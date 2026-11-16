Feszült parlamenti ülés jön: Magyar Péter kezd, de Varga Judit párja is szót kap

Rendhagyó hétfő elé néz az Országgyűlés: a háromnapos parlamenti ülés már reggel kilenc órakor megkezdődik Magyar Péter napirend előtti felszólalásával. A miniszterelnök ráadásul Németh Balázs értesülései szerint nem mindennapi előadással készülhet. Az ellenzéki politikus vasárnapi Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy a Tisza Párt különleges technikai eszközöket rendelt, amelyek segítségével Magyar Péter videókat vetíthetne az ülésteremben.
Németh Balázs úgy fogalmazott, hogy a miniszterelnök „élete fellépésére készül”, a kiszivárgott információk szerint pedig a Tisza rendezői csapata hosszasan ötletelt a produkción.
Bármit megtesz Magyar Péter, hogy ne a lényegről, ne a 2027-es költségvetésről legyen szó. Ez is az átverés része!”
– jegyezte meg gúnyosan a fideszes politikus.
A látványos felütés után jön az igazi próbatétel
Amint azt az Origo is megírta, a hétfőn kezdődő, háromnapos parlamenti ülés középpontjában ugyanis a 2027-es költségvetés áll, amelynek általános vitája várhatóan 13 óra 20 perckor kezdődik meg.
Az előzetes napirend szerint a képviselők addigra túl lesznek a napirend előtti felszólalásokon, az interpellációkon, az azonnali kérdéseken és a szóbeli kérdéseken is.
A költségvetési vitát a kormány képviseletében Kármán András pénzügyminiszter expozéja nyitja meg, ezt követően pedig két olyan intézmény vezetője is felszólal, amelyeknek meghatározó szerepük van az államháztartás ellenőrzésében és értékelésében.
- Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke ismerteti az ÁSZ álláspontját a költségvetési tervezetről.
- Horváth Gábor, a Költségvetési Tanács elnöke szintén értékeli a büdzsét.
- A parlamenti frakciók vezérszónokai egyenként 30 percben fejthetik ki pártjuk álláspontját.
Különösen érdekesnek ígérkezik Windisch László felszólalása, aki Magyar Péter volt feleségének, Varga Juditnak a jelenlegi párja, és akit a kormányfő el akar távolítani a hivatalából.
Az Állami Számvevőszék elnökének értékelése és az arra adott esetleges kormányzati reakció így a költségvetési vita egyik kiemelt pillanata lehet.
Az általános vita várhatóan szerdán zárul.
Ígéretek és megszorítások – két teljesen eltérő olvasat
A Tisza-kormány szerint a 2027-es költségvetés a társadalmi igazságosságot és a nehéz helyzetben élők támogatását szolgálja.
Bujdosó Andrea, a Tisza Párt frakcióvezetője többek között a családi pótlék megduplázását, a nyugdíjminimum 120 ezer forintra emelését, az alacsonyabb keresetűek adóterheinek csökkentését és a közszféra béremelését emelte ki a tervezetből.
Kármán András pénzügyminiszter korábban arról számolt be, hogy a tervezett nyugdíjemelési intézkedések mintegy 700 ezer embert érintenének, akik összesen 123 milliárd forinttal kaphatnának többet. Emellett 2027-ben elindulna a nyugdíjas SZÉP-kártya bevezetése is, amelynek keretében az 500 ezer forint alatti nyugdíjjal rendelkezők 25 vagy 50 ezer forintos támogatásban részesülhetnének.
A Fidesz azonban egészen másként értékeli a kormány terveit:
Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője már korábban a költségvetési tervezet visszavonását követelte, arra hivatkozva, hogy a Tisza-kormány a választási ígéreteivel ellentétben adóemelésekre és elvonásokra építi a jövő évi gazdálkodást.
Németh Balázs számításai szerint a tervezet 126 olyan intézkedést tartalmaz, amely új adót vezetne be vagy meglévő adóterhet emelne. Az ellenzéki politikus emellett kifogásolja többek között:
- az üzemanyagok hatósági árának megszüntetését;
- az árréscsökkentés eltörlését;
- a 14. havi nyugdíj korábban tervezett emelésének elmaradását;
- a közszolgálati dolgozók egymillió forintos otthonteremtési támogatásának kivezetését;
- a 40 év feletti, kétgyermekes édesanyák személyijövedelemadó-mentességének elmaradását.
Nem csak a Parlament padsoraiból érkeztek kritikák
A rendvédelmi, a szociális és az oktatási dolgozók érdekképviseletei is kifogásolták a tervezet egyes elemeit.
A rendőrségi dolgozóknál az otthontámogatás megszüntetése, a szociális ágazatban és az oktatásban pedig a korábban ígértnél alacsonyabb béremelések váltottak ki elégedetlenséget.
A Pedagógusok Szakszervezete például arra hívta fel a figyelmet, hogy a nevelést-oktatást közvetlenül segítő dolgozóknak korábban ígért 25 százalékos béremelés helyett a tervezetben 15 százalékos tényleges emelés szerepel. A szociális ágazatban dolgozók érdekképviselete szintén a kampányban tett vállalások teljesítését kéri számon.
Mindezek alapján a hétfőn kezdődő költségvetési vita várhatóan nemcsak a kormány és az ellenzék közötti politikai összecsapásról, hanem a választási ígéretek teljesítéséről és a tervezett intézkedések gazdasági következményeiről is szól majd.
Hogy Magyar Péter valóban filmszínházzá változtatja-e hétfőn az Országgyűlést, arra komoly esély van. Az viszont biztos, hogy a látványos politikai jelenetek után a kormánynak a számok világában is helyt kell állnia. A 2027-es költségvetés vitájában ugyanis nem az lesz a legfontosabb, mit vetítenek a falra, hanem az, hogy mit tartalmaz a tervezet.