Fegyelmi eljárás indul Seszták Miklós ellen, felfüggesztik a párttagságát

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) fegyelmi és etikai bizottságának eljárását és ennek időtartamára Seszták Miklós párttagságának felfüggesztését kezdeményezte az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szombaton – írja az MTI.

A KDNP fegyelmi és etikai bizottságának eljárását és ennek időtartamára Seszták Miklós párttagságának felfüggesztését kezdeményezte

Fotó: Facebook/Seszták Miklós

Latorcai Csaba a Facebook-oldalán közzétett videóban úgy fogalmazott: a mai napon a bizalma megszűnt. Arra kért mindenkit, hogy a továbbiakban csak és kizárólag tények és azok ismerete „vezesse”. Ő maga is így fog tenni – mondta.

Több mint hatmilliárd forintnyi elásott készpénzt találtak a Seszták Miklós-ügy nyomozói

Az NVVH megköszönte a Nemzeti Nyomozó Iroda Bűnügyi Technikai Főosztály és a Készenléti Rendőrség munkatársainak a nyomozati cselekményeknél nyújtott támogatásért, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Magyar Államkincstár közreműködését is a Seszták-üggyel kapcsolatos felderítés kapcsán.