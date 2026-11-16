Feszült parlamenti ülés jön: Magyar Péter kezd, de Varga Judit párja is szót kap

Rendhagyó hétfő elé néz az Országgyűlés: a háromnapos parlamenti ülés már reggel kilenc órakor megkezdődik Magyar Péter napirend előtti felszólalásával. A miniszterelnök ráadásul Németh Balázs értesülései szerint nem mindennapi előadással készülhet. Az ellenzéki politikus vasárnapi Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy a Tisza Párt különleges technikai eszközöket rendelt, amelyek segítségével Magyar Péter videókat vetíthetne az ülésteremben.

A hírek szerint nem mindennapi látványelemekkel készül Magyar Péter a hétfői parlamenti ülésnapra (Fotó: Havran Zoltán)

Németh Balázs úgy fogalmazott, hogy a miniszterelnök „élete fellépésére készül”, a kiszivárgott információk szerint pedig a Tisza rendezői csapata hosszasan ötletelt a produkción.

Bármit megtesz Magyar Péter, hogy ne a lényegről, ne a 2027-es költségvetésről legyen szó. Ez is az átverés része!”

– jegyezte meg gúnyosan a fideszes politikus.

A látványos felütés után jön az igazi próbatétel

Amint azt az Origo is megírta, a hétfőn kezdődő, háromnapos parlamenti ülés középpontjában ugyanis a 2027-es költségvetés áll, amelynek általános vitája várhatóan 13 óra 20 perckor kezdődik meg.

Az előzetes napirend szerint a képviselők addigra túl lesznek a napirend előtti felszólalásokon, az interpellációkon, az azonnali kérdéseken és a szóbeli kérdéseken is.

A költségvetési vitát a kormány képviseletében Kármán András pénzügyminiszter expozéja nyitja meg, ezt követően pedig két olyan intézmény vezetője is felszólal, amelyeknek meghatározó szerepük van az államháztartás ellenőrzésében és értékelésében.

Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke ismerteti az ÁSZ álláspontját a költségvetési tervezetről.

Horváth Gábor, a Költségvetési Tanács elnöke szintén értékeli a büdzsét.

A parlamenti frakciók vezérszónokai egyenként 30 percben fejthetik ki pártjuk álláspontját.

Különösen érdekesnek ígérkezik Windisch László felszólalása, aki Magyar Péter volt feleségének, Varga Juditnak a jelenlegi párja, és akit a kormányfő el akar távolítani a hivatalából.

Az Állami Számvevőszék elnökének értékelése és az arra adott esetleges kormányzati reakció így a költségvetési vita egyik kiemelt pillanata lehet.