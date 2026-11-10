Kriminológus: nem létező bizonyítékra hivatkozva hosszabbították meg a fideszes volt miniszter letartóztatását

Már október 28-án kész volt a kriminálkinológus szakértői véleménye, amikor a bíróság arról döntött, hogy meghosszabbítja Seszták Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszter letartóztatását – hívta fel a figyelmet a Telex.

Már október 28-án kész volt a kriminálkinológus szakértői véleménye, amikor a bíróság arról döntött, hogy meghosszabbítja Seszták Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszter letartóztatását (Forrás: Facebook)

A szakértőnek többek között azt kellett megvizsgálnia, hogy milyen bizonyító ereje van annak a nyomkövető kutya jelzésének, amely a házkutatás során a Sesztákhoz köthető széfeknél ugatni kezdett.

Az október 21-én készült szakvélemény alapján azonban a kutya jelzése önmagában gyakorlatilag semmit sem bizonyít.

A bírósági közlemény szerint Seszták Miklós akár kilencmilliárd forint készpénzt is tarthatott a széfekben, amelynek eltüntetéséről még a kihallgatása előtt gondoskodott. A volt miniszter védője cáfolta az állítást, Seszták pedig azt mondta a nyomozási bírónak, hogy a páncélszekrényekben kizárólag iratokat tárolt.

Egy kutya tévedése miatt marad börtönben Seszták Miklós

A nyomozók egy gyanúsított vallomására és a nyomkövető kutya jelzésére alapozták a pénz létezését, a bíróság a bizonyítás befolyásolásának veszélye miatt január 30-ig meghosszabbította Seszták letartóztatását. A szakértői vélemény ugyanakkor rámutatott: a kutya jelzése tévedésen is alapulhat.

– A szakértői vélemény szerint a büntetőeljárás során a keresőkutya jelzése nem bizonyíték, hanem információ a nyomozó hatóság részére. Bizonyítékként az használható fel – tárgy, nyom, anyagmaradvány, videófelvétel –, amit az eljáró hatóság a kutya jelzésére alapozva megtalál. Ez ebben az esetben nem valósult meg” – mondta a Telexnek Papp Gábor, Seszták Miklós védője. Hangsúlyozta:

azt példátlannak tartja, hogy már a nyomozási bíró ülése előtt megvolt a szakértői vélemény, de azt mégsem adták át, pedig az akár az ügy elbírálását is más megvilágításba helyezte volna.

Tehát a házkutatás során pénzt nem, csupán két, egyenként 1660 kilogrammos, több mint 180 centiméter magas Wertheim típusú páncélszekrényt találtak a nyomozók. Az NVVH közleménye szerint a széfek egy biztonsági ajtóval zárt, hangszigetelt helyiségben álltak.