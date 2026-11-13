Összeomlóban a Partizán-birodalom: a stáb negyedét elküldik, a főszerkesztő is távozik

Gulyás Márton bejelentése szerint a Partizán 72 fős stábjának mintegy 26 százalékától, közel 20 munkatárstól válnak meg az év végéig. A leépítések mellett komoly vezetői válság is sújtja a szerkesztőséget. Alig néhány hónappal ezelőtt, a nyár végén nevezték ki főszerkesztővé Földiák Vincét, ám a felek között hamar „feloldhatatlan nézetkülönbség” alakult ki. Földiák az év végén fel is adja vezető pozícióját – bár a hírek szerint szerkesztő-újságíróként formálisan a fedélzeten marad – a szerkesztőség irányítását pedig középtávon ismét Gulyás veszi át.

Jelentős leépítést jelentett be Gulyás Márton, a Partizán alapítója

(Fotó: Facebook/ Partizán)

A Partizán sokmilliós bevételei ellenére jön a megszorítás

Gulyás Márton, a Partizán alapítója és kuratóriumi elnöke azt állítja, hogy a leépítés mögött nem anyagi nehézségek állnak, csupán a „megváltozott politikai környezet” teszi szükségessé a karcsúsítást. Mint írja, a Partizán arra a nyilvánosságra adott válasz volt, amelyet az elmúlt rendszer, a NER hozott létre. A választások után új irányt szabtak a szerkesztőségnek, ehhez azonban már nincs szükség akkora stábra, mint korábban.

A valóságban a Partizán Rendszerkritikus Tartalomelőállításért Alapítvány az adóbevallások alapján az egyik legnagyobb nyertese volt az idei 1 százalékos szja-felajánlásoknak: több mint 42 ezer támogatótól közel 580 millió forint támogatást zsebeltek be, ezzel átvették a vezetést a Telex előtt. Ennek ellenére máris megkezdődött a dolgozók tömeges utcára tétele.