Rétvári Bence nyolc költségvetési módosító javaslatot ismertetett egy Facebook-videóban, amelyekkel szerinte megőrizhetők lennének a korábbi évek fontos támogatásai. A politikus azt szeretné elérni, hogy az érintett célokra legalább annyi pénz jusson, mint az idei büdzsében.

Rétvári Bence 8 fontos költségvetési módosító javaslatot mutatott be

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„A Tisza Párt azt mondta, hogy minden ami jó, azt megtartják. Ezzel szemben a jövő évi költségvetés nagyon sok jó céltól elvesz forrásokat. Azért nyújtottam be módosító indítványokat, hogy ezekre a jó célokra jövőre legalább annyi jusson, mint amennyi az idei költségvetésben” – kezdte videóját Rétvári Bence.

Rétvári Bence 8 költségvetési módosító javaslatot sorolt fel:

„A rászoruló gyerekek nyári táborozását biztosító Erzsébet-programtól egymilliárd forintot venne el a kormány. Én javaslom ezt visszaemelni, hogy ne rekesszünk ki több ezer gyermeket a nyári szociális üdültetésből. Az egyházi intézmények működéséből 23 milliárd forintot venne el a kormány, én ezt javaslom az idei szinten tartani. Az egyházi szociális és gyermekvédelmi intézményektől 18 milliárd forintot követel vissza a kormány, én javaslom, hogy ezt a pénzt hagyja náluk. A karitatív szervezetek mindig segítenek, ha valami baj van, ezért javaslom, hogy ne csökkentsék egymilliárd forinttal a költségvetésüket. A Hungary Helps program egy igazi hungarikum, a világ legelmaradottabb országaiban segít, és ezzel előzi meg a migrációt. A Tisza ennek töredékére csökkentené a költségvetését, én javaslom szinten tartani. Képviselőtársaimmal együtt javasoljuk a kétgyermekes anyák SZJA-mentességének folytatását, a fix 3%-os Otthon Start hitel megőrzését, és a 14. havi nyugdíj második heti összegének bevezetését”

– zárta a felsorolást Rétvári Bence, majd hozzátette, a közös eredményeket meg kell őrizni. „Ezek a módosítók azt a célt szolgálják, hogy amit a Tisza Párt elvenne az emberektől, azt hagyjuk ott az embereknél”– mondta.