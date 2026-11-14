Így kerülnek az államkincstárba a kiásott milliárdok: különleges szabályok érvényesek

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) november 12-én és 13-án több helyszínen, köztük Budapesten, valamint Pest, Békés és Nógrád vármegyében hajtott végre kutatásokat a Seszták Miklós ellen folyó büntetőeljárás keretében. A nyomozók erdőkben elásva, épületekben elrejtve és széfekben tárolva találtak jelentős mennyiségű készpénzt. Az Index beszámolója szerint az összeget rövid időn belül átadták a Magyar Államkincstárnak, ami a lefoglalt pénz bizonyítékként történő kezelésével kapcsolatban is kérdéseket vetett fel.
Több mint hatmilliárd forintnyi készpénzt találtak a nyomozók
A kétnapos kutatás során a hatóságok összesen három pénznemben foglaltak le jelentős összegeket:
- 5 071 632 000 forintot,
- 2 658 350 eurót,
- 1 257 100 amerikai dollárt.
A lefoglalt pénzről az NVVH videófelvételt is közzétett. Ez a legfrissebb:
Kármán András pénzügyminiszter beszámolója szerint a Magyar Államkincstár tizenkét munkatársa nyolc órán keresztül, öt pénzszámláló gép segítségével számolta meg a bankjegyeket.
Magyar Péter miniszterelnök szintén reagált a lefoglalásra, közösségi oldalán azt írta, hogy „ezzel a Fidesz-KDNP maffiának hivatalosan is vége”.
Hogyan kerültek ilyen gyorsan a kiásott milliárdok az államkincstárba?
A gyors átadás kapcsán felmerült, hogy a lefoglalt bankjegyeket nem kellett volna-e továbbra is tárgyi bizonyítási eszközként megőrizni.
A jogszabályok azonban különbséget tesznek a bizonyítékként szolgáló bankjegyek és azon készpénz között, amelynek elsősorban az összege, megtalálási helye és előkerülésének körülményei fontosak a nyomozás szempontjából.
A 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet alapján a tárgyi bizonyítási eszköznek nem minősülő lefoglalt pénzt legkésőbb három munkanapon belül letétbe kell helyezni.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy a hatóságoknak kötelező lenne kivárniuk a határidőt.
A pénz akár a lefoglalás napján is átadható, amennyiben annak jogszabályi feltételei teljesülnek.
Más a helyzet azokkal a bankjegyekkel, amelyek például ujjlenyomatot, DNS-nyomot vagy más, a bizonyításhoz szükséges egyedi azonosítót hordoznak. Ezek megőrzésére eltérő szabályok vonatkoznak.
Fontos, hogy a Magyar Államkincstárba történő befizetés még nem jelent végleges vagyonelkobzást.
A lefoglalt összeg hatósági letétben marad, és nem válik automatikusan szabadon felhasználható állami bevétellé.
A konkrét átadás szabályosságának megítéléséhez ugyanakkor a lefoglalási és bűnjelkezelési dokumentumok ismeretére lenne szükség.
Seszták-ügy: több mint 11 milliárdos vesztegetés gyanúja miatt folyik az eljárás
A Seszták Miklós ellen indult büntetőeljárás eredetileg a Volánbusz Zrt. személyszállítási szolgáltatásaihoz és autóbuszbeszerzéseihez kapcsolódó korrupciógyanú miatt kezdődött.
A gyanú szerint a korábbi nemzeti fejlesztési miniszter és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. akkori vezérigazgatója 2015 és 2018 között, közvetítőn keresztül több mint 11 milliárd forint jogtalan előnyt vehetett át.
Az Országgyűlés szeptember 28-án függesztette fel Seszták mentelmi jogát, két nappal később pedig a bíróság elrendelte a letartóztatását, amelyet később 2027. január 30-ig meghosszabbítottak.
A politikust hétrendbeli hivatali vesztegetés elfogadásával, valamint hatrendbeli vesztegetés elfogadásában való bűnsegédlettel gyanúsítják.
A milliárdok sorsáról azonban még nem született végleges döntés: a hatósági lefoglalás nem azonos a bűnösség megállapításával, ahogyan a kincstári elhelyezés sem jelenti a pénz végleges elkobzását. Erről a büntetőeljárás további alakulása, illetve a bíróság döntése határozhat.