Éles hangvételű videóban bírálta Magyar Pétert Pócs János. A fideszes országgyűlési képviselő szerint a Tisza Párt elnöke négy napja nem adott érdemi magyarázatot a kiásott milliárdokkal kapcsolatban felmerült ellentmondásokra, miután korábban bizonyítottnak állított be olyan körülményeket, amelyek tisztázása még folyamatban van. Pócs úgy véli, Magyar Péter tudatosan félrevezette a nyilvánosságot, és már a tények tisztázása előtt ítéletet hirdetett.

Pócs János a Seszták-ügyről: Magyar Péter előre ítéletet hirdetett, most mégis hallgat (Fotó: Hatlaczki Balazs)

Pócs János szerint egyre több az ellentmondás az ügyben

A képviselő videójában gúnyosan jegyezte meg, hogy Magyar Péter a botrány kirobbanása óta mintha elveszítette volna korábbi közlékenységét.

Peti, a mi Petink bevette a fogalmazásgátlót”

– fogalmazott Pócs, aki szerint a Tisza elnöke túlságosan messzire ment a pénzkötegekről szóló történettel.

A politikus külön kitért Unger Anna nyilatkozatára, amelyben az NVVH elnöke elismerte, hogy egyelőre nem tudják, kihez tartozik a megtalált pénz.

Unger arra a kérdésre, hogyan bukkantak rá a pénzre, mindössze annyit válaszolt: „Elmentünk, megkerestük, megtaláltuk.” Amikor pedig a módszerről kérdezték, úgy fogalmazott: „Ügyesen.”