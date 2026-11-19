Újabb aggasztó fejleményre hívta fel a figyelmet Hortay Olivér, a Fidesz országgyűlési képviselője Facebook-bejegyzésében: a rezsi 2027 januárjától jelentősen megemelkedhet a magyar háztartások többségénél. A politikus szerint hiába ígérte a Tisza-kormány a rezsicsökkentés megőrzését, egy új hatósági határozat alapjaiban változtatja meg a villamosenergia-rendszerhasználati díjak szerkezetét.

Hortay Olivér szerint a Tisza-kormány ígéretei ellenére januártól emelkedhetnek a magyar családok rezsiköltségei (Fotó: Havran Zoltán)

Ennyit a rezsicsökkentésről: akár 10,5 százalékos emelkedés is várható egy átlagos fogyasztású háztartásban

Hortay Olivér bejegyzésében arra figyelmeztetett, hogy január 1-jétől a villamosenergia-elosztói alapdíj közel tízszeresére emelkedik. Ezzel párhuzamosan ugyan csökkennek a fogyasztásarányos rendszerhasználati díjak, a változás összességében mégis kedvezőtlenül érintheti a magyar háztartásokat.

Az új díjszabás alapján az általános kisfeszültségű kategóriában az éves nettó elosztói alapdíj 1446 forintról 14 376 forintra nő, miközben a fogyasztás után fizetendő hálózati díjak mérséklődnek.

A politikus szerint a változás különösen az alacsonyabb fogyasztású háztartásokat sújthatja, hiszen minél kevesebb áramot használnak, arányaiban annál nagyobb terhet jelent a megemelt fix díj.

Hortay konkrét példát is ismertetett:

Egy éppen a rezsicsökkentett sávhatárig (2523 kWh) fogyasztó háztartás éves villanyszámlája például 10,5 százalékkal emelkedik.”

A számítás a megváltozó rendszerhasználati díjak lakossági számlákban történő érvényesülésével számol. A ténylegesen fizetendő összeg ugyanakkor a 2027-re alkalmazott lakossági végfelhasználói áraktól is függ.

Egészen mást ígért korábban a Tisza-kormány

A fejlemény azért is különösen figyelemre méltó, mert Magyar Péter és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter korábban többször is a rezsicsökkentés fenntartása mellett kötelezte el magát. Kapitány István határozottan cáfolta a rezsicsökkentés átalakításával kapcsolatos híreszteléseket, hangsúlyozva, hogy a kormány nem dolgozik a lakossági támogatási rendszer módosításán.

A rezsicsökkentés jövőjével kapcsolatban ugyanakkor korábban is komoly kérdések merültek fel. A Tisza-kormány a 2027-es költségvetésben 1165 milliárd forintot különített el a támogatás fenntartására, miközben az orosz földgáz kiváltása további költségekkel járhat. A mostani díjváltozás újabb kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy a kormány miként kívánja teljesíteni a rezsicsökkentés fenntartására tett ígéretét.