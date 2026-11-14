ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megszólalt Seszták Miklós ügyvédje a kiásott milliárdokról: határozottan cáfolta, hogy a pénz a védencéé

seszták miklós

Így kerülnek az államkincstárba a kiásott milliárdok: különleges szabályok érvényesek

58 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Több mint hatmilliárd forint értékű készpénzt foglaltak le a Seszták Miklós volt miniszter ellen folyó büntetőeljárásban, az összeget pedig már át is adták a Magyar Államkincstárnak. Felmerült azonban a kérdés, hogyan kerülhetett ilyen gyorsan letétbe a pénz, ha a bankjegyekre a nyomozás során bizonyítékként is szükség lehet. A lefoglalt készpénzre különleges büntetőeljárási szabályok vonatkoznak.
Komment 1
Link másolása
Vágólapra másolva!
seszták miklósnvvhmagyar államkincstárnyomozásállami vagyonkészpénz

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) november 12-én és 13-án több helyszínen, köztük Budapesten, valamint Pest, Békés és Nógrád vármegyében hajtott végre kutatásokat a Seszták Miklós ellen folyó büntetőeljárás keretében. A nyomozók erdőkben elásva, épületekben elrejtve és széfekben tárolva találtak jelentős mennyiségű készpénzt. Az Index beszámolója szerint az összeget rövid időn belül átadták a Magyar Államkincstárnak, ami a lefoglalt pénz bizonyítékként történő kezelésével kapcsolatban is kérdéseket vetett fel.

Seszták
A Seszták Miklós ellen indult büntetőeljárás eredetileg a Volánbusz Zr-hez kapcsolódó korrupciógyanú miatt kezdődött.(Fotó: Facebook/Seszták Miklós)

Több mint hatmilliárd forintnyi készpénzt találtak a nyomozók

A kétnapos kutatás során a hatóságok összesen három pénznemben foglaltak le jelentős összegeket:

  • 5 071 632 000 forintot,
  • 2 658 350 eurót,
  • 1 257 100 amerikai dollárt.

A lefoglalt pénzről az NVVH videófelvételt is közzétett. Ez a legfrissebb:

Kármán András pénzügyminiszter beszámolója szerint a Magyar Államkincstár tizenkét munkatársa nyolc órán keresztül, öt pénzszámláló gép segítségével számolta meg a bankjegyeket.

Magyar Péter miniszterelnök szintén reagált a lefoglalásra, közösségi oldalán azt írta, hogy „ezzel a Fidesz-KDNP maffiának hivatalosan is vége”.

Megszólalt Seszták Miklós ügyvédje a kiásott milliárdokról: határozottan cáfolta, hogy a pénz a védencéé
Megszólalt a Fidesz a Seszták-ügyben talált milliárdokról, ezt üzenték
Több mint hatmilliárd forintnyi elásott készpénzt találtak a Seszták-ügy nyomozói

Hogyan kerültek ilyen gyorsan a kiásott milliárdok az államkincstárba?

A gyors átadás kapcsán felmerült, hogy a lefoglalt bankjegyeket nem kellett volna-e továbbra is tárgyi bizonyítási eszközként megőrizni.

A jogszabályok azonban különbséget tesznek a bizonyítékként szolgáló bankjegyek és azon készpénz között, amelynek elsősorban az összege, megtalálási helye és előkerülésének körülményei fontosak a nyomozás szempontjából.

A 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet alapján a tárgyi bizonyítási eszköznek nem minősülő lefoglalt pénzt legkésőbb három munkanapon belül letétbe kell helyezni. 

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a hatóságoknak kötelező lenne kivárniuk a határidőt.

A pénz akár a lefoglalás napján is átadható, amennyiben annak jogszabályi feltételei teljesülnek.

Más a helyzet azokkal a bankjegyekkel, amelyek például ujjlenyomatot, DNS-nyomot vagy más, a bizonyításhoz szükséges egyedi azonosítót hordoznak. Ezek megőrzésére eltérő szabályok vonatkoznak.

Fontos, hogy a Magyar Államkincstárba történő befizetés még nem jelent végleges vagyonelkobzást. 

A lefoglalt összeg hatósági letétben marad, és nem válik automatikusan szabadon felhasználható állami bevétellé.

A konkrét átadás szabályosságának megítéléséhez ugyanakkor a lefoglalási és bűnjelkezelési dokumentumok ismeretére lenne szükség.

Forint, dollár és euró is előkerült a föld alól a Seszták-ügyben, de vajon szabályosan kerültek át az Államkincstárba? (Fotó: Facebook/nvvh)

Seszták-ügy: több mint 11 milliárdos vesztegetés gyanúja miatt folyik az eljárás

A Seszták Miklós ellen indult büntetőeljárás eredetileg a Volánbusz Zrt. személyszállítási szolgáltatásaihoz és autóbuszbeszerzéseihez kapcsolódó korrupciógyanú miatt kezdődött.

A gyanú szerint a korábbi nemzeti fejlesztési miniszter és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. akkori vezérigazgatója 2015 és 2018 között, közvetítőn keresztül több mint 11 milliárd forint jogtalan előnyt vehetett át.

Az Országgyűlés szeptember 28-án függesztette fel Seszták mentelmi jogát, két nappal később pedig a bíróság elrendelte a letartóztatását, amelyet később 2027. január 30-ig meghosszabbítottak.

A politikust hétrendbeli hivatali vesztegetés elfogadásával, valamint hatrendbeli vesztegetés elfogadásában való bűnsegédlettel gyanúsítják.

A milliárdok sorsáról azonban még nem született végleges döntés: a hatósági lefoglalás nem azonos a bűnösség megállapításával, ahogyan a kincstári elhelyezés sem jelenti a pénz végleges elkobzását. Erről a büntetőeljárás további alakulása, illetve a bíróság döntése határozhat.

 

Komment 1