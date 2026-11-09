Ugyanazt a forgatókönyvet ismétli a Tisza-kormány - a figyelemelterelés eszköze a leszámolás

Újabb politikai leszámolás gyanúját vetette fel az Orbán Viktor testvérét is érintő hétfői ügy, amely éppen akkor került a figyelem középpontjába, amikor a Tisza-kormánynak az ügynökakták nyilvánosságra hozatala miatt kellett volna felelnie. Magyar Péter sajtóinformációkra hivatkozva jelentette be Orbán Áron őrizetbe vételét, miközben a Nemzetbiztonsági Bizottság ülése a kormánypárti képviselők távolmaradása miatt határozatképtelenné vált.

Szakértők és politikusok szerint politikai leszámolás zajlik: a hatósági akciók időzítésére hívják fel a figyelmet (Fotó: Hatlaczki Balazs)

Orbán Viktor szerint ő a politikai leszámolás valódi célpontja

Orbán Viktor a hétfői eseményekre Facebook-bejegyzésben reagált, amelyben politikai leszámolással vádolta meg a Tisza-kormányt.

Ma a kormánynak a Nemzetbiztonsági Bizottság előtt kellene felelnie az ügynökbotrányért. A leszámolás a figyelemelterelés eszköze”

– fogalmazott a volt miniszterelnök. Orbán Viktor szerint nem elszámoltatás, hanem a politikai ellenfelek felszámolására irányuló folyamat zajlik.

A célpont én vagyok, az öcsém csak eszköz”

– jelentette ki.

A történtek időzítésére Kiszelly Zoltán is felhívta a figyelmet az Origónak adott interjújában. A politikai elemző szerint amikor a Tisza-kormány számára kellemetlen botrány robban ki, rendszerint egy látványos hatósági ügy kerül a középpontba. Példaként Hankó Balázs ügyét említette, amely Magyar Péter telefonlopási botrányával esett egybe, valamint a Matolcsy család körüli eljárásokat, amelyek a 2027-es költségvetés megszorításairól szóló viták idején kaptak kiemelt figyelmet. Az elemző szerint most ugyanez a forgatókönyv ismétlődhetett meg Orbán Áron ügyével, amely a tiszás ügynökbotrány közepén került napirendre.

Bóka János a parlamentben is politikai leszámolásról beszélt

A hétfői parlamenti ülésen Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője szintén a hatósági akciók és a kormány számára kellemetlen ügyek közötti összefüggésekről beszélt.

Ha valami politikai problémát jelent Magyar Péternek, kormányának vagy a Tiszának, akkor valakit elvisznek”

– fogalmazott a politikus.

Bóka szerint az elmúlt hat hónapban többször is megismétlődött ez a forgatókönyv. A frakcióvezető azt is kifogásolta, hogy a miniszterelnök rendszerint már a hivatalos hatósági tájékoztatás előtt beszámol az ilyen ügyekről.

Orbán Áron esetében a Magyar Péter testvéréhez köthető Kontroll már 9 óra 45 perckor hírt adott az akcióról, a rendőrség közleménye 9 óra 59 perckor jelent meg, a miniszterelnök pedig 10 óra 9 perckor reagált.

A frakcióvezető szerint a politikai leszámolás az elszámoltatás ürügyén zajlik, miközben az ügynökakták nyilvánosságra hozataláért továbbra sem vállalták a politikai felelősséget. Bóka János ezért bejelentette, hogy az ellenzék parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi a tiszás ügynökbotrány körülményeinek feltárására. Kiszelly Zoltán szerint a Tisza-kormány egy ideig még politikai előnyt kovácsolhat az elszámoltatás hangsúlyozásából, hosszabb távon azonban egyre inkább saját gazdasági teljesítménye alapján ítélhetik meg a választók a kabinet munkáját.