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Megszólalt Seszták Miklós ügyvédje a kiásott milliárdokról: határozottan cáfolta, hogy a pénz a védencéé

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Válik Sebestyén Balázs

Rétvári Bence

Rétvári Bence: Seszták Miklós adja vissza a mandátumát!

17 perce
Olvasási idő: 3 perc
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A KDNP frakcióvezetője szerint a Seszták Miklós ügyének tisztázása nem tartozhat a politikai közösség egészére. Rétvári Bence Facebook-bejegyzésében arra kérte párttársát, hogy mondjon le parlamenti mandátumáról, és a hatóságok előtt bizonyítsa ártatlanságát
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Rétvári BenceSeszták MiklósMagyar Péter

Rétvári Bence nyilvános bejegyzésében egyértelműen fogalmazott: a KDNP frakcióvezetőjeként azt kéri Seszták Miklóstól, hogy adja vissza mandátumát, és tisztázza magát a hatóságok előtt.

Parlament, Országgyűlés, őszi ülésszak, 2026.10.12.Rétvári Bence, Rétvári Bence Fidesz, RétváriBence,
Rétvári Bence szerint a Seszták Miklós ügyének tisztázása nem tartozhat a politikai közösség egészére
Fotó: Hatlaczki Balázs

Rétvári Bence szerint a büntetőügynek élesen el kell különülnie a politikai közösségüktől

„A KDNP frakcióvezetőjeként azt kérem Seszták Miklóstól, hogy adja vissza a mandátumát. A hatóságok előtt pedig tisztázza magát, és bizonyítsa be ártatlanságát. 

A hatóságok közlése szerint nagy mennyiségű készpénzt foglaltak le abban az ügyben, amiben Seszták Miklós is érintett. Seszták Miklós ügyvédje tagadta, hogy a pénz a védencéé lenne.

Ez az ügy egy egyedi büntetőügy, a büntetőeljárásnak élesen el kell különülnie politikai közösségünktől. Magyar Péter arra akarja felhasználni, hogy az egész jobboldalt bűnszervezetként állítsa be. Ezt a leghatározottabban visszautasítjuk!” – írta a Facebook-oldalán.

 

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