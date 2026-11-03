Schmidt Mária: A képzelt tudás nem véd meg a hülyeségtől

„Látom, hogy a hétvégén egy emberként háborodott fel a belpesti »szellemi« elit a Tisza-kormány 2027-es költségvetését látva. Most persze a fejükre olvashatnám, hogy »pont erre szavaztál!«, de ennyire azért mégse legyünk szívtelenek” – írta közösségi oldalán Schmidt Mária történész, a Terror Háza korábbi főigazgatója.

Schmidt Mária vitára hívta Závada Pált (Forrás: Facebook)

Ahogy arról az Origo is beszámolt, a színházi dolgozók is beleálltak a jövő évi költségvetésbe. A Színházi Dolgozók Szakszervezete szerint az előadó-művészeti szektor dolgozói nem tartoznak a 2027-es költségvetési tervezet nyertesei közé, a költségvetés felülvizsgálatát több kulturális szakember és művész is sürgeti. Közéjük tartozik Rényi András művészettörténész, Inkei Péter kulturális szakértő és Závada Pál Kossuth- és József Attila-díjas író is. Utóbbi szintén hosszú Facebook-bejegyzésben kifogásolta a szociális szférában dolgozók alacsony fizetését, az egyetemek – köztük az ELTE és a Zeneakadémia – finanszírozását, valamint a kulturális támogatások elosztását.

Schmidt Mária vitára hívta Závada Pált

Mint írta, „megdöbbentő azt látni…, hogy továbbra is változatlanul sok pénz jut például az Orbán-rendszer propagandáját szolgáló, torz értékrendjét élvező emlékezetpolitikai intézetekre”, valamint azt, hogy semmi sem indokolja, hogy „a történelemhamisító intézményeket változatlanul pénzelje” a kormány.

Mindig mondom, hogy a (képzelt) tudás nem véd meg a hülyeségtől. Ennek ékes példája a Kossuth- és József Attila-díjas muciológus Závada, aki a jó liberális szokáshoz hűen puffogtatja az olyan kiüresedett szavakat, mint a »propaganda« vagy a »történelemhamisító«, amit persze nem magyaráz meg, nem támaszt alá.

– reagált Závada bejegyzésére Schmidt Mária, aki az írót vitázni hívta, ahol kifejtheti véleményét és sorra veheti, szerinte miért volt torz az elmúlt 16 év emlékezetpolitikája és milyen történelemhamisításokra gondolt akkor, amikor a fentieket leírta.