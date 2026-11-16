„Magyar Péter mikor mond le?” – Pócs János szerint betárazott ügyek vannak a kormányfőnél

Magyar Péter „kilövési parancsáról”, a Tisza-frakcióban uralkodó félelemről és a politikai leszámolás egyre durvább módszereiről is beszélt lapunknak Pócs János. A három napra kitiltott fideszes képviselő nem finomkodott: állítása szerint a miniszterelnök már hónapokkal ezelőtt kiadta ellene a parancsot, azóta pedig egymást érik a feljelentések. De vajon mi köze az ügynökbotránynak és Orbán Viktor testvére elvitelének a kormány költségvetéséhez? Pócs János szerint sokkal több, mint elsőre gondolnánk. A politikus az interjúban arról is beszélt, miért tartja a Rákosi-korszakot idézőnek a történteket, és milyen összefüggésre figyelt fel a Kontroll egyik felvételén. A beszélgetésből az is kiderül, mit kérdezne Magyar Pétertől, ha egyetlen kérdést tehetne fel neki, és milyen egyszavas tanácsot kapott Orbán Viktortól.
Pócs János: A parancs az parancs, a levadászás pedig zajlik
Önt a jobboldal egyik legkarakteresebb, ugyanakkor legmegosztóbb politikusának tartják. Sokan viszont éppen abból merítenek erőt, ahogyan szembeszáll Magyar Péterrel és a Tisza Párttal. Hogyan kezeli ezt az agressziót? Tudatos taktika, vagy a természetéből fakad?
– Ehhez kell egy bizonyos adottság, ami tőlem nem áll távol. Magyar Péter jellemének megítéléséhez pedig nem kell pszichiáternek lenni. Láthatóan az élteti, ha valakit megalázhat. Az agresszornak áldozatra van szüksége. Áldozat volt Varga Judit, most pedig az egész ország az. Sőt, szerintem még a Tisza-frakció is.
Az egész Tisza-frakció?
– Igen. Elég megnézni a képviselők arcát, amikor Magyar Péter beszél. Félelmet, rettegést és aggodalmat látok rajtuk. Az agresszornak pedig egyetlen ellenszere van: ha nincs áldozat.
Én azt szeretném megmutatni, hogy nem kell áldozattá válni, sem a jobboldalon, sem az országban, de még a Tisza-frakcióban sem.
Szabó Bálint, aki mindig jókor van jó helyen, nemrég nyilvánosan is kimondott valamit, amit én már több helyről hallottam. Állítása szerint Magyar Péter az előválasztás idején egy százmillió forintos kötbérről szóló szerződést íratott alá a jelöltekkel. Ha valaki szembeszegül vele, vagy megválasztása után másként szavaz, érvényesítheti vele szemben a kötbért. Szerintem már csak ez a szerződés tartja egyben a Tisza-frakciót. Nem állítom, hogy nélküle azonnal széthullana, de biztos vagyok benne, hogy sokan szabadulnának onnan. Ahogy a kormányból is: tudomásom szerint három-négy miniszter már többször benyújtotta a lemondását.
Az ön helyzete sem egyszerű: három napra kitiltották a Parlamentből, és csalással is megvádolták. Ön szerint ez tudatos politikai húzás?
– Körülbelül két hónappal ezelőtt egy kormányülés úgy kezdődött, hogy Magyar Péter őrjöngve közölte: „Pócsot ki kell lőni, Pócsról találni kell valamit!” Azóta folyamatosan keresnek rajtam fogást, helyben és a Parlamentben egyaránt. Volt, hogy egyetlen nap alatt három feljelentés érkezett ellenem.
A parancs az parancs, a levadászás pedig zajlik.
A szóban forgó szavazásnál Magyar Péter vérszemet kapott. Egy sajtónyilatkozat miatt az utolsó pillanatban érkeztem az ülésterembe. Láttam, hogy a szavazógép még villog, ezért megpróbáltam igennel szavazni, de a szavazatomat nem rögzítette. Jeleztem a problémát, ahogy mások is. Lehet, hogy a kártyám nem volt megfelelően behelyezve, ilyen bárkivel előfordulhat.
