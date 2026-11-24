Élesen bírálta a 2027-es költségvetési tervezet oktatást érintő rendelkezéseit Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöke a Heti TV Pirkadat című műsorában – számolt be róla az Eduline. A szakszervezeti vezető arra reagálva, hogy a kormány korábban a költségvetés egyik nyerteseként emlegette az oktatást, úgy fogalmazott:

A PSZ vezetője hiányolja a kormány részéről a pedagógusokkal való előzetes egyeztetést (Fotó: Képernyőkép)

Én matematikatanár vagyok, aki ezt mondta, megbuktatnám matematikából.”

Totyik rámutatott, hogy az oktatás részesedése a költségvetésből a korábbi 10 százalékról 9,7 százalékra csökken. Szerinte a tervezett források csupán a jelenlegi struktúrák fenntartására elegendők, az ígért reformok végrehajtására azonban nem.

A béremelések és az iskolafejlesztések körül is sok a kérdőjel

A PSZ elnöke több ponton is bizonytalanságokat lát a költségvetési tervezetben.

Kifogásai között szerepel, hogy