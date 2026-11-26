Több mint fél évvel a kormányváltás után további türelmet kér a gazdasági változásokhoz Ruff Bálint. A Miniszterelnökséget vezető miniszter a 444-nek adott interjújában elégedetten beszélt a politikai és közjogi átalakulásról, a gazdaság esetében azonban már jóval óvatosabban fogalmazott. A tárcavezető nyilatkozata annak fényében különösen érdekes, hogy a Gazdaságkutató Intézet (GKI) csütörtökön közzétett felmérése szerint héthavi mélypontra süllyedt a lakosság bizalma, a magyar vállalkozások pedig leépítésekre készülnek.

Ruff Bálint elégedett a politikai változásokkal, a gazdasági átalakuláshoz azonban további türelmet kér

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

Ruff Bálint szerint a gazdasági változásokhoz még türelemre van szükség

A közjogi rendszerváltás szerintem abszolút jól működik, a politikai is, a közhangulati szintén, de a gazdaságihoz még türelem kell

– fogalmazott a miniszter.

Ruff Bálint a gazdasági átalakulás nehézségeit az előző kormány idején megerősödött vállalatcsoportok szerepével indokolta. Állítása szerint ezek a cégek az elmúlt években olyan meghatározó pozíciókat szereztek a magyar gazdaságban, amelyek felszámolása csak fokozatosan lehetséges. A magántőkealapokra vonatkozó szabályozás módosítását szintén ezzel magyarázta.

A tárcavezető bírálta a korábbi kormányzati hitelkonstrukciókat is, amelyek szerinte több száz esetben kedvezőtlen feltételeket teremtettek a magyar állam számára. Úgy véli, a korábbi gazdasági struktúrák átalakításakor körültekintően kell eljárni, nehogy az intézkedések következtében összeomoljon a gazdaság.

Mindeközben a GKI novemberi felmérése szerint immár harmadik hónapja erősödnek az inflációs várakozások, ismét emelkedett a további drágulásra számító lakosság aránya, a nemzetgazdasági beruházások volumene pedig az idei harmadik negyedévben 11,4 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól.

A Tiszához kötődő gazdasági érdekkörök kialakulásáról is hallott a miniszter

Az interjúban arra is rákérdeztek, hogy a Fideszhez köthető gazdasági érdekkörök helyét átvehetik-e a Tisza Párthoz közel álló vállalkozások.

Ruff Bálint elismerte, hogy hozzá is eljutottak olyan pletykák, amelyek szerint egyesek saját gazdasági érdekeltségeket építenének ki a Tisza körül. A miniszter ugyanakkor azt állította, hogy amennyiben ilyen folyamatot tapasztalna, nem távozna a tisztségéből, hanem közbelépne.

A tárcavezető arról is beszélt, hogy egyik legfontosabb feladatának a kormány és a parlamenti frakció realitásérzékének megőrzését tartja. Elmondása szerint ezért is jár rendszeresen vidéki fórumokra, hogy a parlamenti és kormányzati munkán kívül közvetlenül is találkozzon az emberekkel.