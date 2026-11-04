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gyásznap

Fekete gyászzászló került a Parlamentre: az 1956-os forradalom áldozataira emlékeznek

51 perce
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Felvonták, majd félárbócra eresztették a nemzeti lobogót az Országház előtti Kossuth Lajos téren, az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének, a szovjet csapatok bevonulásának évfordulóján, szerda reggel. A nemzeti gyásznapon a Parlament épületére fekete gyászzászlót is kitűztek.
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gyásznapmegemlékezés1956-os Forradalom és Szabadságharc Emléknapparlament

Katonai tiszteletadás mellett, Baka András köztársasági elnök és Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes jelenlétében ünnepélyesen felvonták, majd félárbócra eresztették a nemzeti lobogót az Országház előtti Kossuth Lajos téren, az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének, a szovjet csapatok bevonulásának évfordulóján, szerda reggel. A kegyelet kifejezéseként Magyarország lobogója egész nap félárbócon marad a nemzeti gyásznapon. A nemzeti gyásznapon a Parlament épületére is fekete gyászzászlót tűztek ki.

Parlament
A nemzeti gyásznapon a Parlament épületére fekete gyászzászlót is kitűztek. / Fotó: Zoltán Havran / MW (Képünk illusztráció)

Félárbócra eresztették a nemzeti lobogót az Országház előtt

A nemzeti lobogót a Himnusz hangjaira vonták fel a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár 32. Testőrezred katonái, majd a Szózat kíséretében eresztették félárbócra. A ceremónián közreműködött a Magyar Honvédség központi zenekara, a gróf Nádasdy Ferenc Huszárosztály valamint a Nemzeti Lovas Díszegység.

A nemzeti gyásznapon a Parlament épületére fekete gyászzászlót is kitűztek.

November 4-ét a kormány 2013-ban nemzeti gyásznappá nyilvánította, ezen a napon az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének, a szovjet csapatok bevonulásának évfordulóján az áldozatokra emlékezünk - írja az MTI.

A parlamenti honlapon olvasható napirend szerint az ülés 9 órakor vette kezdetét a megemlékezéssel, majd ezután együttes általános vita lesz egyes törvényeknek a vállalatok adózásával kapcsolatos módosításáról és az egyes adózási tárgyú, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról.

 

 

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