Történelmi megállapodást írtak alá Budapesten, átalakul a BKK

Új korszak kezdődhet a budapesti és az agglomerációs közlekedésben: csütörtökön aláírták a Budapesti Közlekedési Központ átalakításáról szóló megállapodást. A regionális BKK létrehozásáról Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Karácsony Gergely főpolgármester állapodott meg Budapesten.

Regionális BKK: történelmi megállapodást írtak alá Budapesten

Fotó: BKK/Nyirő Simon

A megállapodás értelmében az állam kizárólagos tulajdonában álló Országos Közlekedési Központ (OKK) Zrt. tőkeemeléssel 50 százalékos részesedést szerez a BKK-ban. A társaság így közös fővárosi és állami irányítás alá kerül.

A megállapodás alapjait a kormány és a főváros már október 1-jén lefektette a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülésén. A Fővárosi Közgyűlés október végén hagyta jóvá a fővárosi önkormányzat, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium, az OKK Zrt. és a BKK között megkötendő részvényesi és együttműködési megállapodást.

Januártól átalakul a budapesti közlekedés szervezése

A regionális BKK 2027. január 1-jétől BKK Budapesti Várostérségi Közlekedési Központ Zrt. néven működik tovább. A társaság közös közlekedésszervezőként rendeli majd meg a fővárosi közlekedési szolgáltatásokat, valamint a HÉV-, az elővárosi vasúti és a Budapestre érkező elővárosi autóbusz-járatok közszolgáltatásait is.

Az aláírást követően Vitézy Dávid történelmi megállapodásnak nevezte az együttműködést. Karácsony Gergely szerint a megállapodás politikai szemléletváltást tükröz, és jobb szolgáltatásokat eredményezhet Budapest, valamint az agglomeráció lakói számára.