Kiderülhet, mekkora volt a politikai nyomás a tankerületi vezetők kinevezésénél – Lannert Judit egész máshogy döntött volna?

Mennyire nyúlt bele a politika a tankerületi vezetők kinevezésébe, mennyire írták át a neveket a Tisza Párt szája ízének megfelelően – ezt szeretné kideríteni Rétvári Bence. Ezért a KDNP frakcióvezetője közérdekű adatigényléssel kéri ki az Oktatási Minisztériumtól és a Klebelsberg Központtól, hogy eredetileg kiket javasoltak tankerületi vezetőnek. Majd ezt összehasonlítja azzal, hogy végül kiket neveztek ki. Ugyanis olyan információk jutottak el az ellenzéki politikushoz, hogy eredetileg Lannert Judit oktatási miniszter nem is akart minden vezetőt lecserélni, csak egy részüket. Csak később, a Tisza Párt és a Miniszterelnökség nyomására menesztett egy kivételével mindenkit – mondta Rétvári Bence.

Tisza mellett kampányolt, tankerületi vezető lett

Így lettek tankerületi vezetők olyanok, akik a Tisza mellett kampányoltak. Ilyen például Vereckei Zoltán, aki tiszás rendezvényeken sütötte a palacsintát, és most a Szigetszentmiklósi Tankerület vezetője lesz. Vereckei nyíltan kampányolt a Tisza Párt mellett.

Elég a titkolódzásból!

Azt ígérték, hogy nyílt és átlátható folyamat lesz az új tankerületi vezetők kiválasztása – emlékeztetett Rétvári Bence. Ezzel szemben sem a szavazások eredményeit, sem a pályázatokat, sem az eredeti javaslatot nem ismerhettük meg. Elég a sok titkolódzásból! – hangsúlyozta a KDNP frakcióvezetője.

A párt napok óta követeli, hogy hozzák nyilvánosságra az új vezetők kiválasztásának részleteit, például a győztes pályázati anyagokat, a polgármesterek és a tankerületek pedagógusainak véleményét.