Magyar Péter ezt azonnal csalásnak kiáltotta ki. Csakhogy sem csalás, sem csalási szándék nem történt.
Kétharmados többsége van a kormánynak. Mit jelent az én egyetlen szavazatom?
Nekem fontos, de a végeredményen semmit nem változtatott volna. Magyar Péter azonnal házbizottsági ülést hívott össze, amit ráadásul a házelnök helyett ő vezetett le.
Őrjöngve követelte, hogy ne három-négy napra, hanem az egész ciklusra tiltsanak ki a Parlamentből. Azt mondta, egy „félbolondnak” nincs ott keresnivalója.
Végül háromnapos eltiltást kapott. Mit gondol a házelnök döntéséről?
– Elolvastam szegény házelnök határozatát, és egyértelmű számomra, hogy ami abban szerepel, nem az ő szándékát tükrözi, hanem Magyar Péter parancsát hajtotta végre. Azzal indokolták a büntetésemet, hogy zavarom az ülés rendjét, olvasok, mobilozok, beszélgetek és ki-be járkálok. Csakhogy a házelnöknek az egész Országgyűlést kell szolgálnia, nem a Tisza-frakciót.
Nincs olyan házszabály, amely megtiltaná az olvasást, a beszélgetést vagy az ülésterem elhagyását.
Előkerestem néhány korabeli fényképet a Kádár-rendszerből. Még a kommunista diktatúra idején is egymással beszélgettek a képviselők, újságot olvastak a felszólalások alatt. Vagyis amit most rajtam számon kérnek, az még a kommunista diktatúrában sem volt tilos.
Most ezek szerint hátratett kézzel és szájtátva kell csodálni a miniszterelnököt.
Ha ezt beleírják a házszabályba, a Parlament elfogadja, én pedig megszegem, akkor jogos a büntetés. De amíg ilyen szabály nincs, addig az ellenem felhozott érveket sem fogadom el.
Fellebbezni fogok, és a mentelmi bizottságnak is foglalkoznia kell az üggyel.
Egyébként nem a három nap érdekel. Hasznosabban fogom eltölteni, mint sokan gondolnák. Nem tétlenkedni fogok, hanem dolgozni.
Említette a feljelentéseket, amelyek folyamatosan érkeznek ön ellen. Eddig hány feljelentés érkezett ön ellen, és mi lett a sorsuk?
– Meg sem tudom számolni.
Volt, hogy egyetlen nap alatt három feljelentést kaptam.
Többet már a rendőrség elutasított, de olyan ügyben is elmarasztaltak, amelyről az ügyvédemmel együtt biztosan azt gondoltuk, hogy akkora marhaság, hogy nem lehet belőle semmi. Mégis kártérítést, sérelemdíjat kellett fizetnem, ráadásul a tiszás ügyvédeknek olyan óradíjat, amely az Európai Unióban is a legmagasabbak közé tartozhat. Úgy látszik, a tiszás ügyvédek kifejezetten jól járnak ezekkel a feljelentésekkel.
Magyar Péter már korábban, egy brüsszeli sajtótájékoztatón, a Hír TV kamerája előtt kijelentette, hogy Pócs János ellen hamarosan halmozottan érkeznek majd a feljelentések.
A parancsot végrehajtották.
Kanyarodjunk a jászsági ügyekhez. Halmai Ferenc, a térség országgyűlési képviselője nemrég olyan kijelentést tett, amely akár fenyegetésként is értelmezhető. Ön szerint mire célzott?
– Eleinte elengedtem a fülem mellett, bár több képviselőtársam is felhívta rá a figyelmemet. Azóta azonban láttam, milyen szinten zajlik ellenem a kilövési parancs végrehajtása, és egészen másként értékelem a szavait.
