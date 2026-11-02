Megszólalt a hatóság: különleges széfet találtak Seszták Miklós házában, Magyar Péter is reagált

Két hatalmas, egyenként 1660 kilogrammos páncélszekrényt találtak Seszták Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszter kisvárdai házában az októberi házkutatás során. A hatóságok szerint a széfekben korábban 9 milliárd forint készpénzt tárolhattak, amelynek azonban a házkutatáskor már nyoma sem volt.
A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) hétfői közleménye szerint a két páncélszekrényt egy biztonsági ajtóval lezárt, hangszigetelt szobában találták meg.
A Wertheim DWS1901 10 RE típusú széfeket jellemzően zálogházak és pénzügyi szolgáltatók használják, otthoni alkalmazásuk szokatlan.
A házkutatás során a páncélszekrények üresek voltak. A nyomozás adatai szerint azonban Seszták Miklós korábban 9 milliárd forint készpénzt tarthatott bennük, amelynek elrejtéséről még a kihallgatása előtt gondoskodhatott.
Magyar Péter is megszólalt Seszták Miklós ügyében
Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán reagált a hatóságok által közölt részletekre. Bejegyzésében kiemelte, hogy Orbán Viktor volt miniszterének házában egy hangszigetelt, biztonsági ajtóval lezárt helyiségben találtak olyan hatalmas páncélszekrényeket, amelyeket jellemzően pénzügyi szolgáltatók és zálogházak használnak.
Seszták Miklóst egy több mint 11 milliárd forintos korrupciógyanús ügyben tartóztatták le. A nyomozás szerint a volt miniszter és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 2015 és 2018 között, közvetítőn keresztül, több mint 11 milliárd forint jogtalan előnyt vehetett át a Volánbusszal szerződésben álló cégek képviselőjétől.
A bíróság október 28-án január 30-ig meghosszabbította a volt miniszter letartóztatását. Döntésében a szökés, valamint a bizonyítási eljárás befolyásolásának veszélyére hivatkozott.
Letartóztatták Seszták Miklós bizalmasát
Újabb letartóztatás történt Seszták Miklós ügyében. A volt nemzeti fejlesztési miniszter bizalmasát, aki pénzfutárként működött közre korrupciós pénzek átvételében és szállításában letartóztatta a Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája.