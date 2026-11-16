„Magyar Péter mikor mond le?” – Pócs János szerint betárazott ügyek vannak a kormányfőnél

Magyar Péter „kilövési parancsáról”, a Tisza-frakcióban uralkodó félelemről és a politikai leszámolás egyre durvább módszereiről is beszélt lapunknak Pócs János. A három napra kitiltott fideszes képviselő nem finomkodott: állítása szerint a miniszterelnök már hónapokkal ezelőtt kiadta ellene a parancsot, azóta pedig egymást érik a feljelentések. De vajon mi köze az ügynökbotránynak és Orbán Viktor testvére elvitelének a kormány költségvetéséhez? Pócs János szerint sokkal több, mint elsőre gondolnánk. A politikus az interjúban arról is beszélt, miért tartja a Rákosi-korszakot idézőnek a történteket, és milyen összefüggésre figyelt fel a Kontroll egyik felvételén. A beszélgetésből az is kiderül, mit kérdezne Magyar Pétertől, ha egyetlen kérdést tehetne fel neki, és milyen egyszavas tanácsot kapott Orbán Viktortól.

Pócs János úgy véli, hogy a Tisza-frakció is Magyar Péter áldozatává vált (Fotó: Hatlaczki Balazs)

Pócs János: A parancs az parancs, a levadászás pedig zajlik

Önt a jobboldal egyik legkarakteresebb, ugyanakkor legmegosztóbb politikusának tartják. Sokan viszont éppen abból merítenek erőt, ahogyan szembeszáll Magyar Péterrel és a Tisza Párttal. Hogyan kezeli ezt az agressziót? Tudatos taktika, vagy a természetéből fakad?

– Ehhez kell egy bizonyos adottság, ami tőlem nem áll távol. Magyar Péter jellemének megítéléséhez pedig nem kell pszichiáternek lenni. Láthatóan az élteti, ha valakit megalázhat. Az agresszornak áldozatra van szüksége. Áldozat volt Varga Judit, most pedig az egész ország az. Sőt, szerintem még a Tisza-frakció is.

Az egész Tisza-frakció?

– Igen. Elég megnézni a képviselők arcát, amikor Magyar Péter beszél. Félelmet, rettegést és aggodalmat látok rajtuk. Az agresszornak pedig egyetlen ellenszere van: ha nincs áldozat.

Én azt szeretném megmutatni, hogy nem kell áldozattá válni, sem a jobboldalon, sem az országban, de még a Tisza-frakcióban sem.

Szabó Bálint, aki mindig jókor van jó helyen, nemrég nyilvánosan is kimondott valamit, amit én már több helyről hallottam. Állítása szerint Magyar Péter az előválasztás idején egy százmillió forintos kötbérről szóló szerződést íratott alá a jelöltekkel. Ha valaki szembeszegül vele, vagy megválasztása után másként szavaz, érvényesítheti vele szemben a kötbért. Szerintem már csak ez a szerződés tartja egyben a Tisza-frakciót. Nem állítom, hogy nélküle azonnal széthullana, de biztos vagyok benne, hogy sokan szabadulnának onnan. Ahogy a kormányból is: tudomásom szerint három-négy miniszter már többször benyújtotta a lemondását.