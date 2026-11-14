Így kerülnek az államkincstárba a kiásott milliárdok: különleges szabályok érvényesek

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) november 12-én és 13-án több helyszínen, köztük Budapesten, valamint Pest, Békés és Nógrád vármegyében hajtott végre kutatásokat a Seszták Miklós ellen folyó büntetőeljárás keretében. A nyomozók erdőkben elásva, épületekben elrejtve és széfekben tárolva találtak jelentős mennyiségű készpénzt. Az Index beszámolója szerint az összeget rövid időn belül átadták a Magyar Államkincstárnak, ami a lefoglalt pénz bizonyítékként történő kezelésével kapcsolatban is kérdéseket vetett fel.

A Seszták Miklós ellen indult büntetőeljárás eredetileg a Volánbusz Zr-hez kapcsolódó korrupciógyanú miatt kezdődött.(Fotó: Facebook/Seszták Miklós)

Több mint hatmilliárd forintnyi készpénzt találtak a nyomozók

A kétnapos kutatás során a hatóságok összesen három pénznemben foglaltak le jelentős összegeket:

5 071 632 000 forintot,

2 658 350 eurót,

1 257 100 amerikai dollárt.

A lefoglalt pénzről az NVVH videófelvételt is közzétett. Ez a legfrissebb:

Kármán András pénzügyminiszter beszámolója szerint a Magyar Államkincstár tizenkét munkatársa nyolc órán keresztül, öt pénzszámláló gép segítségével számolta meg a bankjegyeket.