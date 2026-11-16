Magyar Péter felszólalásával indul a parlament – élőben az Origón!

A hétfői parlamenti ülés Magyar Péter napirend előtti felszólalásával kezdődik, majd interpellációk, azonnali kérdések és politikai viták következnek. A nap legfontosabb eseménye a 2027-es költségvetés általános vitájának megkezdése lesz, várhatóan 13 óra 20 perckor. A költségvetést Kármán András pénzügyminiszter ismerteti, majd Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke és Horváth Gábor, a Költségvetési Tanács elnöke is felszólal.
Műsorváltozás: Magyar Péter mégsem vetíthet videót
Németh Balázs fideszes politikus korábban arról írt, hogy Magyar Péter különleges videóvetítésre készülhet az Országgyűlésben. Vasárnap este azonban újabb bejegyzéssel jelentkezett:
MŰSORVÁLTOZÁS! A friss hírek szerint Magyar Péter MÉGSEM akar hétfőn reggel VIDEÓT vetíteni a parlamentben. Pedig nagyon készült rá. Biztos gyengére sikerült a mai főpróba! Így marad a szokásos napirend előtti ripacskodó filmszínház”
– fogalmazott Németh Balázs.
Hogy milyen politikai összecsapásokat hoz a hétfői ülés, és valóban elmarad-e Magyar Péter beharangozott videóvetítése, hamarosan kiderül. Kövesse a parlamenti eseményeket percről percre, élő tudósításunkban az Origón!
Magyar Péter a gyermekvédelem helyzetét a lefoglalt milliárdokkal állította párhuzamba
Magyar Péter parlamenti felszólalásában ismét elővette a gyermekvédelem kérdését. A miniszterelnök egy miskolci gyermekotthonban tett látogatásáról beszélt, ahol elmondása szerint drámai állapotokkal szembesült.
A gyermekotthonok helyzetét összekapcsolta a közelmúltban lefoglalt milliárdok ügyével, azt hangsúlyozva, hogy miközben egyesek hatalmas vagyonok felett rendelkeznek, addig gyermekek éheznek.
Magyar Péter kitért a szociális tűzifaprogramra is, amelynek keretét állítása szerint megduplázták. Ezzel kapcsolatban kiemelte, hogy a most megtalált 6,5 milliárd forint meghaladja azt az összeget, amelyet az Orbán-kormány évente a szociális tűzifaprogramra fordított.
Senkinek sem öröm ilyen képsorokat látni"
– jelentette ki Magyar Péter parlamenti felszólalásában, a közelmúltban megtalált milliárdokról készült felvételekre utalva. A miniszterelnök kijelentése ugyanakkor érdekes ellentmondást mutat hétvégi kommunikációjával. Magyar Péter ugyanis az elmúlt napokban több, kárörvendő hangvételű bejegyzést is közzétett az üggyel kapcsolatban
A miniszterelnök parlamenti felszólalásában elismerte, hogy a kormánya által összeállított költségvetés nem elégíti ki mindenki igényeit.
Magyar Péter ugyanakkor hangsúlyozta, hogy alázattal fogadja az építő kritikákat, ám rögtön kivételt is tett: a fideszesektől érkező bírálatokat nem kívánja elfogadni.
Magyar Péter bocsánatkérést követelt az ellenzéktől
Magyar Péter parlamenti felszólalásában felszólította az ellenzéket, hogy kérjen bocsánatot a kiásott milliárdok ügyében, valamint az általa uszításnak és hergelésnek nevezett politikai megnyilvánulásokért.
A miniszterelnök ezt követően név szerint is felsorolt több olyan korábbi kormánypárti politikust, akiknek a tevékenységét kifogásolhatónak tartja. Mások mellett Rogán Antalt, Lázár Jánost és Hankó Balázst is megemlítette, azt sugallva, hogy az érintettek politikai múltja korántsem makulátlan, Orbán Viktor előzetes állításai ellenére. Konkrét állításainak bizonyítékait ugyanakkor a felszólalás ezen részében nem ismertette.