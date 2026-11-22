Rákosi Mátyás korával vont párhuzamot Schiffer András, miután Magyar Péter Siófokon átvett egy őt ábrázoló portrét, és a történtekről a közösségi médiában is beszámolt. Az egykori országgyűlési képviselő Facebook-bejegyzésében ironikusan reagált a jelenetre, amely szerinte a kommunista diktatúra idején megszokott vezetői ünneplést idézi – írta a Magyar Nemzet.

Nem mindennapi hasonlattal élt Schiffer András, mikor meglátta Magyar Péter portréját (Fotó: Facebook)

Schiffer András szerint Rákosi óta nem volt divat a vezetők portréinak ünneplése

Schiffer András rövid, de annál beszédesebb bejegyzésben fejtette ki véleményét a történtekről.

Ahány ország, annyi szokás”

– kezdte a volt politikus, majd arra utalt, hogy Magyarországon legutóbb Rákosi Mátyás idején volt jellemző a politikai vezetőkről készült portrék nyilvános ünneplése.