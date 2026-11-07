Sértegetések, trágár megjegyzések, személyeskedés – Hallerné Nagy Anikó szerint nincs gond a tiszás képviselők parlamenti stílusával

Hallerné Nagy Anikó, az Országgyűlés alelnöke a HVG-nek adott interjújában beszélt a parlamentben kialakult vitákról és a képviselők viselkedéséről. A tiszás politikus úgy vélekedett, hogy saját frakciójának munkájával nincs probléma, egyszerűen időnként elhangzanak indulatos kijelentések. Magyar Péter miniszterelnök stílusát is védelmébe vette, mondván, a kormányfő habitusa egyesek számára szokatlan lehet, de a házszabály adta lehetőségekkel él.
Trógerezés és személyeskedés a parlamentben
Hallerné Nagy Anikó kijelentései kapcsán érdemes felidézni az elmúlt hónapok parlamenti botrányait, amelyeket a Magyar Nemzet is összegyűjtött.
Magyar Péter június végén „hazug, embertelen trógernek” nevezte Panyi Miklós fideszes képviselőt. A politikus azt kérte számon a miniszterelnökön, hogy milyen körülmények között készített korábban Bódis Krisztával interjút egy 11 éves kisfiúval.
A kormányfő Hegedűs Barbara fideszes képviselővel is személyeskedő szóváltásba keveredett. Amikor a politikus a gyermekvédelmi ügyben intézett kérdést a kormányhoz, Magyar Péter a felszólalást követően, mikrofonon kívül az anyai szerepére tett sértő megjegyzést:
szégyen, hogy milyen anya ez...”.
Nem csak a miniszterelnök miatt alakultak ki botrányok. Hatala-Orosz Csaba tiszás képviselő Juhász Hajnalkának, a KDNP politikusának szólt oda a külsejére célozva:
több botoxot neki!”
A képviselő később bocsánatot kért, ugyanakkor azzal magyarázta kifakadását, hogy lelkileg megterhelő számára a Fidesz–KDNP politikusai mellett ülnie.
A parlament egyik legdurvább jelenetét azonban Kulcsár Krisztián szolgáltatta. A Magyar Olimpiai Bizottság korábbi elnöke Lezsák Anna felszólalása közben káromkodott, és a képviselő édesanyját szidalmazta. Az eset után Latorcai Csaba, az Országgyűlés KDNP-s alelnöke és Apáti István, a Mi Hazánk képviselője is bocsánatkérést követelt. Kulcsár végül elnézést kért, mondván, indulatos volt, és nem gondolta szó szerint a kijelentését.
Az ellenzéki képviselők kettős mércét emlegetnek
Nemcsak a sértő megjegyzések, hanem egyes parlamenti tisztségviselők eljárásai is vitákat váltottak ki. A mentelmi bizottságot vezető Sasi-Nagy Edit a nyári képviselőcseréknél, amikor Szijjártó Péter és Budai Gyula helyét Hortay Olivér és Palóc André vette át, a mandátumigazolások ismertetését politikai megjegyzésekkel egészítette ki.
Később, amikor Lázár János távozását követően Szekeres Pál került a parlamentbe, Sasi-Nagy arra utalt, hogy a magyarok tűzijátékkal ünnepelték Lázár távozását. A megjegyzéssel az augusztus 20-i ünnepségre célzott, amelynek napján Lázár bejelentette mandátumáról való lemondását.
Az Origó szeptemberben arról is írt, hogy Toroczkai László parlamenti kitiltása után több ellenzéki képviselő kettős mércével vádolta a Tisza által vezetett Országgyűlést. A politikusok azt kifogásolták, hogy miközben a Mi Hazánk elnöke súlyos szankciót kapott egy sértő kijelentésért, Magyar Péter és más tiszás képviselők korábbi megnyilvánulásait nem követték hasonló büntetések.
Hallerné Nagy Anikó ülésvezetése is kiváltott már ellenzéki tiltakozást. Szeptemberben Pócs Jánostól, Balla Györgytől és Németh Balázstól is megvonta a szót, a fideszes politikusok pedig azt kifogásolták, hogy a tiszás képviselők bekiabálásait nem szankcionálják ugyanilyen következetesen.
A korábbi incidensek után így továbbra is vitatott, hogy az Országgyűlésben minden képviselőre azonos mércét alkalmaznak-e. Hallerné Nagy Anikó mindenesetre mostani nyilatkozata alapján nem lát különösebb problémát saját párttársai parlamenti munkájával.