Magyar Péter egy parlamenti felszólalásában azt is kijelentette, hogy Halmai Ferenc sok mindent tudna mesélni az én „viselt dolgaimról”.
Tőle már megszoktuk, hogy szerinte mindenki bűnöző, mindenki tolvaj, és mindenkinek börtönben a helye. Hétfőn is azt üzente a Fidesz-frakciónak, hogy menjenek ünnepelni a büfébe, mielőtt az egész frakció börtönbe kerül.
Csakhogy Halmai esetében van a dolognak egy külön pikantériája: ő korábban rendőrkapitány volt. Ha tudomása van arról, hogy bűncselekményt követtem el, akkor miért nem jelentette? Ha pedig eltitkolt egy ilyen ügyet, akár a bűnpártolás kérdése is felmerülhet.
Ha viszont nincsenek ilyen „viselt dolgaim”, akkor egyszerűen hazugságokat terjesztenek rólam.
A Tisza Párt eléggé célba vette az Ön családját is. Hol húzódik a határ egy politikus számonkérése és a családtagok méltatlan bevonása közt?
– Nem nagyon szeretem az olyan sajtóinterjúkat, amelyekben magamról kell beszélnem. Én ugyanis egy közösséget szeretnék képviselni, nem saját magamat. Most azonban már nemcsak az én családomról van szó, hanem a miniszterelnök családjáról is.
Szó szerint visszaköszönt a Rákosi-korszak, az ÁVH diktatúráját idéző módszer: ha valakivel nem bírnak, előveszik a családját.
Tudnék mesélni arról, milyen szintű lejáratás, ellenőrzés és meghurcoltatás érte az én családomat és az otthoni vállalkozásunkat. De az elmúlt egy hétben ez új szintre lépett, amikor a miniszterelnök testvérét elvitték.
Ebből látszik, hogy a Tisza Párt és Magyar Péter számára már az sem jelent határt, amit még a kommunisták is kimondtak: a család szent és sérthetetlen. Ezt is felrúgták.
Az ügynökakták ügyét Magyar Péterék adminisztrációs hibával magyarázták. Ön beszélt az egyik érintettel is. Milyen benyomásai voltak? Elintézhető egy ilyen súlyú ügy ennyivel?
– Egyáltalán nem. Az egész eljárás elfogadhatatlan. Én nem úgy közelítem meg, hogy 160 vagy nem 160 vétlen ember került ebbe a csapdába. Hanem úgy, hogy minden egyes érintett ember számít. És akkor még nem beszéltünk arról a 90 ezerről, akikről nem tudjuk pontosan, mi történt velük.
Ezeknek az embereknek jelentős része már nem él, nem tudják megvédeni magukat. Nem tudnak a családjuk, az unokáik szemébe nézni, és elmondani, mi történt.
Adtak-e információt, vagy éppen dezinformációt? Megverték, megkínozták, megzsarolták őket? Lehet, hogy éppen a családjukat, a gyermekük jövőjét féltették, és most azok néznek rájuk rossz szemmel, akiket annak idején védeni próbáltak. Mégiscsak tartanunk kellene magunkat ahhoz az alapelvhez, hogy inkább engedjünk szabadon tíz bűnöst, mint hogy egyetlen ártatlant elítéljünk.
Szerintem az egész ügy a kormány tehetetlenségéről és a kártékony költségvetésről való figyelemelterelést szolgálja. Az pedig, hogy ennek hány áldozata lesz, őket nem érdekli.
Magyar Péter ebben is szintet lépett. Eddig a Fideszt és a jobboldalt gyalázta, most viszont mindenkit érint a történet. Ugyanannyi tiszás család lehet érintett, mint jobboldali. Nekik is fel kell tenniük a kérdést: valóban ezt akarták? Hogy az unokájuk nagyapját besározzák? Hogy egy gyereknek az óvodában vagy az iskolában a nagyapja miatt kelljen magyarázkodnia? Nem hiszem, hogy erre szavaztak a tiszások.
