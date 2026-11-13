Magyar Péter pénteken a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában kérdésre válaszolva közölte, „személyes véleménye” szerint Cseh Gergő Bendegúz nem maradhat főigazgató, de nem is akar. Azt mondta, egy felelős vezető nem megy el addig, amíg a hibát el nem hárítják, „a süllyedő hajót nem hagyja el”, de nyilvánvalóan nem fogja folytatni a munkát. Rétvári Bence Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében azt írta: nem a Tisza-kormány vállalja a felelősséget a hibáért, hanem rákeni az egészet az ügybe a saját akaratán kívül bekerült háttérintézmény vezetőjére.

Rétvári Bence: Magyar Péter a levéltár vezetőjével viteti el a balhét a tiszás ügynökbotrány miatt Fotó: Mediaworks

Beáldozzák Cseh Gergő Bendegúzt, hogy mentsék Magyar Pétert, Ruff Bálintot és Tarr Zoltánt

– mutatott rá, megjegyezve: „nem egy bátor hozzáállás, az már biztos.”

A KDNP frakcióvezetője felidézte, hogy a bejelentéskor Magyar Péter „saját magát magasztalta”, hogy ez mekkora előrelépés. Aztán amikor kiderült, hogy a kivitelezést durván elrontották, hirtelen már nem az övé volt az ügy, másra hárította a felelősséget, és mosta kezeit.

Értékelése szerint olyan hibát követtek el, ami védhetetlen. Összemosták a megfigyelőt a megfigyelttel, a bűnöst az ártatlannal, ahogy a régi kommunisták is szerették volna.

Felidézte azt is: Magyar Péter hétfőn azt bizonygatta a parlamentben, hogy neki kormányfőként semmi köze a levéltárhoz, az az Országgyűlés szerve. Most meg simán bejelenti, hogy a vezetőjének mennie kell - monda.

Az egyik pillanatban a saját beosztottja, a másik pillanatban semmi köze hozzá. Össze-vissza beszél, kapkodva, önfejűen hibás döntéseket hoz, és a saját átgondolatlan döntéseiért utólag mást hibáztat - fogalmazott a KDNP frakcióvezetője.