Jogerőssé vált Seszták Miklós István letartóztatásának meghosszabbítása: a Fővárosi Törvényszék helybenhagyta az elsőfokú bíróság döntését, így a gyanúsított 2027. január 30-ig őrizetben marad. A másodfokú bíróság a letartóztatás valamennyi különös indokát megalapozottnak találta.

Seszták Miklós letartóztatása: jogerős döntést hozott a bíróság

Fotó: Facebook/Seszták Miklós

A Budai Központi Kerületi Bíróság október 28-án hosszabbította meg a kényszerintézkedést. Seszták és védője fellebbezett a döntés ellen: elsődlegesen a letartóztatás megszüntetését, másodlagosan enyhébb kényszerintézkedést kértek, és 300 millió forint óvadékot is felajánlottak.

A bíróság szerint fennáll a szökés veszélye

A törvényszék szerint továbbra sem merül fel ésszerű kétely a korrupciós bűncselekmények megalapozott gyanújával kapcsolatban. A gyanú szerinti cselekmények súlya, a bizonyítottságuk esetén kiszabható büntetés, valamint a gyanúsított kiemelkedő anyagi helyzete együttesen megalapozza annak veszélyét, hogy elérhetetlenné válhat az eljárás során.

A másodfokú bíróság arra is felhívta a figyelmet, hogy a gyanú szerinti bűncselekmények szélesebb személyi kört érintettek, és azokat szervezetten követték el.

A bizonyítékok elrejtésével is összefüggésbe hozták

A törvényszék álláspontja szerint az elsőfokú bíróság helyesen következtetett arra, hogy Seszták a bűncselekményhez köthető nagyobb mennyiségű készpénz elrejtése érdekében intézkedett. A bíróság szerint ez a bizonyítási eljárás befolyásolását jelentette.

A másodfokú döntés szerint a bizonyítás jövőbeni veszélyeztetése is fennáll, mivel a nyomozás során további kihallgatásokra és tárgyi bizonyítékok beszerzésére kerülhet sor. A bíróság úgy ítélte meg, hogy ezek eredményes és befolyástól mentes lefolytatását jelenleg csak a letartóztatás biztosíthatja.

A törvényszék ezért elutasította az enyhébb kényszerintézkedés alkalmazását is. A végzés végleges.