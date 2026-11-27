Az Origónak nyilatkozott Radics Béla fideszes országgyűlési képviselő, miután pénteken Göröghné Bocskai Éva az ülésterembe érve odalépett hozzá, majd a helyére visszaülve elsírta magát. Az ellenzéki politikus elárulta, pontosan mi hangzott el a beszélgetés során, és arra is kitért, hogy szerinte milyen felelősséggel jár a politikusi szerepvállalás.
Kellemetlen videók kerültek nyilvánosságra a tiszás képviselőről
Az eset előzménye, hogy Göröghné Bocskai Éva a csütörtöki parlamenti ülésen egyik felszólalásában maga ismerte el, hogy más írja a szövegeit. Radics Béla erre egy videós bejegyzésben reagált, amelyben úgy fogalmazott: legalább van olyan tiszás, aki őszinte.
Mindeközben Bohár Dániel is közzétett egy felvételt a Vidék- és településfejlesztési bizottság üléséről, amelyen Göröghné Bocskai Éva bizonytalansága az ülésvezetés során kérdéseket vetett fel a képviselő felkészültségével kapcsolatban.
Radics Béla: A politikában nemcsak előjogok vannak
A fideszes képviselő éppen a reggeli vezérszónoki felszólalására készült, amikor Göröghné Bocskai Éva odalépett hozzá, és egy korábban közzétett videója kapcsán megkérdezte tőle, hogy boldog-e.
Én pedig elmondtam neki, hogy ez politika, vállalni kell a szavainkért a felelősséget. Ha nehezményezi a szembesítést, akkor nem a politikai pálya való neki. A politikában nemcsak előjogok vannak és nem csak tapsikolni kell, hanem vannak helyzetek, amikbe bele kell állni”
– fogalmazott Radics Béla. A képviselő szerint a történtekért nem a Fideszt terheli a felelősség, Göröghné Bocskai Évának inkább a saját politikai közösségében kellene keresnie a hibát.
Radics Béla felidézte azt is, hogy a tiszás képviselő állva tapsolt annak a miniszterelnöknek, aki szerinte háromgyermekes anyákat vezettet el vezetőszáron, megnehezíti a fiatalok otthonhoz jutását, és jogellenesen mozdít el közjogi méltóságokat.
Radics ugyanakkor hangsúlyozta, hogy kora és karaktere miatt Göröghné Bocskai Évát az egyik legszimpatikusabb tiszás képviselőnek tartja.
Nem személyében támadtam, de a politikusi tevékenységét igen! Nem tartom gondnak, hogy egyszer egy picit belekóstolt, milyen az, mikor a magyarpéteri szeretetország őt is utoléri. Mi, fideszesek konkrétan ebben élünk. Nekem a családomat is fenyegetik”
– tette hozzá.
Magyar Péter megalázással vádolja a fideszes képviselőket
Az esetre Magyar Péter is reagált közösségi oldalán, ahol azzal vádolta a fideszes képviselőket, hogy megalázták Göröghné Bocskai Évát, és összevágott videókkal próbálták lejáratni. A miniszterelnök szerint rendszeresen előfordul, hogy a fideszes férfi képviselők megalázzák a Tisza női politikusait.
Magyar Péter név szerint is támadta Radics Bélát, Szűcs Gábort és Bohár Dánielt, miközben Göröghné Bocskai Éva korábbi óvónői és polgármesteri tevékenységét méltatta.
Nem tűröm, nem tűrjük el tovább, hogy az ellenzéki politikusok nap mint nap megalázzanak nőket, civileket és elesetteket”
– fogalmazott a rendszeresen fideszes képviselőket, köztük nőket is durva hangnemben támadó kormányfő.