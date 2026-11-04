Megvan a tervező, új szakaszba lépett a Petőfi híd felújítása

Újabb fontos lépés történt a Petőfi híd felújításának előkészítésében: a Fővárosi Közgyűlés október 30-i ülésén döntött a tervezésre kiírt közbeszerzési eljárás lezárásáról, és a BKK Zrt. javaslatára a legelőnyösebb ajánlatot adó SPECIÁLTERV Kft.-t nyilvánította nyertesnek – hívta fel a figyelmet közleményében a BKK.

Kiderült, melyik cég nyerte a Petőfi híd felújításának tervezésre kiírt közbeszerzési eljárást (Forrás: Világgazdaság)

Mint írták, a tervező első feladata a híd teljes körű felújításához szükséges engedélyezési tervek elkészítése és a hatósági engedélyek megszerzése lesz. Ez a szakasz várhatóan 2027 végéig lezárulhat, ezután a Fővárosi Önkormányzat a rendelkezésre álló források ismeretében dönthet a beruházás pontos műszaki tartalmáról.

A nyertes tervezőnek a keretmegállapodás hatálybalépésétől számított 350 naptári nap áll rendelkezésére az engedélyezési tervek elkészítésére és a szükséges hatósági engedélyek megszerzésére. A tervek a híd teljes körű felújítását veszik alapul, az engedélyezési szakasz lezárása után azonban a Fővárosi Önkormányzat – saját pénzügyi lehetőségei és az esetlegesen rendelkezésre álló állami források ismeretében – dönthet arról, hogy a kiviteli tervezés során kizárólag az állagmegóvó beavatkozásokat, vagy a híd teljes körű felújítását és fejlesztését kívánja megvalósítani.

A döntés után a tervezőnek a tervezési feladat lehívásától számítva teljes körű felújítás esetén 310 napja lesz a kiviteli tervek és a kivitelezői közbeszerzés dokumentációjának elkészítésére. Amennyiben a Fővárosi Önkormányzat a részleges felújítás mellett dönt, erre csak 270 napja lesz.

Már nem várhat tovább a Petőfi híd felújítása

A közlekedési vállalat emlékeztetett, a Duna-hidakra jellemző 30–35 éves nagyfelújítási ciklust figyelembe véve a Petőfi híd korszerűsítése mára időszerűvé vált. Az elsú teljes körű felújítása 1979–1980-ban történt meg, ezután 1996-ban végeztek rajta részleges beavatkozást. Ráadásul 2013–2014-ben megszüntették a vasbeton pályalemez dilatációit, amelyek ázása miatt a pálya alatti tartószerkezet jelentős korróziós károkat szenvedett.

A Petőfi híd acélszerkezetén és a vasbeton elemein látványos rozsda látható (Forrás: BKK)

Ezért az acélszerkezeten és a vasbeton elemeken látványos rozsda látható. A szigetelési hibák miatt több helyen átázik a pályalemez, a hídfősaruk, a járdák és a korlátok szintén cserére, illetve felújításra szorulnak.