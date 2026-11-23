Adóügyek és a köztársasági elnök által visszaküldött törvény is a Parlament napirendjén

A képviselők megvitatják a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, a közvagyon védelméről és a közbizalom helyreállításáról szóló törvényhez kapcsolódó módosító javaslatot.

Emellett több adózási és gazdasági előterjesztés is napirendre kerül, köztük a vagyonadó, a kisadózó vállalkozók tételes adója, a családokat érintő kedvezmények átalakítása és az adójóváírás bevezetése.

A képviselők az alacsony összegű nyugdíjak emeléséről, valamint egyes mezőgazdasági és kereskedelmi törvények módosításáról is vitáznak.

A hétfői ülés napirend utáni felszólalásokkal zárul.

Családi történetet idézett fel Magyar Péter a munkácsi dróntámadás kapcsán

Magyar Péter napirend előtti felszólalásában a múlt kedden Munkácson becsapódó orosz drónról is beszélt.

A történtek kapcsán saját nagyapjának sorsát idézte fel, aki családjával 1944-ben Debrecenbe menekült. A Tisza Párt elnöke arra is emlékeztetett, hogy 2024-ben Kijevbe utaztak, miután értesültek egy helyi kórházat ért bombatámadásról. Magyar Péter a Fideszt is bírálta, azt állítva, hogy a kormánypárt nem nyújtott segítséget a támadás után.

Felidézte, hogy útjuk során Bucsában is megálltak, majd Kárpátaljára látogattak, ahol Ungváron megkoszorúzta Petőfi Sándor szobrát. Felszólalásában Orbán Viktort is szóba hozta, hangsúlyozva, hogy a miniszterelnök akkor már évek óta nem járt Kárpátalján.

Magyar Péter szerint az orosz–ukrán háború egyik legkegyetlenebb következménye, hogy nemcsak a fronton harcoló katonák, hanem az ártatlan civilek is megszenvedik a fegyveres konfliktust. A Tisza Párt elnöke felszólalásában együttérzését fejezte ki a kárpátaljai magyarokkal és az ukrán néppel.

Az ellenzéki képviselőket is bírálta, miután azok nem tapsolták meg a beszédét. A miniszterelnök szerint ennek az volt az oka, hogy Oroszországot agresszornak nevezte.

Közölte, hogy a közeljövőben ismét Kárpátaljára utazik, hogy személyesen tolmácsolja az anyaország üzenetét az ott élő magyaroknak.

Magyar Péter nem támogatja a jelenlegi uniós költségvetési javaslatot

A kormányfő a következő hétéves uniós költségvetés kérdését is érintette, amelyről a hét második felében folytat egyeztetéseket az Európai Unióban.

Kijelentette, hogy az António Costa, az Európai Tanács elnöke által hétvégén bemutatott tervezet Magyarország számára nem elfogadható.

Mint fogalmazott, a már megszerzett 10 milliárd euró a múltból fennmaradt tartozás rendezését jelenti, a következő költségvetési ciklus forrásai azonban az ország jövőjét határozzák meg.