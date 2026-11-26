Jövő héten hétfőn, kedden és szerdán tanácskozik a parlament, utóbbi két napon rendkívüli ülés keretében. A képviselők kedden szavaznak Forsthoffer Ágnes házelnök indítványáról, amely alapján Pócs János három ülésnapra nem léphetne be az Országgyűlés épületébe. György Bálint, az Országgyűlés sajtófőnöke a házbizottság csütörtöki ülését követően arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a keddi, rendkívüli ülésnap Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik, majd a további napirend előtti felszólalásokat követően a képviselők szavaznak Pócs János kitiltásáról. A kormányfő a tervek szerint hétfőn is felszólal majd napirend előtt.

Pócs János három ülésnapra szóló parlamenti kitiltásáról december 1-jén szavaznak az országgyűlési képviselők (Fotó: Hatlaczki Balazs)

Pócs János kitiltásáról december 1-jén szavaz a parlament

Forsthoffer Ágnes még november 5-én, a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy Pócs Jánost „rendszeresen elkövetett, jogsértő, a képviselői kötelezettségeket figyelmen kívül hagyó, az Országgyűlés munkáját nem tisztelő, és azt rendszeresen zavaró magatartása miatt” három ülésnapra kitiltja az Országgyűlésből.

Emlékeztetett rá: Pócs János a november 3-i ülésnapon „elkésett egy gépi szavazásról, ráadásul, az Országgyűlés hangos felháborodását okozva, le nem adott szavazatát némi habozás után, utólag, szóban megpróbálta érvényesíteni”. A házelnök hozzátette: a döntést a képviselő átvette, az ellen nyolc napon belül kérhet jogorvoslatot a Mentelmi Bizottságtól. Ezt Pócs János meg is tette, azonban a bizottság a házelnöki döntést hatályában fenntartotta, a döntés jóváhagyásáról szavaz a parlament.

Pócs János szerint Magyar Péter az egész ciklusra kitiltotta volna

A fideszes képviselő már a házelnöki döntés bejelentését követően jelezte, hogy jogorvoslattal él. Pócs János az Origónak november közepén adott exkluzív interjújában részletesen is felidézte a történteket. Elmondása szerint egy sajtónyilatkozat miatt közvetlenül a szavazás vége előtt érkezett meg az ülésterembe. Úgy látta, hogy még lehet voksolni, a gép azonban nem regisztrálta a szavazatát, ezért jelezte a problémát. A képviselő visszautasította a csalás vádját, és arra is rámutatott, hogy egyetlen szavazata a kormánypárti kétharmad mellett egyébként sem befolyásolta volna a döntés eredményét. Pócs János állítása szerint Magyar Péter az ügy miatt összehívott házbizottsági ülésen nem csupán néhány ülésnapra, hanem a teljes parlamenti ciklusra szóló kitiltását követelte.