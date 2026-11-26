Több mint fél évvel a kormányváltás után további türelmet kér a gazdasági változásokhoz Ruff Bálint. A Miniszterelnökséget vezető miniszter a 444-nek adott interjújában elégedetten beszélt a politikai és közjogi átalakulásról, a gazdaság esetében azonban már jóval óvatosabban fogalmazott. A tárcavezető nyilatkozata annak fényében különösen érdekes, hogy a Gazdaságkutató Intézet (GKI) csütörtökön közzétett felmérése szerint héthavi mélypontra süllyedt a lakosság bizalma, a magyar vállalkozások pedig leépítésekre készülnek.
Ruff Bálint szerint a gazdasági változásokhoz még türelemre van szükség
A közjogi rendszerváltás szerintem abszolút jól működik, a politikai is, a közhangulati szintén, de a gazdaságihoz még türelem kell
– fogalmazott a miniszter.
Ruff Bálint a gazdasági átalakulás nehézségeit az előző kormány idején megerősödött vállalatcsoportok szerepével indokolta. Állítása szerint ezek a cégek az elmúlt években olyan meghatározó pozíciókat szereztek a magyar gazdaságban, amelyek felszámolása csak fokozatosan lehetséges. A magántőkealapokra vonatkozó szabályozás módosítását szintén ezzel magyarázta.
A tárcavezető bírálta a korábbi kormányzati hitelkonstrukciókat is, amelyek szerinte több száz esetben kedvezőtlen feltételeket teremtettek a magyar állam számára. Úgy véli, a korábbi gazdasági struktúrák átalakításakor körültekintően kell eljárni, nehogy az intézkedések következtében összeomoljon a gazdaság.
Mindeközben a GKI novemberi felmérése szerint immár harmadik hónapja erősödnek az inflációs várakozások, ismét emelkedett a további drágulásra számító lakosság aránya, a nemzetgazdasági beruházások volumene pedig az idei harmadik negyedévben 11,4 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól.
A Tiszához kötődő gazdasági érdekkörök kialakulásáról is hallott a miniszter
Az interjúban arra is rákérdeztek, hogy a Fideszhez köthető gazdasági érdekkörök helyét átvehetik-e a Tisza Párthoz közel álló vállalkozások.
Ruff Bálint elismerte, hogy hozzá is eljutottak olyan pletykák, amelyek szerint egyesek saját gazdasági érdekeltségeket építenének ki a Tisza körül. A miniszter ugyanakkor azt állította, hogy amennyiben ilyen folyamatot tapasztalna, nem távozna a tisztségéből, hanem közbelépne.
A tárcavezető arról is beszélt, hogy egyik legfontosabb feladatának a kormány és a parlamenti frakció realitásérzékének megőrzését tartja. Elmondása szerint ezért is jár rendszeresen vidéki fórumokra, hogy a parlamenti és kormányzati munkán kívül közvetlenül is találkozzon az emberekkel.
Malőrnek nevezte az ügynökakták közzététele során történteket
Az interjúban szóba került az ügynökakták nyilvánosságra hozatala is, amelynek során a kommunista állambiztonság egykori megfigyeltjeit tévesen tüntették fel a hálózati személyek között.
Az egyik legismertebb érintett Lezsák Sándor, az Országgyűlés korábbi alelnöke volt, akit annak ellenére szerepeltettek a nyilvántartásban, hogy valójában maga is a kommunista állambiztonság megfigyeltje volt. A történtek miatt az adatvédelmi hatóság is vizsgálatot indított.
Ruff Bálint az interjúban a jogszabály széles körű parlamenti támogatottságát hangsúlyozta, valamint arra hivatkozott, hogy annak végrehajtása a kormánytól független Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának feladata volt. A történteket malőrnek nevezte, Magyar Péter esetleges szándékos szabotázsra vonatkozó felvetésével kapcsolatban pedig a belső vizsgálat eredményének megvárását szorgalmazta.
Mint arról korábban beszámoltunk, a miniszter november elején nem válaszolt a Hír TV kérdéseire, amikor a tévesen megjelölt személyekről és az ügy felelőseiről kérdezték.
Ruff Bálint ki sem nevezte volna Feledy Botondot
A Miniszterelnökséget vezető miniszter a Magyar Külügyi Intézet korábbi vezetőjének menesztéséről is kifejtette véleményét. Feledy Botond megbízatását november elején, mindössze három hónappal a kinevezését követően szüntették meg, miután a külügyi tárca tudomást szerzett a szakértő korábbi kormányzati megbízásairól.
Ruff Bálint szerint az előző kormány idején morális, etikai és politikai kérdéseket vetett fel, ha egy szakértő egyszerre dolgozott a kormányzatnak és az ellenzéknek.
A miniszter egyértelművé tette: amennyiben Feledy Botond az általa vezetett tárca felügyelete alá tartozó intézménynél pályázott volna vezetői pozícióra, nem kapott volna kinevezést.