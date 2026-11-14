Rétvári Bence: Seszták Miklós adja vissza a mandátumát!

Rétvári Bence nyilvános bejegyzésében egyértelműen fogalmazott: a KDNP frakcióvezetőjeként azt kéri Seszták Miklóstól, hogy adja vissza mandátumát, és tisztázza magát a hatóságok előtt.

Rétvári Bence szerint a Seszták Miklós ügyének tisztázása nem tartozhat a politikai közösség egészére

Fotó: Hatlaczki Balázs

Rétvári Bence szerint a büntetőügynek élesen el kell különülnie a politikai közösségüktől

„A KDNP frakcióvezetőjeként azt kérem Seszták Miklóstól, hogy adja vissza a mandátumát. A hatóságok előtt pedig tisztázza magát, és bizonyítsa be ártatlanságát.

A hatóságok közlése szerint nagy mennyiségű készpénzt foglaltak le abban az ügyben, amiben Seszták Miklós is érintett. Seszták Miklós ügyvédje tagadta, hogy a pénz a védencéé lenne.

Ez az ügy egy egyedi büntetőügy, a büntetőeljárásnak élesen el kell különülnie politikai közösségünktől. Magyar Péter arra akarja felhasználni, hogy az egész jobboldalt bűnszervezetként állítsa be. Ezt a leghatározottabban visszautasítjuk!” – írta a Facebook-oldalán.