelmében a kormány egyszeri 120 milliárd forintos támogatást nyújt az fővárosi önkormányzatnak, létrehoznak egy regionális BKK-t, és a parkolás kerületi bevételeit a városrészek helyett a főváros kapná meg. Utóbbi nagy vitát váltott ki: rendkívüli közgyűlést hívtak össze, Karácsony Gergellyel szembefordultak szövetséges kerületi polgármesterei, aki végül nyilvánosan bocsánatkérésre kényszerült.

Karácsony Gergely főpolgármester és a kormány megállapodása miatt nemcsak a parkolás után járó bevételeiket, az önállóságukat is félthetik a budapesti kerületek (Fotó: Mediaworks)

Sőt, a főpolgármestert több év után rákényszerítették arra is, hogy összehívja a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének (BÖSZ) ülését, amelyen végül nem született egyértelmű állásfoglalás az egységes budapesti parkolási rendszer mellett. A szövetség szerint ehhez előbb a bevételek felhasználásának, a lakossági kedvezményeknek és a végrehajtás részleteinek ismerete szükséges. Az ülésen ráadásul nem vett részt valamennyi kerületi polgármester.

Az V. kerület jogi úton lép fel a parkolás átalakítása ellen

Szentgyörgyvölgyi Péter V. kerületi vezető például egy másik megoldást választott: kijelentette, jogi úton lép fel „a mostani döntéssel szemben az önkormányzat érdekeinek és jogainak védelme érdekében”, és a kérdést szakjogászok bevonásával vizsgálják. Egyben kezdeményezi, hogy a kerületek közösen álljanak ki az önkormányzati autonómia megőrzéséért, és tegyenek közös jogi kezdeményezést a jogaik és forrásaik védelméért. Az Origo megkeresésére a városvezető azt mondta, további konkrét lépéseket a tárgyalások eredményének, illetve jogszabálytervezet ismeretének függvényében tesznek majd.

Úgy gondoljuk, hogy a kerületek jogainak és önállóságának védelmében akár alkotmányos jogi eszközöket is igénybe kell venni. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a kerületek bevonása nélkül alakítsanak át egy olyan rendszert, amelynek működtetéséért maguk a kerületek felelnek, és amelynek színvonalát, infrastruktúráját és szolgáltatásait hosszú évek munkájával, jelentős saját forrásokból fejlesztettük ki

– hangsúlyozta.