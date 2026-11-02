Megszólalt a hatóság: különleges széfet találtak Seszták Miklós házában, Magyar Péter is reagált

Két hatalmas, egyenként 1660 kilogrammos páncélszekrényt találtak Seszták Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszter kisvárdai házában az októberi házkutatás során. A hatóságok szerint a széfekben korábban 9 milliárd forint készpénzt tárolhattak, amelynek azonban a házkutatáskor már nyoma sem volt.

Seszták Miklós védője szerint a volt miniszter soha nem tárolt 9 milliárd forint készpénzt az otthonában

Fotó: AFP

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) hétfői közleménye szerint a két páncélszekrényt egy biztonsági ajtóval lezárt, hangszigetelt szobában találták meg.

A Wertheim DWS1901 10 RE típusú széfeket jellemzően zálogházak és pénzügyi szolgáltatók használják, otthoni alkalmazásuk szokatlan.

A házkutatás során a páncélszekrények üresek voltak. A nyomozás adatai szerint azonban Seszták Miklós korábban 9 milliárd forint készpénzt tarthatott bennük, amelynek elrejtéséről még a kihallgatása előtt gondoskodhatott.

Magyar Péter is megszólalt Seszták Miklós ügyében

Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán reagált a hatóságok által közölt részletekre. Bejegyzésében kiemelte, hogy Orbán Viktor volt miniszterének házában egy hangszigetelt, biztonsági ajtóval lezárt helyiségben találtak olyan hatalmas páncélszekrényeket, amelyeket jellemzően pénzügyi szolgáltatók és zálogházak használnak.