Új szervezeti keretek között folytatódhat a nemzeti és konzervatív gondolkodók nemzetközi kapcsolatépítése – derült ki Orbán Balázs csütörtöki Facebook-bejegyzéséből. A Fidesz európai parlamenti képviselője megerősítette, hogy Orbán Viktor alapításával létrejött a Pro Patria Nemzetközi Alapítvány, amelynek kuratóriumában maga is helyet kapott. A politikus a kezdeményezést a korábban nemzetközi kapcsolatokat kiépítő magyar kutatóintézetek állami átalakításával és megszüntetésével is összefüggésbe hozta.

Orbán Balázs kurátorként vesz részt az Orbán Viktor által létrehozott Pro Patria Nemzetközi Alapítvány munkájában (Forrás: Facebook/Orbán Balázs)

Hiába államosította és zárta be Brüsszel kérésére a magyar kormány az elmúlt években nemzetközi hírnevet szerzett kutatóintézeteket, mi nem hagyjuk magunkat elhallgattatni!”

– fogalmazott Orbán Balázs.

Orbán Balázs ismertette a Pro Patria alapítvány céljait

A Pro Patria Nemzetközi Alapítvány egy olyan kutatóintézet létrehozásán dolgozik, amely a világ különböző országaiban működő nemzeti és konzervatív szervezetek, valamint szellemi műhelyek közötti együttműködést segítené.

A kezdeményezés egyik meghatározó eleme, hogy a korábbi magyar kormányzás során felhalmozott tapasztalatokat nemzetközi szinten is hasznosítsák. Emellett kiemelt figyelmet fordítanának a fiatal tehetségek támogatására, lehetőséget biztosítva számukra a nemzetközi szakmai és közéleti kapcsolatok kiépítésére.

Orbán Balázs bejegyzéséből az is kiderült, hogy az intézet nem kizárólag nemzetközi ügyekkel foglalkozna. Működésének első éveiben a magyar belpolitikai folyamatokkal kapcsolatban is aktív szerepet kíván vállalni.

Az intézet számára az első években fontos feladat lesz a Magyarországon tapasztalható liberális autoriter rendszerrel szembeni ellenállás szervezése és támogatása is”

– írta a politikus.

A korábbi alapítványok megszüntetése után jön létre az új szervezet

A bejelentés előzménye, hogy a Tisza-kormány hivatalba lépését követően megkezdte a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének felszámolását. Az Országgyűlés júniusban elfogadta az ehhez szükséges alaptörvény-módosítást, majd a kormány megindította az érintett szervezetek átalakítását.

A változtatások a Mathias Corvinus Collegium (MCC) alapítványát is érintették, amelynek kuratóriumi elnöki tisztségéről Orbán Balázs június 19-én mondott le.

Júliusban nyilvánosságra került Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter határozata az MCC alapítványának megszüntetéséről. Orbán Balázs már akkor arra figyelmeztetett, hogy az intézkedés a tehetséggondozási programok, a kutatások, a nemzetközi ösztöndíjak és a fiatalok képzési lehetőségeinek jövőjét is veszélyeztetheti. Szeptemberben a Fővárosi Törvényszék közölte, hogy összesen tizennégy közérdekű vagyonkezelő alapítvány szűnt meg jogutód nélkül, köztük az MCC alapítványa is. Az érintett szervezetek vagyona, jogai és kötelezettségei az államhoz kerültek.