Az Origónak nyilatkozott Radics Béla fideszes országgyűlési képviselő, miután pénteken Göröghné Bocskai Éva az ülésterembe érve odalépett hozzá, majd a helyére visszaülve elsírta magát. Az ellenzéki politikus elárulta, pontosan mi hangzott el a beszélgetés során, és arra is kitért, hogy szerinte milyen felelősséggel jár a politikusi szerepvállalás.

Radics Béla leszögezte: nem személyében, hanem politikusi tevékenységében bírálta a tiszás Göröghné Bocskai Évát (Fotó: Hatlaczki Balazs)

Kellemetlen videók kerültek nyilvánosságra a tiszás képviselőről

Az eset előzménye, hogy Göröghné Bocskai Éva a csütörtöki parlamenti ülésen egyik felszólalásában maga ismerte el, hogy más írja a szövegeit. Radics Béla erre egy videós bejegyzésben reagált, amelyben úgy fogalmazott: legalább van olyan tiszás, aki őszinte.

Mindeközben Bohár Dániel is közzétett egy felvételt a Vidék- és településfejlesztési bizottság üléséről, amelyen Göröghné Bocskai Éva bizonytalansága az ülésvezetés során kérdéseket vetett fel a képviselő felkészültségével kapcsolatban.