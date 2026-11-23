A hétfői ülés a megszokott menetrend szerint napirend előtti felszólalásokkal kezdődik. Elsőként Magyar Péter miniszterelnök szólal fel, beszédére a parlamenti frakciók reagálhatnak, majd a kormányfő viszontválaszt adhat. Ezt követően interpellációk, valamint az azonnali kérdések és válaszok órája következik.
Adóügyek és a köztársasági elnök által visszaküldött törvény is a Parlament napirendjén
A képviselők megvitatják a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, a közvagyon védelméről és a közbizalom helyreállításáról szóló törvényhez kapcsolódó módosító javaslatot.
Emellett több adózási és gazdasági előterjesztés is napirendre kerül, köztük a vagyonadó, a kisadózó vállalkozók tételes adója, a családokat érintő kedvezmények átalakítása és az adójóváírás bevezetése.
A képviselők az alacsony összegű nyugdíjak emeléséről, valamint egyes mezőgazdasági és kereskedelmi törvények módosításáról is vitáznak.
A hétfői ülés napirend utáni felszólalásokkal zárul.
Családi történetet idézett fel Magyar Péter a munkácsi dróntámadás kapcsán
Magyar Péter napirend előtti felszólalásában a múlt kedden Munkácson becsapódó orosz drónról is beszélt.
A történtek kapcsán saját nagyapjának sorsát idézte fel, aki családjával 1944-ben Debrecenbe menekült. A Tisza Párt elnöke arra is emlékeztetett, hogy 2024-ben Kijevbe utaztak, miután értesültek egy helyi kórházat ért bombatámadásról. Magyar Péter a Fideszt is bírálta, azt állítva, hogy a kormánypárt nem nyújtott segítséget a támadás után.
Felidézte, hogy útjuk során Bucsában is megálltak, majd Kárpátaljára látogattak, ahol Ungváron megkoszorúzta Petőfi Sándor szobrát. Felszólalásában Orbán Viktort is szóba hozta, hangsúlyozva, hogy a miniszterelnök akkor már évek óta nem járt Kárpátalján.
Magyar Péter szerint az orosz–ukrán háború egyik legkegyetlenebb következménye, hogy nemcsak a fronton harcoló katonák, hanem az ártatlan civilek is megszenvedik a fegyveres konfliktust. A Tisza Párt elnöke felszólalásában együttérzését fejezte ki a kárpátaljai magyarokkal és az ukrán néppel.
Az ellenzéki képviselőket is bírálta, miután azok nem tapsolták meg a beszédét. A miniszterelnök szerint ennek az volt az oka, hogy Oroszországot agresszornak nevezte.
Közölte, hogy a közeljövőben ismét Kárpátaljára utazik, hogy személyesen tolmácsolja az anyaország üzenetét az ott élő magyaroknak.
Magyar Péter nem támogatja a jelenlegi uniós költségvetési javaslatot
A kormányfő a következő hétéves uniós költségvetés kérdését is érintette, amelyről a hét második felében folytat egyeztetéseket az Európai Unióban.
Kijelentette, hogy az António Costa, az Európai Tanács elnöke által hétvégén bemutatott tervezet Magyarország számára nem elfogadható.
Mint fogalmazott, a már megszerzett 10 milliárd euró a múltból fennmaradt tartozás rendezését jelenti, a következő költségvetési ciklus forrásai azonban az ország jövőjét határozzák meg.
Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az uniós tárgyalásokon a magyar gazdálkodók és vállalkozások szempontjait is érvényesíteni kívánja.
Szerinte egyes politikai szereplők elsősorban Ukrajna további finanszírozására helyeznék a hangsúlyt, ő azonban ezt a kérdést elválasztaná az uniós költségvetésről szóló egyeztetésektől.
Hozzátette, hogy Magyarország a jövőben is kész humanitárius segítséget nyújtani Ukrajnának.
Már idén megkezdődik az aszálykárt szenvedett gazdák kártalanítása
Magyar Péter a mezőgazdaságot sújtó aszály következményeiről is beszélt parlamenti felszólalásában.
Bejelentette, hogy a kormány nem vár 2027-ig, már az idei évben megkezdi azoknak a gazdálkodóknak a kártalanítását, akik elveszítették termésüket a szárazság miatt.
A miniszterelnök szerint a kárenyhítés mellett a hasonló helyzetek megelőzésére is hangsúlyt kell fektetni. Ennek érdekében már megkezdték a víztározók feltöltését az elmúlt hetekben lehullott csapadékkal. A tervek szerint az így összegyűjtött több millió köbméter vizet jövő nyáron mezőgazdasági öntözésre fordítják.
Magyar Péter arról is beszámolt, hogy 2027-ben 49 milliárdról 211 milliárd forintra növelik a vízgazdálkodásra és vízmegtartásra elkülönített költségvetési forrásokat. A
kormányfő a vízmegtartást a következő évek egyik kiemelt feladatának nevezte, majd megköszönte a vízügyi dolgozók, az Élő Környezetért Felelős Minisztérium munkatársai és a Vízőrzők munkáját.
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