Magyar Péter felszólalásával indul a parlament – élőben az Origón!

Műsorváltozás: Magyar Péter mégsem vetíthet videót

Németh Balázs fideszes politikus korábban arról írt, hogy Magyar Péter különleges videóvetítésre készülhet az Országgyűlésben. Vasárnap este azonban újabb bejegyzéssel jelentkezett:

MŰSORVÁLTOZÁS! A friss hírek szerint Magyar Péter MÉGSEM akar hétfőn reggel VIDEÓT vetíteni a parlamentben. Pedig nagyon készült rá. Biztos gyengére sikerült a mai főpróba! Így marad a szokásos napirend előtti ripacskodó filmszínház”

– fogalmazott Németh Balázs.

Hogy milyen politikai összecsapásokat hoz a hétfői ülés, és valóban elmarad-e Magyar Péter beharangozott videóvetítése, hamarosan kiderül. Kövesse a parlamenti eseményeket percről percre, élő tudósításunkban az Origón!

Magyar Péter a gyermekvédelem helyzetét a lefoglalt milliárdokkal állította párhuzamba

Magyar Péter parlamenti felszólalásában ismét elővette a gyermekvédelem kérdését. A miniszterelnök egy miskolci gyermekotthonban tett látogatásáról beszélt, ahol elmondása szerint drámai állapotokkal szembesült.

A gyermekotthonok helyzetét összekapcsolta a közelmúltban lefoglalt milliárdok ügyével, azt hangsúlyozva, hogy miközben egyesek hatalmas vagyonok felett rendelkeznek, addig gyermekek éheznek.

Magyar Péter kitért a szociális tűzifaprogramra is, amelynek keretét állítása szerint megduplázták. Ezzel kapcsolatban kiemelte, hogy a most megtalált 6,5 milliárd forint meghaladja azt az összeget, amelyet az Orbán-kormány évente a szociális tűzifaprogramra fordított.

Senkinek sem öröm ilyen képsorokat látni"

– jelentette ki Magyar Péter parlamenti felszólalásában, a közelmúltban megtalált milliárdokról készült felvételekre utalva. A miniszterelnök kijelentése ugyanakkor érdekes ellentmondást mutat hétvégi kommunikációjával. Magyar Péter ugyanis az elmúlt napokban több, kárörvendő hangvételű bejegyzést is közzétett az üggyel kapcsolatban

A miniszterelnök parlamenti felszólalásában elismerte, hogy a kormánya által összeállított költségvetés nem elégíti ki mindenki igényeit.

Magyar Péter ugyanakkor hangsúlyozta, hogy alázattal fogadja az építő kritikákat, ám rögtön kivételt is tett: a fideszesektől érkező bírálatokat nem kívánja elfogadni.