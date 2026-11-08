Hiába ígéri Kapitány István a rezsicsökkentés fenntartását, rövidesen mégis veszélybe kerülhet a támogatás

Hiába ígéri Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a rezsicsökkentés fenntartását, egyelőre kérdéses, hogy a 2027-es költségvetésben elkülönített forrás elegendő lesz-e egész évre. Mindeközben a Tisza-kormány már az orosz földgáz kiváltására készül, a tervezett alternatív beszerzések azonban jelentősen megdrágíthatják az energiaellátást, ami a rezsivédelem pénzügyi alapjait is veszélyeztetheti.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter az orosz földgáz kiváltására készül, miközben a rezsicsökkentés hosszú távú finanszírozása körül is kérdések merülnek fel (Fotó: Pormezz / Shutterstock)

Az orosz gáz kiváltása a rezsicsökkentést is veszélyeztetheti

Szalai Piroska, a Fidesz országgyűlési képviselője arra emlékeztetett, hogy

Kapitány István miniszteri meghallgatásán még a rezsicsökkentés, a védett üzemanyagár és az árrésstop megtartását ígérte. Azóta azonban a védett árat június végén megszüntették, az árrésstopot pedig karácsony előtt kivezetik.

A politikus szerint nem tudni, hogy a rezsivédelemre szánt költségvetési összeg valóban egész évre elegendő lesz-e, vagy később átcsoportosítanak belőle. Szalai Piroska felhívta a figyelmet arra, hogy 2024-ben a magyar lakossági rezsiárak az uniós átlag mindössze 38 százalékát tették ki, míg Csehországban ez az arány 105, Lengyelországban pedig több mint 90 százalék volt.

A képviselő szerint a támogatási rendszer megszűnése esetén

a magyar családok akár a jelenlegi rezsiköltségeik háromszorosát is fizethetnék.

Emlékeztetett arra is, hogy 2010 óta kevesebb mint harmadára csökkent a rezsihátralékosok és a lakásukat megfelelően kifűteni nem tudók aránya. A Magyar Nemzet beszámolója szerint eközben a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az orosz szállítások teljes leállása esetén is biztosítottnak látja Magyarország földgázellátását.

Porcher Áron államtitkár Hortay Olivér fideszes képviselő írásbeli kérdéseire válaszolva közölte, hogy a meglévő szerződések garantálják a 2027-es gázévhez szükséges betárolást. A tárca szerint az orosz földgáz román, norvég és kaszpi-tengeri forrásokból, valamint a globális cseppfolyósítottföldgáz-piacról (LNG) is pótolható lenne, akár érdemi többletköltség nélkül.

A számításokkal kapcsolatban azonban komoly kérdések merülnek fel. A vezetékes összeköttetés ugyanis önmagában nem garantál olcsó földgázt. A norvég és a kaszpi-tengeri szállításokat tranzitdíjak terhelik, az LNG esetében pedig a cseppfolyósítás, a tengeri szállítás és a visszagázosítás is növeli a költségeket. Egy esetleges orosz szállítási leállás ráadásul a gáztőzsdei árakat is megemelheti.

Az Origó korábban megírta, hogy Hortay Olivér szerint az orosz gáz kiváltása jelentős ellátási és pénzügyi kihívást jelenthet Magyarországnak. Kapitány István ugyanakkor november elején ismét kijelentette, hogy a kormány nem tervezi a rezsicsökkentés átalakítását. A miniszter cáfolta azt is, hogy Tótth András energetikai államtitkár távozása összefüggne a támogatási rendszer esetleges módosításával. A 2027-es költségvetésben 1165 milliárd forintot különítettek el a rezsicsökkentés fenntartására, a földgázbeszerzések költségeinek esetleges megugrása azonban jelentős nyomást helyezhet erre a keretre.