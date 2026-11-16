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Feszült parlamenti ülés jön: Magyar Péter kezd, de Varga Judit párja is szót kap

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Magyar Péter miniszterelnök különleges produkcióval készülhet a parlamenti mai ülésére. Napirendre kerül a Tisza-kormány első saját költségvetése, a 2027-es büdzsé, amelyet az ellenzék mellett több szakszervezet is élesen bírál, kevesellve a béremeléseket, amelyek mértéke jóval elmarad attól, mint amit a kampányban ígértek Magyar Péterék..
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ParlamentFideszTisza Pártköltségvetési vitaÁllami Számvevő­székOrszággyűlésBóka JánosKármán Andrásnémeth balázsTisza-kormány

Rendhagyó hétfő elé néz az Országgyűlés: a háromnapos parlamenti ülés már reggel kilenc órakor megkezdődik Magyar Péter napirend előtti felszólalásával. A miniszterelnök ráadásul Németh Balázs értesülései szerint nem mindennapi előadással készülhet. Az ellenzéki politikus vasárnapi Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy a Tisza Párt különleges technikai eszközöket rendelt, amelyek segítségével Magyar Péter videókat vetíthetne az ülésteremben.

Parlament
A hírek szerint nem mindennapi látványelemekkel készül Magyar Péter a hétfői parlamenti ülésnapra (Fotó: Havran Zoltán)

Németh Balázs úgy fogalmazott, hogy a miniszterelnök „élete fellépésére készül”, a kiszivárgott információk szerint pedig a Tisza rendezői csapata hosszasan ötletelt a produkción.

Bármit megtesz Magyar Péter, hogy ne a lényegről, ne a 2027-es költségvetésről legyen szó. Ez is az átverés része!

 – jegyezte meg gúnyosan a fideszes politikus.

A látványos felütés után jön az igazi próbatétel

Amint azt az Origo is megírta, a hétfőn kezdődő, háromnapos parlamenti ülés középpontjában ugyanis a 2027-es költségvetés áll, amelynek általános vitája várhatóan 13 óra 20 perckor kezdődik meg.

Az előzetes napirend szerint a képviselők addigra túl lesznek a napirend előtti felszólalásokon, az interpellációkon, az azonnali kérdéseken és a szóbeli kérdéseken is.

A költségvetési vitát a kormány képviseletében Kármán András pénzügyminiszter expozéja nyitja meg, ezt követően pedig két olyan intézmény vezetője is felszólal, amelyeknek meghatározó szerepük van az államháztartás ellenőrzésében és értékelésében.

  • Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke ismerteti az ÁSZ álláspontját a költségvetési tervezetről.
  • Horváth Gábor, a Költségvetési Tanács elnöke szintén értékeli a büdzsét.
  • A parlamenti frakciók vezérszónokai egyenként 30 percben fejthetik ki pártjuk álláspontját.

Különösen érdekesnek ígérkezik Windisch László felszólalása, aki Magyar Péter volt feleségének, Varga Juditnak a jelenlegi párja, és akit a kormányfő el akar távolítani a hivatalából.

 Az Állami Számvevőszék elnökének értékelése és az arra adott esetleges kormányzati reakció így a költségvetési vita egyik kiemelt pillanata lehet.

Az általános vita várhatóan szerdán zárul.

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Ígéretek és megszorítások – két teljesen eltérő olvasat

A Tisza-kormány szerint a 2027-es költségvetés a társadalmi igazságosságot és a nehéz helyzetben élők támogatását szolgálja.

 Bujdosó Andrea, a Tisza Párt frakcióvezetője többek között a családi pótlék megduplázását, a nyugdíjminimum 120 ezer forintra emelését, az alacsonyabb keresetűek adóterheinek csökkentését és a közszféra béremelését emelte ki a tervezetből.

Kármán András pénzügyminiszter korábban arról számolt be, hogy a tervezett nyugdíjemelési intézkedések mintegy 700 ezer embert érintenének, akik összesen 123 milliárd forinttal kaphatnának többet. Emellett 2027-ben elindulna a nyugdíjas SZÉP-kártya bevezetése is, amelynek keretében az 500 ezer forint alatti nyugdíjjal rendelkezők 25 vagy 50 ezer forintos támogatásban részesülhetnének.

A Fidesz azonban egészen másként értékeli a kormány terveit: 

Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője már korábban a költségvetési tervezet visszavonását követelte, arra hivatkozva, hogy a Tisza-kormány a választási ígéreteivel ellentétben adóemelésekre és elvonásokra építi a jövő évi gazdálkodást.

Németh Balázs számításai szerint a tervezet 126 olyan intézkedést tartalmaz, amely új adót vezetne be vagy meglévő adóterhet emelne. Az ellenzéki politikus emellett kifogásolja többek között:

  • az üzemanyagok hatósági árának megszüntetését;
  • az árréscsökkentés eltörlését;
  • a 14. havi nyugdíj korábban tervezett emelésének elmaradását;
  • a közszolgálati dolgozók egymillió forintos otthonteremtési támogatásának kivezetését;
  • a 40 év feletti, kétgyermekes édesanyák személyijövedelemadó-mentességének elmaradását.
Parlament
Bóka János  már korábban a költségvetési tervezet visszavonását követelte, és azt az átverés költségvetésének nevezte (Fotó: Hatlaczki Balazs)

Nem csak a Parlament padsoraiból érkeztek kritikák

A rendvédelmi, a szociális és az oktatási dolgozók érdekképviseletei is kifogásolták a tervezet egyes elemeit. 

A rendőrségi dolgozóknál az otthontámogatás megszüntetése, a szociális ágazatban és az oktatásban pedig a korábban ígértnél alacsonyabb béremelések váltottak ki elégedetlenséget.

A Pedagógusok Szakszervezete például arra hívta fel a figyelmet, hogy a nevelést-oktatást közvetlenül segítő dolgozóknak korábban ígért 25 százalékos béremelés helyett a tervezetben 15 százalékos tényleges emelés szerepel. A szociális ágazatban dolgozók érdekképviselete szintén a kampányban tett vállalások teljesítését kéri számon.

Mindezek alapján a hétfőn kezdődő költségvetési vita várhatóan nemcsak a kormány és az ellenzék közötti politikai összecsapásról, hanem a választási ígéretek teljesítéséről és a tervezett intézkedések gazdasági következményeiről is szól majd.

Hogy Magyar Péter valóban filmszínházzá változtatja-e hétfőn az Országgyűlést, arra komoly esély van. Az viszont biztos, hogy a látványos politikai jelenetek után a kormánynak a számok világában is helyt kell állnia. A 2027-es költségvetés vitájában ugyanis nem az lesz a legfontosabb, mit vetítenek a falra, hanem az, hogy mit tartalmaz a tervezet.

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