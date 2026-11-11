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őrizetbe vették

Pintér Sándor egykori cégénél is házkutatást tartottak, őrizetbe vették egy volt államtitkár fiát

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Magyar Péter miniszterelnök kedd este számolt be arról, hogy a NAV őrizetbe vette Pintér Sándor egykori rendészeti államtitkárának fiát a milliárdos számlagyár ügyében. A nyomozók a volt belügyminiszter korábbi cégénél is házkutatást tartottak, miközben az ügynek már 58 gyanúsítottja van.
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őrizetbe vettékpintér sándorállamtitkárMagyar Péter

Őrizetbe vették egy korábbi államtitkár fiát egy több mint másfél milliárd forintos kárt okozó számlagyár ügyében, miközben házkutatást tartottak egy Pintér Sándor korábbi érdekeltségébe tartozó vállalat budapesti központjában is – közölte Magyar Péter miniszterelnök kedd este a Facebook-oldalán. A NAV szerint egy közel öt éve működő, foglalkoztatáshoz kapcsolódó bűnszervezetet számoltak fel. 

Pintér Sándor
Őrizetbe vették egy volt államtitkár fiát, Pintér Sándor egykori cégénél is házkutatás volt
Fotó: Illusztráció/Shutterstock

Őrizetbe vették a korábbi államtitkár fiát

Magyar Péter azt írta, hogy a NAV MERKUR bevetési egysége őrizetbe vette Pintér Sándor egykori államtitkárának fiát egy milliárdos számlagyár ügyében.

A NAV MERKUR bevetési egysége őrizetbe vette Pintér Sándor jobbkezének, egykori államtitkárának fiát egy milliárdos számlagyár ügyében. Pintér egykori cégénél is házkutatás volt

 – írta a miniszterelnök.

A bejelentés előzménye, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal korábban egy összehangolt akcióról számolt be. A pénzügyi nyomozók egy közel öt éve működő, foglalkoztatáshoz kapcsolódó bűnszervezet tevékenységét számolták fel. A hatóság szerint a szervezet egy részben már felszámolt számlagyár mögött működött, és több mint másfél milliárd forinttal károsította meg az államkasszát – olvasható a Blikk oldalán.

A NAV közleménye szerint „az őrzésvédelemmel foglalkozó bűnszervezet irányítója egy korábbi államtitkár fia volt”.

Pintér Sándor egykori cégénél is házkutatást tartottak

Sem a NAV, sem Magyar Péter nem nevezte meg az érintett egykori államtitkárt. A Telex azonban több forrásból úgy értesült, hogy Bolcsik Zoltán korábbi rendészeti államtitkárról lehet szó.

A lap információi szerint 

a Civil Biztonsági Szolgálat Zrt. lehet az a korábban Pintér Sándor érdekeltségébe tartozó vállalat, amelynek budapesti központjában kedden reggel házkutatást tartottak a NAV munkatársai.

A NAV közlése szerint a Bűnügyi Főigazgatóság Központi Nyomozó Főosztálya több bűncselekmény gyanúja miatt folytat nyomozást. Ezek között szerepel a bűnszervezetben, különösen jelentős értékre elkövetett költségvetési csalás gyanúja is.

 

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