Orbán Viktor testvérét elvitték. Hogyan értékeli a történteket?
– Átléptek egy olyan határt, amelyet az elmúlt három-négy évtizedben senki nem lépett át. Utoljára a Rákosi-korszakban, az ÁVH idején fordult elő, hogy ha valakivel nem bírtak, akkor elővették a családját. Most pontosan ugyanezt látjuk.
És van itt még valami érdekes. Ma visszakerestem azt a felvételt, amikor Orbán Viktor édesanyja kijött a templomból, és a Kontroll újságírója megkérdezte tőle, hogy a fiáért imádkozott-e. Arra voltam kíváncsi, hogy az újságíró kimondta-e a fia nevét. És nem mondta ki.
Ez azért érdekes, mert nem nevezte meg, hogy Orbán Viktor édesanyjának melyik fiára gondol. A Kontroll pedig szerintem ugyanaz, mint Magyar Péter, hiszen az ő családja működteti.
Ebből számomra az következik, hogy a Kontroll és Magyar Péter már akkor tudhattak a készülő eseményekről.
Sokak szerint itt már nem elszámoltatás, hanem politikai leszámolás, a Fidesz felszámolásának kísérlete zajlik. Meddig viseli el a társadalom ezeket a botrányokat, és meddig lehet elterelni a figyelmet a valódi problémákról?
– A politikai leszámolás már a Tisza-kormány első döntéséből világossá vált: Orbán Viktort és a két ciklusnál régebb óta hivatalban lévő képviselőket ki akarták tiltani a Parlamentből.
Ezzel nemcsak őket támadták, hanem a választók szabad akaratát is korlátozták. Magyar Péter önkénye dönti el, kire szavazhatnak az emberek.
Pedig politikai szempontból ezt akár a ciklus végére is időzíthették volna. Végigkormányozhatták volna a négy évet az 1200 ígéretükkel, majd amikor kiderül, hogy alig teljesítettek valamit, elővehették volna Orbán Viktort és a Fideszt.
Megtehették volna utolsóként is, mégis elsőként tették meg. Ennek nagyon fontos üzenete van: pontosan tudták, hogy az ígéreteiket nem tudják teljesíteni, és szerintem azt is, hogy az első költségvetésük rosszabb lesz, mint a Bokros-csomag.
Ahhoz pedig, hogy a végén nehogy visszasírják a Fideszt, likvidálni kell a Fideszt és Orbán Viktort. Számomra egyértelmű, hogy itt nem arról van szó, hogy bűnözőkre bukkantak, hanem egyenként kipécéznek embereket, és folyik a politikai leszámolás.
Hat hónap alatt az is világossá vált, hogy valahányszor botrány van, valakit el kell vinni.
Több barátomat is felhívtam már vasárnap azzal, hogy „Szerinted kit fognak elvinni hétfőn?” Mert abban biztos voltam, hogy valakit elvisznek.
Magyar Péternek szerintem vannak betárazott ügyei. Amikor valamiről el kell terelni a figyelmet, elővesznek valakit. Ha ehhez már a parlamenti létramászás is kevés, akkor valakit el kell vinni, és oda kell dobni a bulvárnak csámcsogni. Van az a régi bölcsesség, hogy a népnek cirkusz és kenyér kell. Ha pedig kenyeret nem tudsz adni, akkor marad a cirkusz.
Ha most itt ülne önnel szemben Magyar Péter, és csak egyetlen kérdést tehetne fel neki, mi lenne az?
– Mikor? Azt kérdezném tőle, hogy mikor mond le.
Kapott személyes jó tanácsot Orbán Viktortól erre a ciklusra?
– Igen. Egyetlen szó volt. Ő a nagy dolgokban mindig nagyon röviden fejezi ki magát, kerüli a körítést, mindig a lényegre tér.
Azt mondta: „Folytasd!” És én folytatom.