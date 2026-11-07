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rétvári bence

Két posztról is menesztette a miniszterelnök Rétvári Bencét

Tegnap, 10:26
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Felmentette Rétvári Bencét az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) és az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz (EFOP Plusz) monitoring bizottságának elnöki tisztségéből Magyar Péter miniszterelnök. A Magyar Közlönyben péntek este megjelent miniszterelnöki határozat szerint a KDNP-s politikus felmentése november 6-i hatállyal történt.
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rétvári bencebizottságprogram

Rétvári Bence utódjául mindkét monitoring bizottság élére november 7-i hatállyal Kókayné Lányi Mariettát, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közoktatásért felelős államtitkárát nevezte ki a kormányfő.

Rétvári Bence Fotó: Mediaworks
Rétvári Bence Fotó: Mediaworks

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program a 2014–2020-as európai uniós fejlesztési időszakban a társadalmi felzárkózást, a szegénység csökkentését, az esélyegyenlőség javítását, valamint az oktatási, egészségügyi és szociális ellátórendszer fejlesztését támogatta - emlékeztetett az MTI.

A 2021–2027-es időszakhoz tartozó EFOP Plusz hasonló célkitűzésekkel biztosít uniós forrásokat a humán közszolgáltatások fejlesztésére és a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok támogatására.

Az operatív programok monitoring bizottságainak feladata a programok végrehajtásának, előrehaladásának és eredményeinek nyomon követése, valamint az uniós támogatások felhasználásának figyelemmel kísérése és értékelése. A testületekben az érintett kormányzati és szakmai szervezetek, valamint társadalmi partnerek képviselői vesznek részt.

 

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