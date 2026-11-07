Sértegetések, trágár megjegyzések, személyeskedés – Hallerné Nagy Anikó szerint nincs gond a tiszás képviselők parlamenti stílusával

Hallerné Nagy Anikó, az Országgyűlés alelnöke a HVG-nek adott interjújában beszélt a parlamentben kialakult vitákról és a képviselők viselkedéséről. A tiszás politikus úgy vélekedett, hogy saját frakciójának munkájával nincs probléma, egyszerűen időnként elhangzanak indulatos kijelentések. Magyar Péter miniszterelnök stílusát is védelmébe vette, mondván, a kormányfő habitusa egyesek számára szokatlan lehet, de a házszabály adta lehetőségekkel él.

Hallerné Nagy Anikó szerint minden rendben van a Tisza-frakció parlamenti munkájával, noha az elmúlt hónapokban több kormánypárti képviselő sértő kijelentései váltottak ki vitát (Fotó: Ladóczki Balázs)

Trógerezés és személyeskedés a parlamentben

Hallerné Nagy Anikó kijelentései kapcsán érdemes felidézni az elmúlt hónapok parlamenti botrányait, amelyeket a Magyar Nemzet is összegyűjtött.

Magyar Péter június végén „hazug, embertelen trógernek” nevezte Panyi Miklós fideszes képviselőt. A politikus azt kérte számon a miniszterelnökön, hogy milyen körülmények között készített korábban Bódis Krisztával interjút egy 11 éves kisfiúval.

A kormányfő Hegedűs Barbara fideszes képviselővel is személyeskedő szóváltásba keveredett. Amikor a politikus a gyermekvédelmi ügyben intézett kérdést a kormányhoz, Magyar Péter a felszólalást követően, mikrofonon kívül az anyai szerepére tett sértő megjegyzést:

szégyen, hogy milyen anya ez...”.

Nem csak a miniszterelnök miatt alakultak ki botrányok. Hatala-Orosz Csaba tiszás képviselő Juhász Hajnalkának, a KDNP politikusának szólt oda a külsejére célozva:

több botoxot neki!”

A képviselő később bocsánatot kért, ugyanakkor azzal magyarázta kifakadását, hogy lelkileg megterhelő számára a Fidesz–KDNP politikusai mellett ülnie.

A parlament egyik legdurvább jelenetét azonban Kulcsár Krisztián szolgáltatta. A Magyar Olimpiai Bizottság korábbi elnöke Lezsák Anna felszólalása közben káromkodott, és a képviselő édesanyját szidalmazta. Az eset után Latorcai Csaba, az Országgyűlés KDNP-s alelnöke és Apáti István, a Mi Hazánk képviselője is bocsánatkérést követelt. Kulcsár végül elnézést kért, mondván, indulatos volt, és nem gondolta szó szerint a kijelentését.

Az ellenzéki képviselők kettős mércét emlegetnek

Nemcsak a sértő megjegyzések, hanem egyes parlamenti tisztségviselők eljárásai is vitákat váltottak ki. A mentelmi bizottságot vezető Sasi-Nagy Edit a nyári képviselőcseréknél, amikor Szijjártó Péter és Budai Gyula helyét Hortay Olivér és Palóc André vette át, a mandátumigazolások ismertetését politikai megjegyzésekkel egészítette ki.