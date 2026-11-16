Egy siófoki Tescóban fényképezték le Schadl Györgyöt, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar korrupcióval vádolt volt elnökét, akinek a csuklóján egy állítólagos arany Rolex karóra volt. A férfi jelenleg bűnügyi felügyelet alatt áll balatoni villájában, most azonban kiderült, hogy bírósági engedéllyel mehetett bevásárolni.

Ezért hagyhatta el a villáját Schadl György

Az RTL Híradó megkeresésére Bozó Gergő, a Fővárosi Törvényszék sajtószóvivője megerősítette, hogy a bíróság bizonyos feltételekkel engedélyezte Schadl Györgynek a lakóhelye elhagyását.

A szóvivő elmagyarázta, hogy a mindennapi élet szükségleteinek kielégítése, így a bevásárlás is megengedhető a bűnügyi felügyelet alatt álló személyeknek, amennyiben ehhez bírósági engedéllyel rendelkeznek.

A parlament elé idézné Schadl Györgyöt Toroczkai László

A siófoki bevásárlásról készült fényképet Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke osztotta meg az X-en, külön felhívva a figyelmet a férfi csuklóján látható arany Rolexre.

Toroczkai, aki a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság elnöke is, közölte, hogy Schadl Györgyöt személyesen kívánják meghallgatni a bizottság előtt. A politikus szerint már készítik az idézést, a megjelenés pedig kötelező lesz. A meghallgatást decemberre tervezik – írja a HVG.