Éles hangvételű videóban bírálta Magyar Pétert Pócs János. A fideszes országgyűlési képviselő szerint a Tisza Párt elnöke négy napja nem adott érdemi magyarázatot a kiásott milliárdokkal kapcsolatban felmerült ellentmondásokra, miután korábban bizonyítottnak állított be olyan körülményeket, amelyek tisztázása még folyamatban van. Pócs úgy véli, Magyar Péter tudatosan félrevezette a nyilvánosságot, és már a tények tisztázása előtt ítéletet hirdetett.
Pócs János szerint egyre több az ellentmondás az ügyben
A képviselő videójában gúnyosan jegyezte meg, hogy Magyar Péter a botrány kirobbanása óta mintha elveszítette volna korábbi közlékenységét.
Peti, a mi Petink bevette a fogalmazásgátlót”
– fogalmazott Pócs, aki szerint a Tisza elnöke túlságosan messzire ment a pénzkötegekről szóló történettel.
A politikus külön kitért Unger Anna nyilatkozatára, amelyben az NVVH elnöke elismerte, hogy egyelőre nem tudják, kihez tartozik a megtalált pénz.
Unger arra a kérdésre, hogyan bukkantak rá a pénzre, mindössze annyit válaszolt: „Elmentünk, megkerestük, megtaláltuk.” Amikor pedig a módszerről kérdezték, úgy fogalmazott: „Ügyesen.”
A képviselő erre ironikusan reagált, mondván, amit valaki maga ás el, azt később könnyen megtalálhatja.
A pénzkötegekről közzétett fényképeket is gyanúsnak nevezte, mivel szerinte a bankjegyek feltűnően újnak tűntek.
Pócs Kármán András pénzügyminiszter kijelentését is felidézte, amely szerint a megtalált pénzt meg kellett tisztítani. A képviselő azt firtatta, pontosan mit távolítottak el a bankjegyekről, és felvetette az ujjlenyomatok kérdését is.
A videó végén Pócs János egy népi mondással zárta a bírálatot:
Nagyot akart a szarka, de nem bírta a farka.”