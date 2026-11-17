A parlament hétfőn kezdte meg háromnapos rendkívüli ülését, amelyet a Tisza-kormány a 2027-es költségvetés mielőbbi megtárgyalása érdekében kezdeményezett. A képviselők összesen 30 órás időkeretben vitathatják meg a javaslatot, amelyből 900 perc a kormánypárti, ugyanennyi pedig az ellenzéki frakcióknak jut.
Kedden már a költségvetésé lesz a főszerep a Parlamentben
A hétfői ülésnap Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődött. A kormányfő a Seszták Miklóshoz kapcsolódó büntetőeljárásról, a kiásott milliárdokról és az elszámoltatás kérdéséről is beszélt. A napirend előtti felszólalásokat éles politikai viták, közbekiabálások és rendreutasítások kísérték.
A november 17-i ülésnap reggel 8 órakor kezdődött, a napirend előtti felszólalásokat követően pedig várhatóan 8 óra 40 perctől folytatódik a költségvetési vita.
Kedd reggel ismét Magyar Péter szólalt fel elsőként napirend előtt. A miniszterelnök azonban itt is kerülte azt, hogy a sok kritikát kapó költségvetésről kelljen beszélnie. Ehelyett a kormányfő az ellenzéki pártokat kezdte támadni.
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A tervezet legfontosabb gazdasági előirányzatai:
- 2,4 százalékos gazdasági növekedés;
- 3 százalékos infláció;
- 4,9 százalékos GDP-arányos államháztartási hiány.
A vita során a képviselők a költségvetési előirányzatokat, az állami kiadásokat és bevételeket, valamint a különböző társadalmi és gazdasági területekre jutó forrásokat is értékelhetik.
A keddi ülésen még nem születik végleges döntés a költségvetésről. A háromnapos általános vita szerdán zárulhat, ezt követően a képviselők a büdzsét megalapozó törvényjavaslatot is megtárgyalják.
A költségvetés zárószavazását várhatóan decemberben tartják.