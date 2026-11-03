Videófelvételek tisztázhatják Pócs János szavazását

– A videófelvételek és a jegyzőkönyvek áttekintésével megvizsgálják Pócs János fideszes országgyűlési képviselő keddi szavazásának körülményeit – mondta Hallerné Nagy Anikó, az Országgyűlés alelnöke a házbizottság keddi, rendkívüli ülése után az MTI-nek. Emlékezetes, Magyar Péter miniszterelnök az Országgyűlésben a határozathozatalok során kezdeményezte a Házbizottság ülésének összehívását, arra hivatkozva, hogy a fideszes Pócs János „csalt” a szavazásnál és félre akarta vezetni a házvezetést.

Hallerné Nagy Anikó közölte, a videófelvételek és a jegyzőkönyvek áttekintésével megvizsgálják Pócs János fideszes képviselő keddi szavazásának körülményeit (Forrás: Facebook)

Hallerné Nagy Anikó elmondta: Pócs János állítása szerint nem tudott szavazni, mert nem működött a szavazógépe. Szerinte ugyanakkor, ezzel szemben vannak olyan adatok, amelyek arra utalnak, hogy nem is ért oda ülőhelyére és nem is tudott volna szabályosan, időben szavazatot leadni. Az érintett szavazáson többek gépe nem működött, a házelnöki kérdésre, hogy van-e még, aki nem tudott szavazni, Pócs János úgy nyilatkozott, hogy nem működött a szavazógépe.

Ezzel egyidejűleg ugyanakkor a monitoron már megjelent a szavazás végeredménye, azaz nagy valószínűséggel az időbeliséggel lehetnek problémák

– jegyezte meg az Országgyűlés alelnöke, és hangsúlyozta: a videófelvételekből és a jegyzőkönyvekből kétséget kizáróan megállapítható lesz az, hogy szabálytalan volt a fideszes politikus szavazása vagy sem a Magyar Nemzeti Bank beszámolójáról szóló voksolásnál.

Pócs János állítja, ott volt a szavazásnál

A fideszes képviselő az MTI-nek azt mondta: a szavazás „utolsó pillanatában” ért oda a szavazógéphez és nyomott gombot, ezért lehet, hogy a gép ezt már nem érzékelte. Hozzátette: ezt követően, ahogy két másik képviselő, ő is jelezte, hogyan akart szavazni.

De hogy bent voltam, a szavazás utolsó pillanatában jelen voltam, és nyomtam gombot, ez száz százalék

– mondta.

Furcsának nevezte, hogy emiatt Magyar Péter miniszterelnök, így nekirohan, miközben korábban a tiszás Schummer Orsolya, frakciótársa Csézy Erzsébet helyett szavazott. Pócs János szerint ez kettős mérce, hiszen a tiszás képviselők ügyében nem követelt büntetést sem Magyar Péter, sem más. Megjegyezte: ha a miniszterelnök nem tiltotta volna ki a videózást a parlamentből, akkor most nyugodtan lehetne bizonyítani, hogy kinek volt igaza. Arról, hogy a miniszterelnök szerint távoznia kell a parlamentből, úgy reagált:

akinek a kérésére beültem a parlamentbe, annak a kérésére fogok távozni és nem Magyar Péterére.”

Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője az ülés után az MTI-nek terelésnek nevezte a Pócs-ügyet. A miniszterelnök mindennap kitalál valamit, hogy tereljen, csak kormányozni ne kelljen és ne a megduplázott kata-adóra, a családi kedvezmények csökkentésére figyeljenek az emberek. Kitért arra is, hogy a miniszterelnök stílusa, amit az ülésen megengedett magának, még a parlament plenáris üléséhez képest is elfogadhatatlan volt. Mindenki szavába belevágott, mindenkit sértegetett és az, hogy a házbizottságban, a parlament legfontosabb testületében „félbolondnak” nevezi a képviselőtársait, elfogadhatatlan és a parlamentáris műfajhoz méltatlan – tette hozzá a kereszténydemokrata politikus.