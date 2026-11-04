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Rétvári Bence: Hiába a béremelés, sok közszolgálati dolgozónak csökkenni fog a jövedelme

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Hiába emelkednek a bérek, sok közszolgálati dolgozó mégis kevesebb pénzt vihet haza a következő időszakban. A kormány ugyanis év végével megszünteti az évi egymillió forintos otthonteremtési támogatást, ami havi 83 ezer forintos kiesést jelenthet az érintetteknek – hívta fel a figyelmet Rétvári Bence.
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támogatásrétvári bencebéremelés

Bírálta a kormányt a közszolgálatban dolgozók lakhatási támogatásának eltörlése miatt a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője szerdán. 

Rétvári Bence
Rétvári Bence szerint a béremelés ellenére is kevesebb pénz maradhat sok dolgozónál
Fotó:  Facebook/Rétvári Bence

Megszűnik az egymillió forintos lakhatási támogatás

Rétvári Bence a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében rámutatott: 

a béremelések ellenére is csökkenni fog sok közszolgálatban dolgozó jövedelme.

„Ennek oka, hogy a kormány eltörli az évi 1 millió forintos lakáshitel-törlesztési támogatást. Ez havi 83 ezer forintos mínusz az ápolóknak, tanároknak, rendőröknek, és minden közszolgálatban dolgozónak” – fűzte hozzá.

Kifejtette: a 186 ezer lakáshiteles közszférai dolgozónál a béremelés nettójából le kell vonni a 83 ezer forintos hiteltörlesztési támogatást. 

Tehát közülük annak, akinél a béremelés nettója 83 ezer forintnál kisebb, valójában csökken a jövedelme, pedig a Tisza nagyarányú és átfogó béremelést ígért.

Pósfai Gábor belügyminiszter azzal indokolta, hogy a kormány az év végével kivezeti a közszolgálati dolgozók évi 1 millió forintos otthonteremtési támogatását, hogy más típusú támogatásra van szükség. Szeretnék támogatni az országon belüli mobilitást, és a tervek szerint megváltoztatják a lakhatási támogatást úgy, hogy az ne csak a próbaidő után járjon, hanem már az első naptól. A végleges megoldáson dolgoznak – tette hozzá.

 

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