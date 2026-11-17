A parlament hétfőn kezdte meg háromnapos rendkívüli ülését, amelyet a Tisza-kormány a 2027-es költségvetés mielőbbi megtárgyalása érdekében kezdeményezett. A képviselők összesen 30 órás időkeretben vitathatják meg a javaslatot, amelyből 900 perc a kormánypárti, ugyanennyi pedig az ellenzéki frakcióknak jut.

A hétfői, politikai szócsatáktól sem mentes parlamenti ülésnap után ismét a kormány gazdasági tervei kerülnek a középpontba (Fotó: Mediaworks)

Kedden már a költségvetésé lesz a főszerep a Parlamentben

A hétfői ülésnap Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődött. A kormányfő a Seszták Miklóshoz kapcsolódó büntetőeljárásról, a kiásott milliárdokról és az elszámoltatás kérdéséről is beszélt. A napirend előtti felszólalásokat éles politikai viták, közbekiabálások és rendreutasítások kísérték.

A november 17-i ülésnap reggel 8 órakor kezdődött, a napirend előtti felszólalásokat követően pedig várhatóan 8 óra 40 perctől folytatódik a költségvetési vita.

Kedd reggel ismét Magyar Péter szólalt fel elsőként napirend előtt. A miniszterelnök azonban itt is kerülte azt, hogy a sok kritikát kapó költségvetésről kelljen beszélnie. Ehelyett a kormányfő az ellenzéki pártokat kezdte támadni.

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