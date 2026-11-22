Rákosi Mátyás korával vont párhuzamot Schiffer András, miután Magyar Péter Siófokon átvett egy őt ábrázoló portrét, és a történtekről a közösségi médiában is beszámolt. Az egykori országgyűlési képviselő Facebook-bejegyzésében ironikusan reagált a jelenetre, amely szerinte a kommunista diktatúra idején megszokott vezetői ünneplést idézi – írta a Magyar Nemzet.
Schiffer András szerint Rákosi óta nem volt divat a vezetők portréinak ünneplése
Schiffer András rövid, de annál beszédesebb bejegyzésben fejtette ki véleményét a történtekről.
Ahány ország, annyi szokás”
– kezdte a volt politikus, majd arra utalt, hogy Magyarországon legutóbb Rákosi Mátyás idején volt jellemző a politikai vezetőkről készült portrék nyilvános ünneplése.
Schiffer szerint az ilyen jelenetek 1956 után kimentek a divatból, és nem is szeretné, ha ismét a magyar közélet részévé válnának. Véleményét mindössze két szóval összegezte: „Nem hiányzik.”
A lap felidézte, hogy a Rákosi-korszakban a kommunista pártvezető személyi kultusza a politikai propaganda meghatározó eleme volt. Arcképe rendszeresen megjelent középületekben, hivatalos rendezvényeken és propagandakiadványokban, miközben a rendszer Rákosit kivételes képességű, tévedhetetlen vezetőként ábrázolta. A politikai vezető iránti feltétlen tisztelet demonstrálása a korszak egyik meghatározó sajátossága volt, amelyet központilag szervezett propaganda és nyilvános ünnepségek erősítettek.
Schiffer szerint Magyar Péter portréjának nyilvános bemutatása olyan hagyományokat idéz, amelyeknek már évtizedekkel ezelőtt véget vetettek Magyarországon.