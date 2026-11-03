Ahogy arról az Origo is beszámolt, Schmidt Máriát nemrég, közel negyedszázados munka után menesztették a Terror Háza Múzeum éléről. A döntés hatalmas felháborodást váltott ki, sokan politikai leszámolásként értékelték a történész eltávolítását.

Új tudásközpont jön létre, Schmidt Mária visszatér Fotó: Mediaworks

Létrejön a Szabad Magyarországért Tudásközpont

A Polgári Magyarországért Alapítvány közleményben jelezte: Szabad Magyarországért Tudásközpont néven hoznak létre új szellemi műhelyt.

A cél a Terror Háza Múzeum közel negyedszázados szellemi örökségének megőrzése és továbbvitele, a vezetésre pedig Schmidt Mária Széchenyi-díjas történészt kérték fel.

„A hatalom régi kísértése, hogy azt higgye: mindazt, ami az előző korszakhoz kötődik, el kell pusztítani. „A múltat végképp eltörölni.” A történelem azonban megtanított bennünket arra, hogy ez még soha senkinek nem sikerült. Most sem fog. Különös jelentőséget ad ennek, hogy a Terror Háza Múzeumot éppen az 1956-os forradalom és szabadságharc hetvenedik évfordulóján tették méltatlan politikai leszámolás színterévé. A Polgári Magyarországért Alapítvány ezért alapítói céljaival összhangban létrehozza a Szabad Magyarországért Tudásközpontot, hogy megőrizze és továbbvigye a Terror Háza Múzeum közel negyedszázados szellemi örökségét, arra építve tudományos, kutatási és ismeretterjesztő tevékenységet folytasson, és hozzájáruljon a polgári Magyarország szellemi alapjainak megerősítéséhez” – írták.