Bírálta a 444.hu-nak adott interjújában Ruff Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter Török Gábor politológust. A miniszter szerint az ő választási győzelmük igazi rendszerváltás, mert a választások óta nem csökkent, hanen nőtt a Tisza népszerűsége. Szerinte ez azt mutatja, hogy a Tisza valami rendkívülit vitt végbe a magyar politikában.

Ruff Bálint Fotó: Hatlaczki Balázs

"Van például nekem egy volt kollégám, vagy egyszer vagy a jövőben biztos lesz kollégám, Török Gábor, aki elkezdte feldolgozni, hogy na tessék, ez nem volt egy rendszerváltás, és elkezdett mutogatni egy olyan görbét, hogy akkor a különböző kormányoknak éppen hogyan esik majd le a népszerűségük. És akkor mutatta, hogy na itt van a Fidesz, aki a hatalma csúcsán itt volt, és akkor elkezd így szépen lefele menni. Na már most ha az ő logikáját követtük volna, akkor ennek kellett volna megtörténnie a Tisza-kormánnyal is, de pontosan nem ez történt" – idézte Török Gábor Ruff Bálintot.

Török Gábor szerint Ruff Bálint téved

Török Gábor szerint viszont Ruff Bálint téved, a Tisza-kormány népszerűsége eddig pont úgy alakul, ahogy a Fidesz-kormányé 2010 után. Állítását a népszerűségi adatokkal is alátámasztotta.

A Török Gábor által hivatkozott grafikon

"Bálint, szerintem nézd meg alaposabban ezt az ábrát, amit valóban már többször megosztottam. Pont azt mutatja, hogy a Fidesz támogatottsága 2010-ben jelentősen nem esett vissza - én ugyanezt vártam a Tisza esetében is. A többiről majd beszéljünk mondjuk egy év múlva: ott már lehetnek akár különbségek is, meglátjuk" – válaszolta Ruff Bálintnak Török Gábor.