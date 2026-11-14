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Seszták Miklós

Fegyelmi eljárás indul Seszták Miklós ellen, felfüggesztik a párttagságát

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Újabb következménye lehet a Seszták Miklós körül kialakult ügynek a KDNP-n belül. Latorcai Csaba szombaton bejelentette, hogy fegyelmi és etikai eljárást kezdeményezett Seszták Miklós ellen, és az eljárás idejére párttagságának felfüggesztését is indítványozta.
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Seszták MiklósLatorcai CsabaKDNP

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) fegyelmi és etikai bizottságának eljárását és ennek időtartamára Seszták Miklós párttagságának felfüggesztését kezdeményezte az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szombaton – írja az MTI.

Seszták Miklós
A KDNP fegyelmi és etikai bizottságának eljárását és ennek időtartamára Seszták Miklós párttagságának felfüggesztését kezdeményezte
Fotó: Facebook/Seszták Miklós

Latorcai Csaba a Facebook-oldalán közzétett videóban úgy fogalmazott: a mai napon a bizalma megszűnt. Arra kért mindenkit, hogy a továbbiakban csak és kizárólag tények és azok ismerete „vezesse”. Ő maga is így fog tenni – mondta.

Több mint hatmilliárd forintnyi elásott készpénzt találtak a Seszták Miklós-ügy nyomozói

Az NVVH megköszönte a Nemzeti Nyomozó Iroda Bűnügyi Technikai Főosztály és a Készenléti Rendőrség munkatársainak a nyomozati cselekményeknél nyújtott támogatásért, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Magyar Államkincstár közreműködését is a Seszták-üggyel kapcsolatos felderítés kapcsán.

 

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