A médiatanács egyhangúlag ellenzi a reklámadó 2027 januárjára tervezett visszavezetését. Polyák Gábor, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elnöke a Kossuth rádió pénteki műsorában arról beszélt, hogy az intézkedés lassítaná a magyar reklám- és médiapiac talpra állását.

A reklámadó visszavezetése lassíthatja a magyar médiapiac talpra állását (Polyák Gábor) Fotó: Markovics Gábor

Polyák Gábor megszólalt a reklámadó visszavezetéséről

Az NMHH elnöke szerint az ágazat az elmúlt 16 évben rossz állapotba került, ezért az állam most azzal segítene a legtöbbet, ha időt adna a média- és reklámszakma regenerálódására. Újabb beavatkozás helyett szerinte türelemre lenne szükség.

A tervezett reklámadóból évente 14 milliárd forint bevételt várnak. Polyák Gábor úgy véli, ez az államháztartáshoz képest elenyésző összeg, miközben az intézkedés nagyobb kárt okozhat, mint amennyi társadalmi hasznot hozna.

Polyák indokoltnak tartaná, hogy a globális digitális platformok nagyobb mértékben járuljanak hozzá a magyar média és újságírás fenntartásához.

Becslése szerint a Google és a Meta a hazai digitális reklámpiac bevételeinek mintegy kétharmadát csatornázza el, miközben ebből csak csekély rész jut vissza a magyar kultúrába és újságírásba.

A 2027-re tervezett sajtóalap 4,6 milliárd forintos költségvetéséből csaknem négymilliárdot fordítanának támogatásokra. A támogatási rendszer részleteinek kidolgozása még folyamatban van.