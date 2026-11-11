Válaszolt Magyar Péter vádjaira Polt Péter, erkölcsi elégtételt vár

Korábbi fideszes múltjáról, alkotmánybírósági elnöki mandátumának megszüntetéséről és a nagy sajtóvisszhangot kiváltó letartóztatásokról is beszélt Polt Péter a KözTér YouTube-csatorna kedden közzétett műsorában. Azt mondta, azért fordult az Emberi Jogok Európai Bíróságához (EJEB), hogy erkölcsi elégtételt kapjon politikai okból történt eltávolítása miatt.

Polt Péter kijelentette, erkölcsi elégtételt vár (Forrás: Alkotmánybíróság)

A korábbi legfőbb ügyész és alkotmánybíró – akinek utóbbi mandátuma az alaptörvény Tisza-kormány által kezdeményezett tizenhetedik módosítása miatt szűnt meg – a több mint kétórás interjúban politikai hátteréről azt mondta, mindössze két évig volt a Fidesz tagja, és már 1995-ben kilépett a pártból.

Polt Péter egészen Strasbourgig megy az igazáért

Nemtelen támadásoknak tekinti a vádakat, amelyek szerint ő a Fidesz legfőbb ügyésze vagy alkotmánybírója lett volna, megjegyezve, a rendszerváltás óta szinte minden legfőbb ügyész volt korábban politikai párt tagja, azaz esete közel sem volt elszigetelt. Alkotmánybírói elnöki posztjáról való kényszerű távozása kapcsán azt mondta, hasonló történt vele, mint annak idején Baka Andrással, akinek szintén egy alkotmánymódosítás miatt kellett távoznia a Legfelsőbb Bíróság éléről, amikor átnevezték a bírósági csúcsszervet.

Ismeretes,

a jelenlegi államfő, Baka András – Polt Péterhez hasonlóan – szintén a strasbourgi EJEB-hez fordult igazáért, amely kimondta: a kormány jogellenesen, az emberi jogi egyezményt sértve távolította el őt.

Polt Péter beszámolt róla, a pert elsősorban azért indította el az EJEB-nél, hogy ”morális, erkölcsi elégtételt” érjen el, ugyanis eltávolítása meglátása szerint pusztán politikai okból történt.

Szeretné, ha az EJEB kimondaná: jogszerűtlen volt mandátumának megszűnése,

emellett valamilyen kompenzációra is számít. Hangsúlyozta: keresetét számos hasonló eljárásra, nem csupán a „Baka-ügyre” alapozza, így jó esélyt lát arra, hogy igazat adnak majd neki.

Hazudhatott az aranykonvoj-ügyben Fürcht Pál

Fürcht Pálnak, a Központi Nyomozó Főügyészség korábbi vezetőjének nyilatkozatára reagálva – amely szerint a Legfőbb Ügyészségről egy felettes vezető szóban szabta meg neki, hogy az úgynevezett aranykonvojügyben ki ellen lehet nyomozni, és kiket nem szabad kihallgatni – Polt Péter azt mondta: nem tartja elképzelhetőnek, hogy ilyen történt.

Visszautasította azokat a közéleti szereplők által megfogalmazott vádakat is, amelyek értelmében legfőbb ügyészként politikai indíttatásból befolyásolt volna eljárásokat, ennek ugyanis bizonyosan lennének nyomai, de nincsenek ilyenek.

Hozzáfűzte, az ügyészek legfeljebb szakmai iránymutatásokat, nem politikai indíttatású utasításokat tehetnek a nyomozóhatóság felé, az utasításokat pedig meg is lehet tagadni, ha nincs jogalapjuk. Az ügyészségek és a főügyészség társadalmi megítélése mélyre kerülésének okaként is elsősorban a közbeszéd megváltozását jelölte meg.