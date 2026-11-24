Élesen bírálta a 2027-es költségvetési tervezet oktatást érintő rendelkezéseit Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöke a Heti TV Pirkadat című műsorában – számolt be róla az Eduline. A szakszervezeti vezető arra reagálva, hogy a kormány korábban a költségvetés egyik nyerteseként emlegette az oktatást, úgy fogalmazott:
Én matematikatanár vagyok, aki ezt mondta, megbuktatnám matematikából.”
Totyik rámutatott, hogy az oktatás részesedése a költségvetésből a korábbi 10 százalékról 9,7 százalékra csökken. Szerinte a tervezett források csupán a jelenlegi struktúrák fenntartására elegendők, az ígért reformok végrehajtására azonban nem.
A béremelések és az iskolafejlesztések körül is sok a kérdőjel
A PSZ elnöke több ponton is bizonytalanságokat lát a költségvetési tervezetben.
Kifogásai között szerepel, hogy
- nem ismert a pedagógusok gyakornoki illetményének összege, amely a többi fizetési kategóriát is meghatározza;
- nem világos, hogyan jelenik meg a pedagógusok fizetésében a beharangozott 5,5–10 százalékos béremelés;
- nem tisztázott, hogy az oktatást segítő és a technikai dolgozók jövedelemnövekedése milyen arányban származik tényleges béremelésből, illetve adókedvezményekből;
- nem derül ki egyértelműen, hogyan viszonyulnak a 2027-re tervezett oktatási kiadások az idei évben ténylegesen felhasznált forrásokhoz;
- elégtelennek tartja a kormány által bejelentett tízmilliárd forintos iskolafejlesztési keretet.
Utóbbi kapcsán Totyik példaként említett egy egyházi iskolát, amelynek felújítása önmagában mintegy hárommilliárd forintba kerülne. Mint rámutatott, Magyarországon körülbelül tízezer köznevelési feladatellátási hely működik, az épületek tetőszerkezetének, fűtési rendszerének és nyílászáróinak korszerűsítéséhez pedig jóval nagyobb összegre lenne szükség.
A PSZ szerint a szakszervezeteket is kihagyta az egyeztetésből a Tisza-kormány
Totyik azt is kifogásolta, hogy a költségvetési tervezet parlamenti tárgyalása előtt nem hívták össze a közoktatási érdekegyeztető fórumot.
Elmondása szerint a szakszervezetek még meghívást sem kaptak arra, hogy megvitassák a kormány képviselőivel az oktatást érintő költségvetési kérdéseket.
A PSZ elnöke szerint a kormánynak nyíltan kellene beszélnie az ország gazdasági helyzetéről, valamint arról, hogy milyen ütemben képes teljesíteni a korábban vállalt béremeléseket és fejlesztéseket.
A szakszervezeti vezető a tankerületi igazgatók kiválasztásának folyamatát is bírálta.
Bár előrelépésnek nevezte a pedagógusok és a polgármesterek bevonásának szándékát, a véleményezésre biztosított rövid idő és a pályázatok megismerésének korlátozott lehetősége szerinte megnehezítette az érdemi részvételt.
A szakszervezetek továbbra is párbeszédet várnak a kormánytól az oktatás jövőjéről, a bérekről és az intézmények finanszírozásáról.