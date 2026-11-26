A reklámadó 3,75 százalékos kulccsal történő visszavezetése nemcsak a hazai médiapiacra, hanem az egész magyar gazdaságra káros hatással lehet – hívta fel a figyelmet szerdán kiadott közleményében a Magyar Reklámszövetség (MRSZ) és 15 társszervezete.

Nem elegendő kizárólag a költségvetési bevételek oldaláról vizsgálni a reklámadó bevezetését (Fotó: Pexels)

Az egyik legfőbb kifogásuk, hogy az árbevétel-alapú különadót a veszteséges vállalkozásoknak is meg kell fizetniük, miközben bizonytalan, hogyan érvényesíthető az adókötelezettség a hazai reklámköltések közel 40 százalékát lefölöző globális technológiai óriásokkal szemben, amelyek jellemzően nem is magyar adóalanyok.

A reklámadó emiatt „tovább rontaná a hazai médiapiac versenyképességét a globális szereplőkhöz képest, függetlenül attól, hogy utóbbiak reklámadó befizetései megtörténnek-e” –hangsúlyozták.

A kormány szerint a reklámadó visszavezetése évi 14 milliárd forint többletbevételt jelenthet a költségvetésnek. A Magyar Reklámszövetség nem ennek a bevételi becslésnek a nagyságrendjét vitatja, hanem arra hívja fel a figyelmet, hogy egy adó gazdasági hatását nem lehet kizárólag a közvetlen költségvetési bevételével mérni. Vizsgálni kell a reklámköltésekre, a vállalkozások versenyképességére, a GDP-re és az ezekből származó egyéb adóbevételekre gyakorolt hatását is.

A szövetség ezért a részletes nemzetgazdasági hatásvizsgálat nyilvánosságra hozatalát kéri, és továbbra is a 2014-ben bevezetett, 2019 óta nullaszázalékos kulccsal működő reklámadó végleges eltörlését szorgalmazza.